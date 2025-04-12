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Новости Авиакатастрофа F-16 12 апреля 2025
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Пилот Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16, - Воздушные силы. ФОТО

12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"К сожалению, печальная новость...12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", - говорится в сообщении.

Командование ПС выражает глубокие соболезнования семье Павла.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Алексею Месю (Moonfish), - указ

"Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов...

Сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них!

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", - добавляют в Воздушных силах.

В соцсетях публикуют фото Павла Иванова.

загиблий пілот Павло Іванов

Гибель пилота Меся

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности - "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Автор: 

потери (4381) Воздушные силы (2288) F-16 (553)


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Топ комментарии
+75
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12.04.2025 14:23
+71
Біль та сльози ....😪😪😪
Вічна памʼять Герою Украіни !!
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12.04.2025 14:27
+63
Да исправили, но от этого душа меньше не болит, я помню себя в 26 лет, помню своих друзей, это расцвет жизни и терять эту жизнь страшно, поэтому мы должны сделать ВСЁ от нас зависящее чтобы выстоять, победить и наказать орков так, чтобы ещё сотни лет они боялись даже произносить слово УКРАИНА!!!
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12.04.2025 14:32
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Правила форума Совет форумчан
Це повітряні сили написали, потім виправили.
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12.04.2025 14:25 Ответить
Да исправили, но от этого душа меньше не болит, я помню себя в 26 лет, помню своих друзей, это расцвет жизни и терять эту жизнь страшно, поэтому мы должны сделать ВСЁ от нас зависящее чтобы выстоять, победить и наказать орков так, чтобы ещё сотни лет они боялись даже произносить слово УКРАИНА!!!
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12.04.2025 14:32 Ответить
Ты хотел написать "с годовщиной оккупации Донбасса и лишения всех благ цивилизации и прав человека его жителей". Но ничего, чем дольше это будет продолжаться, тем мучительнее будет месть. И расплата придёт.
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12.04.2025 15:13 Ответить
азиатский орковский Мордор - это такая чёрная бубонная чума, что против неё сражаются люди с фамилиями ИВАНОВ, БОКОВ, КУЗНЕЦОВ, ВОЛОШИН, БУДАНОВ, СОКОЛОВ, ЮСОВ, КРАСИЛЬНИКОВ, НАЗАРОВ, КРЫЛОВ, БАТУРИН, НАЕВ, ПОСОХОВ, СОЛОВЬЕВ, НИКИТИН, УШАКОВ, СМОЛЯКОВ, АЛФЁРОВ ...
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12.04.2025 22:43 Ответить
Кара-Мурза, выступая во французском парламенте: "<...> Есть ещё одна причина, по которой Министерство обороны России привлекает так много представителей национальных меньшинств - потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы - один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, якобы это проще. Я раньше об этом не задумывался. Мне казалось, что причины были в первую очередь экономические. Но после слов [коллеги, которая рассказала о бурятах] я тоже начал об этом думать". Конец цитаты. Друзья, ну, вы поняли, да? Русским так тяжело, так невыносимо убhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C #вать вас, украинцев, что всю работу за них делают буряты и чеченцы. Ну, потому что они ж звери и дикари. Это понятно, да? Бурятов и чеченцев он, кстати, называет "эти нацменьшинства". То есть все одиннадцать лет буряты, которых вместе с детьми и стариками меньше 450 тысяч убhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82 #вают 40 миллионов