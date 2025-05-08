Роберт Бровді (Мадяр) - Герой України, - указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади безпілотників "Птахи Мадяра" Роберту Бровді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БРОВДІ Роберту Йосиповичу – майору", - йдеться в тексті указу.
Топ коментарі
+38 Серый Вовк
показати весь коментар08.05.2025 15:19
+30 YU ST
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+23 Yuri I #427530
показати весь коментар08.05.2025 15:27
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слава справжньому герою україни бровді роберту йосиповичу!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
А за організацію цілого інноваційного підрозділу і загальний внесок в розвиток нового передового вида військ цивільною людиною, не пузатим хенералом який все життя тим займатись повинен був.
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
Подивіться на нього - він сьогодні в ударі!
Правда, без вишиванки та без шароварів...
Він - один серед тих, хто готовий до бою,
Серед тих, хто готовий стати героєм.
Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду -
Все заради вітчизни, заради народу.
Із мільйонами інших він пішов воювати -
Усі полягли, а він лишився стояти.
Та одразу ж поглине пафосна лава,
Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!"...
Він житиме довго, він житиме дорого,
Але стане нашим внутрішнім ворогом.
А де ж ті, яких було закатовано,
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє -
Де вони є? Де вони є?!
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
А насправді так просто змінити життя! Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, Полюбити свою землю, свою рідну природу, Відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми - українці! Тож досить плювати в дідівські криниці, Досить боятися вірити в краще, А своє на чуже не міняти нізащо! Спільнота розумних, міцних, незалежних, Без "правобережних", без "лівобережних", Добрих, привітних і незрадливих, В усьому єдиних, в усьому щасливих. Лиш уявіть, якою стане країна, В якій кожна людина живе як людина, В якій все, що хороше, - значить і наше!... Але поки, на жаль, все зовсім інакше...
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
поет Клен та літературознавець Шевельов (в 1940-х роках) - етнічні німці народжені в Україні
в 1920-х королем України міг стати один з Габсбургів, який чисто розмовляв українською
не така вже Україна й хуторянська