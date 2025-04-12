Пилот Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16, - Воздушные силы. ФОТО

12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"К сожалению, печальная новость...12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов", - говорится в сообщении.

Командование ПС выражает глубокие соболезнования семье Павла.

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"Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов...

Сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам. Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя своей жизнью при выполнении боевых задач. Павел был одним из них!

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", - добавляют в Воздушных силах.

В соцсетях публикуют фото Павла Иванова.

Гибель пилота Меся

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности - "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.