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Новости Присвоение звания Герой Украины
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Роберт Бровди (Мадяр) – Герой Украины, – указ Зеленского

Роберт Бровди Мадяр Герой Украины. Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады беспилотников "Птицы Мадьяра" Роберту Бровди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" БРОВДИ Роберту Иосифовичу - майору", - говорится в тексте указа.

Смотрите: Операторы дронов из 414-й бригады "Птицы Мадьяра" в марте поразили более 5000 целей и ликвидировали не менее 1700 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20511) Бровди Роберт Мадяр (17)


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Давным давно Мадьяр заслужил это высокое звание..
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08.05.2025 15:19 Ответить
слава героям!
слава справжньому герою україни бровді роберту йосиповичу!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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08.05.2025 15:26 Ответить
Не просто за мужність.
А за організацію цілого інноваційного підрозділу і загальний внесок в розвиток нового передового вида військ цивільною людиною, не пузатим хенералом який все життя тим займатись повинен був.
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08.05.2025 15:27 Ответить
Вітання!
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08.05.2025 15:29 Ответить
Ще один орден пан Мадьяр отримає, якщо його птахи приймуть участь у параді на красной площаді.
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08.05.2025 15:33 Ответить
Це - цілком заслужена нагорода славному воїну ЗСУ майору Бровді! А ось чому до цих пір не мають звання бригадного генерала командири 3-го армійського корпусу ЗСУ полковник А.Білецький та 1-го корпусу НГУ полковник Д.Прокопенко - хз!
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08.05.2025 15:35 Ответить
дуже заслужено! вітаю!
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08.05.2025 15:39 Ответить
Як уже набридло чути знову і знову Порожні балачки, пафосні розмови! "Мова калинова"... "Пісня солов'їна"... Ще трохи побалакаємо - зникне Україна! Згубили культуру, забули історію, Почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, Розводимо руками - маємо, що маємо! Сьогодні братаємося, щоб завтра продати. Кум іде на кума, брат іде на брата. Національна ідея як засіб спекуляції. Здобули державу, втратили націю... Коли ж у народу більше немає відваги, Немає власної гордості, немає самоповаги, Коли кожен за себе у своїй хаті скраю - У такого народу і героїв немає!
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
Подивіться на нього - він сьогодні в ударі!
Правда, без вишиванки та без шароварів...
Він - один серед тих, хто готовий до бою,
Серед тих, хто готовий стати героєм.
Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду -
Все заради вітчизни, заради народу.
Із мільйонами інших він пішов воювати -
Усі полягли, а він лишився стояти.
Та одразу ж поглине пафосна лава,
Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!"...
Він житиме довго, він житиме дорого,
Але стане нашим внутрішнім ворогом.
А де ж ті, яких було закатовано,
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє -
Де вони є? Де вони є?!
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
А насправді так просто змінити життя! Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, Полюбити свою землю, свою рідну природу, Відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми - українці! Тож досить плювати в дідівські криниці, Досить боятися вірити в краще, А своє на чуже не міняти нізащо! Спільнота розумних, міцних, незалежних, Без "правобережних", без "лівобережних", Добрих, привітних і незрадливих, В усьому єдиних, в усьому щасливих. Лиш уявіть, якою стане країна, В якій кожна людина живе як людина, В якій все, що хороше, - значить і наше!... Але поки, на жаль, все зовсім інакше...
Я не хочу бути героєм України -
Не цінує героїв моя країна!...
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08.05.2025 15:41 Ответить
 
 