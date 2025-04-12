Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, - указ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб сегодня, 12 апреля 2025 года, во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ИВАНОВУ Павлу Ивановичу - майору (посмертно)", - говорится в указе.

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Напомним, сегодня, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.