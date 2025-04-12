Пилот Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16, - Воздушные силы. ФОТО
12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"К сожалению, печальная новость...12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", - говорится в сообщении.
Командование ПС выражает глубокие соболезнования семье Павла.
"Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов...
Сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них!
Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", - добавляют в Воздушных силах.
В соцсетях публикуют фото Павла Иванова.
Гибель пилота Меся
26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".
Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.
Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности - "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
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Царство Небесне Герою! 🙏🙏🙏❤️🥀
Вічна памʼять Герою Украіни !!
Проте, компетентним людям слід ретельно вивчити обставини й з'ясвати, чому ж так сталось, щоб більше не повторювалось подібне з пілотами F-16!
Вони на вагу золота в небі України, в прямому сенсі цього слова!
А якщо серйозно, наскільки треба бути ідіотом, щоб задавати такі питання?
Людям з мозком це очевидно.
А хто збив - не факт, що колись розкажуть.
Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу
Так що не дивно.
Вже другий...
А от наводити - ще краще!!!
але ж життя навченого пілота важливіже будь якого залізяччя
Комісіія встановить і нам розкаже
,
Сумно
,
якщо ф16 не літатимуть - буде зрада
бісять мразі
"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37", - сказав співбесідник у владі.
Обставини ще розслідуються.
Однак, джерело виключає "дружній вогонь" в цій ситуації. За його словами, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО.
Варіанти -
1-й "дружній" вогонь,
2 - зайшов в дію кацапського ППО,
3-тє несправність техніки.