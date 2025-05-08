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Новини Присвоєння звання Герой України
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Зеленський присвоїв звання Героя України голові СБУ Малюку, - указ

Зеленський присвоїв Малюку звання Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Служби безпеки Василю Малюку звання Героя України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" МАЛЮКУ Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту", - йдеться в документі.

Читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) пілоту Павлу Іванову, - указ

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23984) нагорода (1264) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+20
ну, те що заслужив ми бачимо.
але, чим саме?
в чому героїчність?
ховати від сша коломойського?
"охороняти" стерненка?
аааа.....
не бачити очевидних ворогів в керівництві, але переслідувати незгодних.
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08.05.2025 15:21
+18
Нє, ну якщо взяти до уваги, що таке звання носить Бойко, то Малюк більше вартує. Але якщо порівняти з матросом Віталієм Скакуном, який став Героєм, підіовавши міст ціною власного життя, підчищаючи про*оби влади і того ж Малюка і його співслужбовців з СБУ, то стає трохи не по собі.
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08.05.2025 15:14
+16
За що? Він що десь героїзм проявив, чи так потребує відданість царю. А може це замість грошової премії
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08.05.2025 15:14
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Перший в історії керівник СБУ який приносить користь державі.
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08.05.2025 15:13 Відповісти
а Ви, пане, з особистого досвіду ген про це все знаєте, чи просто )(уйлопігулок переїли?
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08.05.2025 15:17 Відповісти
чи ви бачили кораблі у Чорному МОрі? А чому так сталося? А чи бачили ви як міст кримський підірвали? Доречі ним тяжку техніку вжде не гоняють. Це все звісно фігня, так?
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08.05.2025 16:01 Відповісти
а нахіба, якщо кацапи вже Крим з'єднали зал. дорогою? Яка чомусь, нікому із ОПозебілів не заважає?
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08.05.2025 16:28 Відповісти
особливо підгляданням за журналістами у туалеті і охороною кал-а-мойського після відбиття того у НАБУ
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08.05.2025 15:53 Відповісти
Особливо в свій час на бурштині
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08.05.2025 16:46 Відповісти
Мадяр жополиз? Йому теж, наприклад дали. Просто Цензор робить вигляд, шо не помітив
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08.05.2025 16:00 Відповісти
Малюк молодец, заслужил...
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08.05.2025 15:12 Відповісти
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08.05.2025 15:12 Відповісти
ну, те що заслужив ми бачимо.
але, чим саме?
в чому героїчність?
ховати від сша коломойського?
"охороняти" стерненка?
аааа.....
не бачити очевидних ворогів в керівництві, але переслідувати незгодних.
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08.05.2025 15:21 Відповісти
Ти російський флот у Чорному Морі бачиш? Ні? А подумай чого
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08.05.2025 15:59 Відповісти
.. так у нас ЗСУ є...ВМС України є... Ракетні війська є... Чи то може СБУ вже має свої ракетні підрозділи..свої ВМС ? То подумайте..чому?
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08.05.2025 17:22 Відповісти
Так порошенко вроде бы уже ни в руководстве..
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08.05.2025 16:19 Відповісти
ПНХ, кацап.
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08.05.2025 16:49 Відповісти
Ну не надо так нервувать, любишь петра лексеича, пойдёшь и проголосуешь за него на ближайших выборах, а если вдруг он не примет участия в выборах по причине нахождения в местах не столь отдалённых, принесёшь ему передачу, тортик там рошеновсий, шоколадку..
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08.05.2025 17:01 Відповісти
Не люблю узькочелюсних уйобків, яким ти є.

Пшло нах, жертва інцесту.
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08.05.2025 17:03 Відповісти
Ну подписываться было излишне, мне твои семейные тайны ни к чему...
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08.05.2025 17:06 Відповісти
..а Ви ..Шановний... як ніяк з великої плеяди 73 відсотків ідіотів?..чи може ще щось неймовірне підете вибирати... (Притулу ..Стерненка... а то і самого найвеличнійшого...))))
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08.05.2025 17:25 Відповісти
Ну это мы будем посмотреть за кого голосовать, но если выбор будет, порошенко-Зеленский, то я 100% проголосую за нынешнего Президента Украины, но полагаю что такого варианта не будет.
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08.05.2025 17:30 Відповісти
Саме так.

Наприклад, Татарова від суда відмазало саме СБУ.
Основні функції головконтори СБУ при ЗЄ:

1. Обілечування бізнесу.
2. Здирництво.
3. Шантаж.
4. Прикривання злочинної діяльності ОПЗЄ.
5. Піар на бойових діях.
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08.05.2025 17:07 Відповісти
цей так.

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08.05.2025 15:23 Відповісти
Нє, ну якщо взяти до уваги, що таке звання носить Бойко, то Малюк більше вартує. Але якщо порівняти з матросом Віталієм Скакуном, який став Героєм, підіовавши міст ціною власного життя, підчищаючи про*оби влади і того ж Малюка і його співслужбовців з СБУ, то стає трохи не по собі.
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08.05.2025 15:14 Відповісти
За що? Він що десь героїзм проявив, чи так потребує відданість царю. А може це замість грошової премії
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08.05.2025 15:14 Відповісти
та, яких 10?
10 на день!
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08.05.2025 15:22 Відповісти
Заміцсть грошової премії СБУ обілечує бізнес та займається здирництвом.
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08.05.2025 16:50 Відповісти
За те що дрони його призвіщем назвали🤣🤣🤣 А , ще він там якогось крота особисто затримав. ******* ******* цирк. Хто знає його інші досягнення , можете написати.
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08.05.2025 15:18 Відповісти
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08.05.2025 15:19 Відповісти
Скільки ти дронів купив у цьому місяці. Якшо бути об"єктийнм, і не балаболом?
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08.05.2025 16:03 Відповісти
Хлопчик виріс.
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08.05.2025 16:08 Відповісти
І навіщо воно там обведено на руці? То якась "зрада" на руці?
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08.05.2025 16:33 Відповісти
Простий пластир після крапельниці виглядає не так потужно та героїчно.
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08.05.2025 16:38 Відповісти
Тобто коли так катетер замотують щоби не дуже муляв - це задля героїчного вигляду?
В когось надто бурхлива фантазія...
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08.05.2025 16:48 Відповісти
Коли виконують таке шапіто, то все робиться для героїчного вигляду. Це ж було вже. Шефір.
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08.05.2025 16:57 Відповісти
Ти бухав останній тиждень?

