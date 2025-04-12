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Новости Авиакатастрофа F-16 12 апреля 2025
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Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, - указ

погибший пилот Павел Иванов

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб сегодня, 12 апреля 2025 года, во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ИВАНОВУ Павлу Ивановичу - майору (посмертно)", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о гибели пилота Иванова в бою на F-16: Были необходимые доклады. Выясняем все обстоятельства

Напомним, сегодня, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20331) потери (4381) F-16 (553)


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Топ комментарии
+10
Вічна Слава Герою України!
І вічний термін тому, хто зробив цей напад на Україну можливим!
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12.04.2025 19:21
+6
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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12.04.2025 20:33
+3
😥
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12.04.2025 19:33
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Вічна Слава Герою України!
І вічний термін тому, хто зробив цей напад на Україну можливим!
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12.04.2025 19:21 Ответить
Перший, хто по праву заслуговує на довічний термін ув'язнення - це державний злочинець кучма!
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12.04.2025 20:22 Ответить
😥
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12.04.2025 19:33 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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12.04.2025 20:33 Ответить
в своїх 21 рік... мені довелося служти у залізничних військах...... і я був не просто ,,сержантом,, .... а машиністом тепловоза..... який перевозив.... ПДЖЗРК..... Передвижний зенітно ракетний комплекс онащений С 400....(САТАНА).... (які були ,,замасковавні під РЕФРЕЖЕРАТОРНІ ВАГОНИ..)..... тому... шана льотчику у мене висока....,,,,,...
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12.04.2025 21:26 Ответить
тебе 21 менше базарь об этом кацапы не спят ну и наша сбу не спит тебе 21 когда это не
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12.04.2025 23:00 Ответить
Поясніть будь ласка, як в Україні звання роздаються? В 26 років - майор. Це в 22 після льотного - лейтенант, та за 3 роки на 3 ранги до майора?
Майор - це мінімум командир авіаланки, а не просто пілот... в 26.
Хтось пояснить без сарказму?
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13.04.2025 02:25 Ответить
Після присвоєння військового звання лейтенанту Баканову наприкінці травня 2019-го це для того, аби він отримав доступ до секретної інформації. , у Києві більш як десятеро ветеранів бойових дій пікетували будівлю СБУ. Акцією під назвою «Звання є - честі нема» ветерани висловили протест проти порушення вимог чинного законодавства та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів». Іван Баканов є активним прихожанином УПЦ МП, був тісно пов'язаний з високопоставленими священниками Московського патріархату, та регулярно їздив на зустрічі з предстоятелем кацапської УПЦ МП митрополитом Онуфрієм. Також зрадників Баканова та Кулініча, заступника керівника ЦСО «А» СБУ Михайла Кухаренка, Надію СЛейтенант це звання надано Баканову в травні 2019-го для того, аби він отримав доступ до секретної інформації і для авченко, Леоніда Кравчука та інших високопосадовців не раз помічали на зустрічах із представниками релігійної організації «АллатРа», яка тісно працювала в інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. Баканов зрадник він зробив все можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше територій. Злочинно зприяв якомога швидкій здачі України.. За зраду він не отримав справедливого покарання і зараз живе, приспівуючи шкодуючи, що не вдалося знищити Україну.
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13.04.2025 05:18 Ответить
 
 