украинцев. А сотне миллионов русских все эти 11 лет, оказывается, "психологически тяжело ". Они же просто жертвы этой войны, которая нужна только "этим народам". Поймите же. И они любят вас, как братья! Господин Кара Мурза, вы все так чётко объяснили. Осталось буквально парочка уточняющих вопросов. Извините, ракеты по украинским городам тоже буряты запускают? А существа, которые на русском телевидении радуются смерти украинских детей в Кривом Роге, они тоже из этих, из нацменьшинств? И уж совсем простите. Про псковских десантников в Буче уже весь мир знает. У вас есть какие-то идеи, как их в бурят перекрасить? Хотя наверное сложновато будет. "Ваши мальчики " вот уже показания дают (ссылка в комментариях). Ну, и ещё один вопросик. На днях, а именно 7 апреля, исполнилось ровно 30 лет с массовой резни в Самашках. Там 80 человек, в основном детей, женщин и стариков заживо сожгли. А всего там сотни убитых. Я уже молчу про 40 тысяч чеченских детей, убитых за две войны. Извините, это же чеченцы сами себя обстреливали? Русские на такое совершенно не способны, правда? К черту, что там Толстой писал в Хаджи Мурате. Отступник он. Ой, что-то меня понесло. Афганистан -- два миллиона человек убито в ходе советского вторжения. Говорят, там и появилась знаменитая практика зачисток сел, после которых массовые захоронения образуются. Извините, а там кто был? Тоже буряты ? Боже, где вы их столько делаете? Непонятно только, как могла возникнуть идея Русского мира, ведь вы со всеми странами в любви и дружбе живете? Чукчи, наверное, постарались. Еще мне непонятно, почему как балет, так русский, а как война - так это неруси? (с) Юлия Хазагаева
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13.04.2025 15:38 Ответить
Це допис Борислава Берези
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13.04.2025 15:39 Ответить
26
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12.04.2025 14:23 Ответить
віправили, краще видалітьповідомлення, воно першим тут недоречне
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12.04.2025 14:26 Ответить
Не тоБІ ьі, висловлювати співчуття.
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12.04.2025 14:30 Ответить
Ну про 21-ин вже відповіли. А в скіко не ранувато? Є якісь обмеження по віку? Може все залежить від навичок та тренувань?
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12.04.2025 15:50 Ответить
Вже є поправка йому було 26 років 🥲
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12.04.2025 16:14 Ответить
Ему 26 пишут, внимательнее читайте
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12.04.2025 20:46 Ответить
Герою було 26 рокiв...🥺😢
Царство Небесне Герою! 🙏🙏🙏❤️🥀
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13.04.2025 09:35 Ответить
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12.04.2025 14:23 Ответить
Falcon
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13.04.2025 02:31 Ответить
Біль та сльози ....😪😪😪
Вічна памʼять Герою Украіни !!
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12.04.2025 14:27 Ответить
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12.04.2025 14:30 Ответить
Як і у вас нема слів діти гинуть захищають нас а їх хто захища царства небесного Герою подяка батькам
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12.04.2025 14:36 Ответить
Павел ИВАНОВ, павший за Украину, защищая её землю и мирное небо для её детей, будет навечно в строю Героев.
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12.04.2025 22:45 Ответить
Сум та скорбота за Героєм України!
Проте, компетентним людям слід ретельно вивчити обставини й з'ясвати, чому ж так сталось, щоб більше не повторювалось подібне з пілотами F-16!
Вони на вагу золота в небі України, в прямому сенсі цього слова!
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12.04.2025 14:31 Ответить
А з F16 що? Які обставини?
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12.04.2025 14:36 Ответить
Мабуть ,сам повернувся на аеродром, без пілота...