Не чув, як Стерненко дивом уникнув неминучої смерті?
І тільки завдяки його скромному Ренжроверу (який йому мабуть бабуся заповіла) та не меш скромній охороні СБУ (то мабуть всіх волонтерів так охороняють) Сіроже вдалося уникнути лютой смерті від рук навчених російських кілерів.
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08.05.2025 17:00 Відповісти
То у вас на двох бурхлива фантазія?
В тебе влітку 2023 була фантазія на 47-му бригаду та на Маркуса - ти тоді бухав?
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08.05.2025 17:07 Відповісти
І відео не бачив, на якому Сірожа нарешті показав, як він насправді зустрічає небезпеку?
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08.05.2025 17:10 Відповісти
Навіщо мені ті відео зі Стерненко та твої фантазії на них?
Я побачив що мені у відповідь написано дурню, й сказав - що то дурня.
Вчепитися за замотану руку - то цілковита дурня. Нібито більше нема за що вчепитися...
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08.05.2025 17:18 Відповісти
Тобто, ти теж не віриш, що то бойове поранення?
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08.05.2025 17:21 Відповісти
примотали катетер в обгортці
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08.05.2025 16:49 Відповісти
За кількість спалених заводів русні - дайте дві.
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08.05.2025 15:20 Відповісти
Яке він має до цього відношення?
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08.05.2025 15:21 Відповісти
Щось ще тупіше можете спитати?
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08.05.2025 15:27 Відповісти
Ти реально тупий? ну то хоч не позорся
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08.05.2025 16:04 Відповісти
Вважаю що таким особам звання Героя варто давати у післявоєнні роки, коли буде ясно за що.
Поки що він нічим не ризикує. Лише служить владі. Ніяк не постраждав за Україну.
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08.05.2025 15:32 Відповісти
А баканову? Несправедливість!
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08.05.2025 15:32 Відповісти
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08.05.2025 15:37 Відповісти
Героя за що?? Він десь проливав свою кров?? Чи може знову за міфічних чеченців, які шукали Зеленського по Києву?? За що Героя?? За те, що його тітушки прослуховують людей, проводять рейдерські захвати і віджимають бізнес в людей? Чому Зеленський досі не дав посмерто Героя - воїну Барсу, який пожертвував своїм життям заради України і добровільно приїхав воювати з російськими окупантами з Німеччини, де він міг собі далі спокійно жити?? Той Зеленський рано чи пізно нарветься.
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08.05.2025 15:40 Відповісти
А Мадяра ви чого не згадали? Тьорки маєте?
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08.05.2025 15:58 Відповісти
Заслужил,не замечать агента сивковича и его деятельность - это особый героизм.
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08.05.2025 16:01 Відповісти
За що саме Героя?
Що диверсантів у Харкові,які підірвали конструктора дронів,прохукали?
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08.05.2025 16:01 Відповісти
Наприклад, за те, що досі нема справи по вагнерівцям, розмінуванню Чонгару, підготовці до "шашличків".

Да і дефективних менеджерів від карних справ відмазує саме СБУ.
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08.05.2025 16:55 Відповісти
В усіх нормальних країнах є чіткі критерії для присвоєння нагород, в т.ч. найвищої. В СРСР в авіаціїї золоту зірку давали за 5 збитих літаків, наприклад. В США Медаль Пошани видає спеціальна комісія за видатні хоробрість і відвагу, виявлені з ризиком для життя і значно перевищують службовий обов'язок. А в Україні зелене шапіто нівелювало значення медалі героя, видають взагалі не зрозуміло за що, з розпливчастими критеріями...
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08.05.2025 16:03 Відповісти
А про татара забув?
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08.05.2025 16:12 Відповісти
Татарову мабуть таємним указом.
Вони ж типу разом (Татаров та Малюк) "чеченців вбивали"...
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08.05.2025 16:37 Відповісти
Нє.
Зє ж сказав, що тільки він і Татаров тоді у Київі були.
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08.05.2025 16:53 Відповісти
Що казав то й казав, "Татаров(м) з Малюком": https://www.youtube.com/watch?v=i6Wrk5wbyzo
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08.05.2025 17:02 Відповісти
Епізод з охороною особи Стерненка входить у сім подвигів Геракла?
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08.05.2025 16:13 Відповісти
От, що значить не палити ЗЄ-мародерів, а прикривати їх злочини. Герой!!!
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08.05.2025 16:52 Відповісти
Свідоцтво проти Червінського вартує звання героя від зе.
Тільки при демократичній владі,це звання можуть забрати,а Червінський заслужено отримає звання Героя.
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08.05.2025 17:31 Відповісти
Си Бейби-абсолютно достоин героя Украины
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08.05.2025 17:48 Відповісти
 
 