Зеленський присвоїв звання Героя України голові СБУ Малюку, - указ

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Служби безпеки Василю Малюку звання Героя України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" МАЛЮКУ Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту", - йдеться в документі.

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