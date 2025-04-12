Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, - указ
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб сегодня, 12 апреля 2025 года, во время выполнения боевого задания на самолете F-16.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ИВАНОВУ Павлу Ивановичу - майору (посмертно)", - говорится в указе.
Напомним, сегодня, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.
Топ комментарии
+10 Olga A #374484
показать весь комментарий12.04.2025 19:21
+6 Volar
показать весь комментарий12.04.2025 20:33
+3 Вячеслав Клименко #567231
показать весь комментарий12.04.2025 19:33
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І вічний термін тому, хто зробив цей напад на Україну можливим!
Майор - це мінімум командир авіаланки, а не просто пілот... в 26.
Хтось пояснить без сарказму?