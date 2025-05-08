РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10977 посетителей онлайн
Новости Присвоение звания Герой Украины
1 637 23

Зеленский присвоил звание Героя Украины главе СБУ Малюку, - указ

Зеленский присвоил Малюку звание Герой Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил главе Службы безопасности Василию Малюку звание Героя Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" МАЛЮКУ Василию Васильевичу - генерал-лейтенанту", - говорится в документе.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, - указ

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20511) награда (1802) Малюк Василий (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
на марахвонє таке розповіли?
показать весь комментарий
08.05.2025 15:14
+6
Своїм тупим жополизам нагороди,а героїв,які боронили країну з першого дня по судам і тюрьмам
показать весь комментарий
08.05.2025 15:09
+6
Нє, ну якщо взяти до уваги, що таке звання носить Бойко, то Малюк більше вартує. Але якщо порівняти з матросом Віталієм Скакуном, який став Героєм, підіовавши міст ціною власного життя, підчищаючи про*оби влади і того ж Малюка і його співслужбовців з СБУ, то стає трохи не по собі.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Своїм тупим жополизам нагороди,а героїв,які боронили країну з першого дня по судам і тюрьмам
показать весь комментарий
08.05.2025 15:09 Ответить
Перший в історії керівник СБУ який приносить користь державі.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:13 Ответить
на марахвонє таке розповіли?
показать весь комментарий
08.05.2025 15:14 Ответить
а Ви, пане, з особистого досвіду ген про це все знаєте, чи просто )(уйлопігулок переїли?
показать весь комментарий
08.05.2025 15:17 Ответить
Малюк молодец, заслужил...
показать весь комментарий
08.05.2025 15:12 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 15:12 Ответить
ну, те що заслужив ми бачимо.
але, чим саме?
в чому героїчність?
ховати від сша коломойського?
"охороняти" стерненка?
аааа.....
не бачити очевидних ворогів в керівництві, але переслідувати незгодних.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:21 Ответить
цей так.

показать весь комментарий
08.05.2025 15:23 Ответить
Нє, ну якщо взяти до уваги, що таке звання носить Бойко, то Малюк більше вартує. Але якщо порівняти з матросом Віталієм Скакуном, який став Героєм, підіовавши міст ціною власного життя, підчищаючи про*оби влади і того ж Малюка і його співслужбовців з СБУ, то стає трохи не по собі.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:14 Ответить
За що? Він що десь героїзм проявив, чи так потребує відданість царю. А може це замість грошової премії
показать весь комментарий
08.05.2025 15:14 Ответить
Зєлю разів 10 врятутвав,гундосий не збреше
показать весь комментарий
08.05.2025 15:16 Ответить
та, яких 10?
10 на день!
показать весь комментарий
08.05.2025 15:22 Ответить
За те що дрони його призвіщем назвали🤣🤣🤣 А , ще він там якогось крота особисто затримав. ******* ******* цирк. Хто знає його інші досягнення , можете написати.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:18 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 15:19 Ответить
Зі Стерненком шоу набагато краще,навіть відео зробили .
показать весь комментарий
08.05.2025 15:22 Ответить
За кількість спалених заводів русні - дайте дві.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:20 Ответить
Яке він має до цього відношення?
показать весь комментарий
08.05.2025 15:21 Ответить
Щось ще тупіше можете спитати?
показать весь комментарий
08.05.2025 15:27 Ответить
Вважаю що таким особам звання Героя варто давати у післявоєнні роки, коли буде ясно за що.
Поки що він нічим не ризикує. Лише служить владі. Ніяк не постраждав за Україну.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:32 Ответить
А баканову? Несправедливість!
показать весь комментарий
08.05.2025 15:32 Ответить
Баканову недоторканість дали,яку йому ще нагороду?
показать весь комментарий
08.05.2025 15:36 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 15:37 Ответить
Героя за що?? Він десь проливав свою кров?? Чи може знову за міфічних чеченців, які шукали Зеленського по Києву?? За що Героя?? За те, що його тітушки прослуховують людей, проводять рейдерські захвати і віджимають бізнес в людей? Чому Зеленський досі не дав посмерто Героя - воїну Барсу, який пожертвував своїм життям заради України і добровільно приїхав воювати з російськими окупантами з Німеччини, де він міг собі далі спокійно жити?? Той Зеленський рано чи пізно нарветься.
показать весь комментарий
08.05.2025 15:40 Ответить
 
 