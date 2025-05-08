Загиблому бійцю 59 ОМПБр Павлу Петриченку присвоєно звання Героя України (посмертно)
Президент Володимир Зеленський надав посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" сержанту 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ та активісту Павлу Петриченку, який загинув торік на Донеччині.
Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ПЕТРИЧЕНКУ Павлу Вікторовичу – молодшому сержанту (посмертно)", - йдеться в указі.
Нагадаємо, сержант 59 бригади ЗСУ та активіст Павло Петриченко загинув 15 квітня 2024 року під час боїв проти російських загарбників на Донеччині.
На початку повномасштабного вторгнення він опікувався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а вже у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ.
Наприкінці березня 2024 року він порушив у суспільстві важливе питання та зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану, яка набрала понад 26 тисяч голосів. Після цього президент Зеленський повідомив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино в Україні.
Петриченко був командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Його було нагороджено "Залізним Хрестом" від Валерія Залужного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А можна хоч якийсь опис подвигу того героя? Матючню в Твітері на Порошенка і його виборці не пропонувати.
Чи цього факту + приналежність до "дніпровських" сьогодні є достатнім для звання Героя України?
Може він на полі бою був герой. Я ж не знаю. Але народ має знати за що дають такі високі звання від його імені.