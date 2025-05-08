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Новини Присвоєння звання Герой України
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Роберт Бровді (Мадяр) - Герой України, - указ Зеленського

Роберт Бровді Мадяр Герой України. Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади безпілотників "Птахи Мадяра" Роберту Бровді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БРОВДІ Роберту Йосиповичу – майору", - йдеться в тексті указу.

Дивіться: Оператори дронів із 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у березні уразили понад 5000 цілей та ліквідували щонайменше 1700 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23984) Бровді Роберт Мадяр (16)


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Топ коментарі
+38
Давным давно Мадьяр заслужил это высокое звание..
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08.05.2025 15:19
+30
Ще один орден пан Мадьяр отримає, якщо його птахи приймуть участь у параді на красной площаді.
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08.05.2025 15:33
+23
Не просто за мужність.
А за організацію цілого інноваційного підрозділу і загальний внесок в розвиток нового передового вида військ цивільною людиною, не пузатим хенералом який все життя тим займатись повинен був.
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08.05.2025 15:27
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Давным давно Мадьяр заслужил это высокое звание..
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08.05.2025 15:19 Відповісти
Саме так, він як і його побратими, давно заслужили звання Героїв в українського народу. А це так, привід для зелені попіаритись на чужих заслугах.
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08.05.2025 15:44 Відповісти
І у чому тут "піар"? Уже зовсім того?
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08.05.2025 15:49 Відповісти
Просто він зелень ненавидить більше за русню.
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08.05.2025 15:56 Відповісти
Володимир Бойко - скандально відомий український https://politrada.net.ua/vladimir-bojko-dose-i-kompromat-na-nezavisimogo-zhurnalista-ne-brezguyushhego-dzhinsoj/ журналісті блогер, частий гість прокремлівських телеканалів "112" і "Newsone", журналіст каналу ZIK (все це було лайно Медведчука) ,,,а також головний критик будь-якої влади. Його не раз звинувачували в тому, що він готовий давати свої коментарі за гроші, а так само в розміщенні джинси в своїх блогах і фейсбуці.
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08.05.2025 16:09 Відповісти
Ще про Володимира Бойко - У 2016 р був затриманий та депортований з Польщі зі своєю давньою подружкою Тетяною Монтян ( про цю кремлівську блд годі говорити)
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08.05.2025 16:15 Відповісти
Сьогоднішній Мадяр, це вчорашній подєльнік Іванішина, смотрящего часів Януковича.на призвище Броуді, що мав сидіти за вкрадений, чи то попиляний китайський мільярд. Але Юра Уценка, будучі ген.прок., його відмазав, а той, у свою чергу, допоміг Юріку отримати посаду у своїй частині.
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08.05.2025 16:19 Відповісти
а Ви Володимиор Бойко друг Тані Мунтян й Медведчука?
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08.05.2025 16:27 Відповісти
учора зареєстрований на ЦН , доречі
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08.05.2025 16:28 Відповісти
видалене ЦН посилання на статтю Володимира Бойко означає ЩО- то фейк про Мадяра, від Медведчуківця Бойко-й це теж відповідь на моє питання .ДЖЯКУЮ модератору ЦН!
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08.05.2025 16:33 Відповісти
Русня ворог, жорстокий, цинічний і цього не скриває. Ненавість до них у мене з часів есересер. А зелень ворог скритий, коварний. Так грабувати країну під час війни і зовнішніх ворогів не потрібно. Нагадаю один із етапів війни, підтримка підрозділом Мадяра десанту у Кринках. А чому так сталось, що лівий берег зайняли пі.дари? Не тому, що поплічники найвеличнішого дали команду розмінувати Чонгар? Чи може ти знаєш хто за це поніс відповідальність?
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08.05.2025 16:50 Відповісти
слава героям!
слава справжньому герою україни бровді роберту йосиповичу!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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08.05.2025 15:26 Відповісти
Не просто за мужність.
А за організацію цілого інноваційного підрозділу і загальний внесок в розвиток нового передового вида військ цивільною людиною, не пузатим хенералом який все життя тим займатись повинен був.
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08.05.2025 15:27 Відповісти
Вітання!
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08.05.2025 15:29 Відповісти
