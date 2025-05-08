Зеленский присвоил звание Героя Украины главе СБУ Малюку, - указ
Президент Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Василию Малюку звание Героя Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" МАЛЮКУ Василию Васильевичу - генерал-лейтенанту", - говорится в документе.
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+6 Rostyslav Komarnytsky
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але, чим саме?
в чому героїчність?
ховати від сша коломойського?
"охороняти" стерненка?
аааа.....
не бачити очевидних ворогів в керівництві, але переслідувати незгодних.
10 на день!
Поки що він нічим не ризикує. Лише служить владі. Ніяк не постраждав за Україну.