А якщо серйозно, наскільки треба бути ідіотом, щоб задавати такі питання?
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12.04.2025 14:49 Ответить
А тебе не кажется, что формулировка утаивания? Или тебе дебилу лишь бы говна пожрать?
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12.04.2025 17:15 Ответить
Яка до біса "формуліровка"? Срака F-16-му прийшла.
Людям з мозком це очевидно.
А хто збив - не факт, що колись розкажуть.
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12.04.2025 17:17 Ответить
👍🤝
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13.04.2025 09:37 Ответить
BBC здається сказало, що літак збито російсою ракетою. Міноборони рф підтвердило...
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14.04.2025 05:08 Ответить
Ублюдки рашисти, горіть в пеклі. Від пуголовка до сивого орка/орчихи здохніть в страшних муках. Буде так. Амінь.
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12.04.2025 14:43 Ответить
Знов friendly fire? Інакше навіщо тоді про це писати:

Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу
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12.04.2025 14:44 Ответить
У нас і Нацполіція якимось чином розслідує факти розстрілів українських військовополонених на окупованих територіях/територіях де ведуться активні бойові дії.

Так що не дивно.
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12.04.2025 15:01 Ответить
БиБиСи каже вірогідно російська ракета.
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14.04.2025 05:10 Ответить
Очень жаль, очень... Ни у кого не возник вопрос почему ПС так оперативно дали инфу? На кацапских пабликах что-то появлялось?
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12.04.2025 14:46 Ответить
Не хочется идти на пи.дарские ресурси, но у нас подача инфы как всегда
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12.04.2025 14:48 Ответить
У Вас - це де, кацапська очі ріже
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12.04.2025 20:30 Ответить
То ти приміщення давно не провітрювала просто
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13.04.2025 00:58 Ответить
Тю, а ми вже на ти перейшли? Ото негарно натякати на те, що я не ходжу. Від тюрми й суми, як то кажуть..але не переймайся, в мене балкон на провітрювання відкритий цілодобово)) бо подібних коментарів тут повно))
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13.04.2025 13:23 Ответить
Дуже-дуже сумно(((
Вже другий...
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12.04.2025 14:51 Ответить
Сьогодні пролетів у нас за 35 км від кордону а у орків навіть С-300 з рлс різних типів від 140 до 300 км.
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12.04.2025 14:58 Ответить
"Авакс" курить в сторонці" - і розуміє, що без нього ніяк....
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12.04.2025 15:40 Ответить
Років 40 тому два Е-3А літали по траєкторії вісімки на Чорним морем і бачили пів- України.
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12.04.2025 15:57 Ответить
Бачити - добре...
А от наводити - ще краще!!!
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12.04.2025 15:59 Ответить
Зрозуміло що крім ТТХ С300 є ще ТТХ літака і кваліфікація пілота.
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12.04.2025 16:12 Ответить
літати на літаках F-16 без літаків типу Е-3А - це як ходити на риболовлю без вудочки
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12.04.2025 16:23 Ответить
Абсолютно вірно. А де ж обіцяний шведами Saab 340AEW - нема. А де ж наш Ан-71 - нема.
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13.04.2025 06:45 Ответить
Дивна ВИ....
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12.04.2025 15:39 Ответить
Господи біль страшенна , за наших Яструбочків 😢 Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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12.04.2025 14:59 Ответить
Значить ще один F16 мінус
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12.04.2025 15:33 Ответить
а яка вартість такого літака...скільки китай заплатив би, щоби отримати в свої руки подібне для подальшого тиражування?
але ж життя навченого пілота важливіже будь якого залізяччя
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12.04.2025 16:28 Ответить
Про що це ви? Загинув Герой, патріот, наш захисник, син своїх батьків!
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13.04.2025 09:41 Ответить
F16 - це дуже цінна для нас зброя
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13.04.2025 10:34 Ответить
А ваша дитина не цінніше за Ф-16, чи то ваша дитина...
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14.04.2025 07:58 Ответить
Ви ж чудово знаєте, що для кожної матері її дитина безцінна, а для країни - то просто ресурс.
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14.04.2025 08:16 Ответить
Лети до Бога, Соколе...