Ще один орден пан Мадьяр отримає, якщо його птахи приймуть участь у параді на красной площаді.
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08.05.2025 15:33 Відповісти
Шедеврально
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08.05.2025 17:45 Відповісти
Це - цілком заслужена нагорода славному воїну ЗСУ майору Бровді! А ось чому до цих пір не мають звання бригадного генерала командири 3-го армійського корпусу ЗСУ полковник А.Білецький та 1-го корпусу НГУ полковник Д.Прокопенко - хз!
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08.05.2025 15:35 Відповісти
полковнику білецькому аваков уже подарував плюшеве порося, з яким він і нацкорпус бігали за Порошенком
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08.05.2025 15:50 Відповісти
дуже заслужено! вітаю!
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08.05.2025 15:39 Відповісти
Як уже набридло чути знову і знову Порожні балачки, пафосні розмови! "Мова калинова"... "Пісня солов'їна"... Ще трохи побалакаємо - зникне Україна! Згубили культуру, забули історію, Почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, Розводимо руками - маємо, що маємо! Сьогодні братаємося, щоб завтра продати. Кум іде на кума, брат іде на брата. Національна ідея як засіб спекуляції. Здобули державу, втратили націю... Коли ж у народу більше немає відваги, Немає власної гордості, немає самоповаги, Коли кожен за себе у своїй хаті скраю - У такого народу і героїв немає!
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
Подивіться на нього - він сьогодні в ударі!
Правда, без вишиванки та без шароварів...
Він - один серед тих, хто готовий до бою,
Серед тих, хто готовий стати героєм.
Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду -
Все заради вітчизни, заради народу.
Із мільйонами інших він пішов воювати -
Усі полягли, а він лишився стояти.
Та одразу ж поглине пафосна лава,
Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!"...
Він житиме довго, він житиме дорого,
Але стане нашим внутрішнім ворогом.
А де ж ті, яких було закатовано,
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє -
Де вони є? Де вони є?!
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
А насправді так просто змінити життя! Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, Полюбити свою землю, свою рідну природу, Відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми - українці! Тож досить плювати в дідівські криниці, Досить боятися вірити в краще, А своє на чуже не міняти нізащо! Спільнота розумних, міцних, незалежних, Без "правобережних", без "лівобережних", Добрих, привітних і незрадливих, В усьому єдиних, в усьому щасливих. Лиш уявіть, якою стане країна, В якій кожна людина живе як людина, В якій все, що хороше, - значить і наше!... Але поки, на жаль, все зовсім інакше...
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
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08.05.2025 15:41 Відповісти
Мої вітання! Нарешті почали відзначати живих.
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08.05.2025 15:43 Відповісти
"Бадабум! Джага-джага!" (С)
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08.05.2025 15:44 Відповісти
Він американець?
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08.05.2025 15:45 Відповісти
Дурне питання. Закарпатський угорець, а душою українець.
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08.05.2025 15:50 Відповісти
Я багато разів чув Мадяр, але ім я і прізвища не знав, думав американські або англійські
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08.05.2025 16:59 Відповісти
є в нас такі історії
поет Клен та літературознавець Шевельов (в 1940-х роках) - етнічні німці народжені в Україні
в 1920-х королем України міг стати один з Габсбургів, який чисто розмовляв українською
не така вже Україна й хуторянська
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08.05.2025 17:55 Відповісти
тепер переживаю, щоб послом у Зімбабве не відправили
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08.05.2025 15:51 Відповісти
Мадьяр - герой Украины и Украинского народа! 👍
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08.05.2025 15:53 Відповісти
Заслужена нагорода. Наші щирі вітання Герою!
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08.05.2025 15:56 Відповісти
Поздравляю, с переводом по пэйпелу. Приглашаю всех здесь сделать то же самое. Даже один доллар - помощь.
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08.05.2025 16:05 Відповісти
Мадяру та всiм його птахам - щира повага.
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08.05.2025 16:08 Відповісти
Поздоровляю!
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08.05.2025 17:01 Відповісти
Заслужено 🇺🇦 Честь і пошана !
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08.05.2025 17:03 Відповісти
медійний герой
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08.05.2025 17:46 Відповісти
 
 