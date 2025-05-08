Роберт Бровді (Мадяр) - Герой України, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади безпілотників "Птахи Мадяра" Роберту Бровді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БРОВДІ Роберту Йосиповичу – майору", - йдеться в тексті указу.

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