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12.04.2025 15:43 Ответить
Не панімаю! Це що наші самі Патріотами Ф-16 збивають??!
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12.04.2025 15:55 Ответить
мабуть, думали, що то шахед.....
Комісіія встановить і нам розкаже
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12.04.2025 16:01 Ответить
Навряд чи. Колись, у 80-ті роки, захвдні специ писали, що при польотах на гранично малих висотах довше за 15 хвилин, втрати від аварій стають такими ж, як від протидії ППО.
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12.04.2025 17:40 Ответить
П.С. на той час гранично низькими в НАТО вважались висоти нижче 80 метрів, в країнах Варшавського договору - нижче 200 м.
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12.04.2025 23:15 Ответить
Сум та біль . Гинуть кращі сини України.співчуття рідним.
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12.04.2025 16:39 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям.
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12.04.2025 16:42 Ответить
Нема нормального обслуговування, літаки не модернізовані.
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12.04.2025 16:49 Ответить
А москальську літаки модернізовані? Всі ці Су-25 , Су-33, чи Су-35 є розробками, або клонами літаків середини 80-х років минулого століття. Особисто мені дуже б хотілося побачити в українському небі Єврофайтери, рафалі або Ф-35 з Ф-22 (чи принаймні Ф-117), але маємо те, що маємо.
,
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12.04.2025 17:50 Ответить
F-117 ще старий С-125 в Югославії завалив. Так і з тими амерськими вундервафлями 35 буде. Но їх тут ніколи не буде, не хочуть обісратись.
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13.04.2025 06:57 Ответить
Повірте колишньому офіцеру ППО, будь-яка ******* оборона проривається. Питання лише в тактиці та залучених засобах. Наприклад, не треба розпилювати сили по великій кількості об'єктів. Вибираєте один і системно наносите масований удар: спочатку перевантажуєте системи ППО, яким треба перезаряджатися, потім другою хвилею знищуєте ці самі беззбройні комплекси ППО, а третя, четверта і т.д. хвилі роблять з об'єктами супротивника все, що забажають. Це тактичні ази.
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13.04.2025 21:26 Ответить
F-16 занадто часто падають. Настільки часто, що таке неможливо пояснити тим що багато літають.
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12.04.2025 21:49 Ответить
Наскільки часто падають, малошановний?
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13.04.2025 08:55 Ответить
Вічна пам'ять Герою України.
Сумно
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12.04.2025 17:16 Ответить
Будь-яка зброя, і Ф-16 в т.ч. , не є абсолютною. Наші хлопці на натівських літаках теж будуть гинути. Дуже хотілося б , щоб їхня загибель отримала належну відплату. А для цього треба вимагати від НАТО та США повного домінування в повітрі (тим більше, що вони здатні його забезпечити.
,
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12.04.2025 17:38 Ответить
якщо літак збив дружній вогонь - буде зрада. якщо ворог - буде зрада
якщо ф16 не літатимуть - буде зрада
бісять мразі
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12.04.2025 19:43 Ответить
За даними джерел ВВС, літак Іванова вірогідно був збитий російською ракетою.

"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37", - сказав співбесідник у владі.

Обставини ще розслідуються.

Однак, джерело виключає "дружній вогонь" в цій ситуації. За його словами, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО.
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12.04.2025 21:52 Ответить
ВВС это как "Правда" в совке. Нужен надежный источник.
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13.04.2025 11:15 Ответить
Реакцію Зеленського на загибель пілота F-16 Павла Іванова розкритикувала дружина загиблого військового Андрія Кузьменка та журналістка Анастасія Федченко.
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13.04.2025 03:34 Ответить
Нешановний, тобі терміново надо пройти за хрюським кораблем мац ква ,пшов,пшов ...
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13.04.2025 08:59 Ответить
Щось редактори туплять, ВВС пишуть що по ньому пустили 3 ракети, від 3 ракет не с'**..ся, питання чого не катапультувався, не зрозуміло
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13.04.2025 09:40 Ответить
Чистого тобі неба, Соколе наш ясний.. Боляче(((. Героям слава..
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13.04.2025 15:44 Ответить
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13.04.2025 17:05 Ответить
Ні слова - чи капультувався.
Варіанти -
1-й "дружній" вогонь,
2 - зайшов в дію кацапського ППО,
3-тє несправність техніки.
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13.04.2025 18:40 Ответить
 
 