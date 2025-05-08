Зеленський присвоїв звання Героя України голові СБУ Малюку, - указ
Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Служби безпеки Василю Малюку звання Героя України.
Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" МАЛЮКУ Василю Васильовичу — генерал-лейтенанту", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+20 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар08.05.2025 15:21
+18 Rostyslav Komarnytsky
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+16 Igor #591922
показати весь коментар08.05.2025 15:14
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але, чим саме?
в чому героїчність?
ховати від сша коломойського?
"охороняти" стерненка?
аааа.....
не бачити очевидних ворогів в керівництві, але переслідувати незгодних.
Пшло нах, жертва інцесту.
Наприклад, Татарова від суда відмазало саме СБУ.
Основні функції головконтори СБУ при ЗЄ:
1. Обілечування бізнесу.
2. Здирництво.
3. Шантаж.
4. Прикривання злочинної діяльності ОПЗЄ.
5. Піар на бойових діях.
10 на день!
В когось надто бурхлива фантазія...
Не чув, як Стерненко дивом уникнув неминучої смерті?
І тільки завдяки його скромному Ренжроверу (який йому мабуть бабуся заповіла) та не меш скромній охороні СБУ (то мабуть всіх волонтерів так охороняють) Сіроже вдалося уникнути лютой смерті від рук навчених російських кілерів.
В тебе влітку 2023 була фантазія на 47-му бригаду та на Маркуса - ти тоді бухав?
Я побачив що мені у відповідь написано дурню, й сказав - що то дурня.
Вчепитися за замотану руку - то цілковита дурня. Нібито більше нема за що вчепитися...
Поки що він нічим не ризикує. Лише служить владі. Ніяк не постраждав за Україну.
Що диверсантів у Харкові,які підірвали конструктора дронів,прохукали?
Да і дефективних менеджерів від карних справ відмазує саме СБУ.
Вони ж типу разом (Татаров та Малюк) "чеченців вбивали"...
Зє ж сказав, що тільки він і Татаров тоді у Київі були.
Тільки при демократичній владі,це звання можуть забрати,а Червінський заслужено отримає звання Героя.