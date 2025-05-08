УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10555 відвідувачів онлайн
Новини Присвоєння звання Герой України
2 310 6

Загиблому бійцю 59 ОМПБр Павлу Петриченку присвоєно звання Героя України (посмертно)

Павло Петриченко отримав звання Героя України

Президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" сержанту 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ та активісту Павлу Петриченку, який загинув торік на Донеччині. 

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПЕТРИЧЕНКУ Павлу Вікторовичу – молодшому сержанту (посмертно)", - йдеться в указі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України голові СБУ Малюку, - указ

Нагадаємо, сержант 59 бригади ЗСУ та активіст Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року під час боїв проти російських загарбників на Донеччині.

На початку повномасштабного вторгнення він опікувався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а вже у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ.

Наприкінці березня 2024 року він порушив у суспільстві важливе питання та зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану, яка набрала понад 26 тисяч голосів. Після цього президент Зеленський повідомив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино в Україні.

Петриченко був командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Його було нагороджено "Залізним Хрестом" від Валерія Залужного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роберт Бровді (Мадяр) - Герой України, - указ Зеленського

Автор: 

Герой України (314) військовослужбовці (4777) ЗСУ (7592)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вечная слава герою, как и ВСЕМ павшим в битве за Украину!!!
показати весь коментар
08.05.2025 15:20 Відповісти
******...
А можна хоч якийсь опис подвигу того героя? Матючню в Твітері на Порошенка і його виборці не пропонувати.
Чи цього факту + приналежність до "дніпровських" сьогодні є достатнім для звання Героя України?
показати весь коментар
08.05.2025 15:25 Відповісти
Ви ж пам'ятаєте Хтозамовивкатюгандзюк? І за це також. Ось тільки після квітня 2019 усі борцуни чомусь забули про Хтозамовивкатюгандзюк.
показати весь коментар
08.05.2025 15:59 Відповісти
Був працівником офісу Притули. Хлопець, який з ним загинув поруч, теж отримав Героя?
показати весь коментар
08.05.2025 15:52 Відповісти
А за які заслуги ? Як пишуть, загинув по п'яні в автокатастрофі. Не один. З товаришем. Якому нагороди не дали. Матюччя з його акаунту роздавалось на весь твітор. Дуже скандальна особа була. Як почитала дописи, то була в шоці.
Може він на полі бою був герой. Я ж не знаю. Але народ має знати за що дають такі високі звання від його імені.
показати весь коментар
08.05.2025 16:48 Відповісти
 
 