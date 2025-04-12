РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10416 посетителей онлайн
Новости Авиакатастрофа F-16 12 апреля 2025
12 900 69

Зеленский о гибели пилота Иванова в бою на F-16: Были необходимые доклады. Выясняем все обстоятельства

Авиакатастрофа F-16

Воздушные силы сейчас выясняют все обстоятельства гибели капитана Павла Иванова в бою на F-16.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет. Мои соболезнования семье, всем побратимам Павла", - написал глава государства.

По его словам, были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации: "Выясняем все обстоятельства".

"Украинские F-16, "миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и точно. Слава Украине!" - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Также читайте: К развертыванию в Украине готовится больше F-16, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

Гибель пилота Меся

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Зеленский Владимир (20331) F-16 (553)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
не боюсь бана!
да пішов ти *****, ****** зелене чмо!
****, скільки горя ти принесло українцям!
і продовжуєш!
ти, зе!подонок, особисто, відкрив ворота кацапському вторгненню!!!
де наша грьобана опозиція?
де ці всі сюмари, гончаренки геращенки? про ..... неможна казати! робот банить.
де народний позив про зраду?
за одну ніч збереться пару трійку млн....
показать весь комментарий
12.04.2025 15:37
+27
Доповіді воно заслухало.
Най би ти сі вдавив, Голобородько сраний.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:28
+21
Як Ярослава Журавля, зєгніль розраховує що усі вже забули.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на особистому контролі?
показать весь комментарий
12.04.2025 15:07 Ответить
я не зебіл, ти помилилося.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:23 Ответить
Тоді згенеруй
показать весь комментарий
12.04.2025 15:50 Ответить
Це погано дуже. Який контроль? Тепер F-16 ніхто не буде використовувати для прикриття наших пкхотинців на землі. Банально генерали перестануть Ф-16 використовувать бо ведикий Зеленський военочальник їх звільнить ха це. А ось що після цього плчгуть більшн наших піхотиців гинути бо не юуде прикриття з повітря Зеленському не важливо. Жахливий сценарій
показать весь комментарий
12.04.2025 16:23 Ответить
Пісдець, зара звоню Хлопцям, шоб з бліндажіу не виходили, бо Артем попереджа за небезпеку.
показать весь комментарий
12.04.2025 16:29 Ответить
Яку ж маячню цей придурок Артем Гурин несе.
показать весь комментарий
12.04.2025 17:32 Ответить
Як Ярослава Журавля, зєгніль розраховує що усі вже забули.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:19 Ответить
І "Мира" і "Естонця".
показать весь комментарий
12.04.2025 15:25 Ответить
Схоже знову френдлі
показать весь комментарий
12.04.2025 15:08 Ответить
Вам би до лікаря...
показать весь комментарий
12.04.2025 16:38 Ответить
Зебіл з тих 73%? Задоволений результатом? Ржеш досі????
показать весь комментарий
12.04.2025 18:05 Ответить
Командувач ПС ЗСУ уже екс.....?
показать весь комментарий
12.04.2025 15:25 Ответить
До чого тут командувач ПС ЗСУ?
показать весь комментарий
12.04.2025 16:06 Ответить
А після якої події попередник зник із посади? І призначили ТВО ...?
показать весь комментарий
12.04.2025 16:07 Ответить
"Командувач ПС Олещук посварився з Безуглою через F-16. Його звільнили..." - було?
показать весь комментарий
12.04.2025 16:12 Ответить
Доповіді воно заслухало.
Най би ти сі вдавив, Голобородько сраний.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:28 Ответить
А шо сі стало?
Ще пару злетів одного із вцілілих F-16 - і черговий начштабу одного із ПвК (як ОлєОлєОлє) стане командувачем повітряних сил...
Раптово для всіх!!!
показать весь комментарий
12.04.2025 15:35 Ответить
Це вже другий втрачений і наш герой-льотчик, і другий Ф-16. А от чомусь про втрати російських літаків та їхніх пілотів повідомлень нема вже місяців з два-три!
показать весь комментарий
12.04.2025 15:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83

Вибереш тут... кого збили у бою..кого з ПЗРК... хто сам впав... А ще... поцікався... юначе...що таке ******** повтряний бій!!! В тебе у голові зараз картинки..коли один ганяється за одним і пуляють один в одного...))) Це..юначе закінчилося у 1953 році у Кореї... А сьогодні кацапсячі літаки ближче ..ніж за 50-70 км. до лінії бойового зіткнення не наближаються...
показать весь комментарий
12.04.2025 17:33 Ответить
не боюсь бана!
да пішов ти *****, ****** зелене чмо!
****, скільки горя ти принесло українцям!
і продовжуєш!
ти, зе!подонок, особисто, відкрив ворота кацапському вторгненню!!!
де наша грьобана опозиція?
де ці всі сюмари, гончаренки геращенки? про ..... неможна казати! робот банить.
де народний позив про зраду?
за одну ніч збереться пару трійку млн....
показать весь комментарий
12.04.2025 15:37 Ответить
чао ... на 3 дні?
показать весь комментарий
12.04.2025 15:42 Ответить
Усьо змішав у кучу і зе і геращенко і гончаренко
Ти вже якось збери думку до купи.
Один ти д'Артаньян?
Чи може йУля яку ти не згадав?
Серед, *****, під кожною новиною, зроби вже шось сам,
показать весь комментарий
12.04.2025 15:58 Ответить
*Сереш,* *****
показать весь комментарий
12.04.2025 16:04 Ответить
яка думка, там метелик об череп бʼється туди-сюди і кнопки випадкові натискає
показать весь комментарий
12.04.2025 16:07 Ответить
а теж не боюсь бана!
чому всі мирно і спокійно живуть, а наші люди вже четвертий рік під бомбами виживають як можуть?!
у Чехії люди магноліями з дітками милуються, у Румунії у квітучих парках на човниках катаються, Польща всією країною до Великодня готується лише одні ми в крові й руїнах - діти без рук, без ніг, мами в могилах, тата на війні!
що ця с... прийшла і такого наробила, що Україну почали на шматки розривати і в руїни стерати?!
показать весь комментарий
12.04.2025 15:58 Ответить
А чому ДНР відбулося, а О(деська)НР ні?. Тому що кордону з кацапією нема.
показать весь комментарий
12.04.2025 16:45 Ответить
Навіщо вішати всіх собак на одного президента?
показать весь комментарий
12.04.2025 17:43 Ответить
Треба
показать весь комментарий
12.04.2025 17:44 Ответить
Бо він зробив все, щоб цей напад стався! І вже третій рік гальмує нашу Перемогу!
показать весь комментарий
12.04.2025 17:59 Ответить
показать весь комментарий
12.04.2025 18:20 Ответить
Ще за Юща був шанс вирватись з Кучмівського пророрківського олігархату, але той швидко здружився з ригами і здав Янику фактично Україну...

У Чорновола не було шансів, він був не вигідний ні заходу, які бачили в нас сировинний придаток та сателіта раші, ні орківським політсилам які тоді керували. В ті часи вбивали і по менших причинах чим загроза піти на вибори популярному кандидату не з системи.
показать весь комментарий
12.04.2025 18:59 Ответить
Не забуваємо, що ворота цьому зепокидьку відкрили 73% від 40%, що прийшли на вибори. І припуться ще! Хоча дебіл з зРади вже сказало, що вони бояться, що ******* програє і тому воєнний стан не скасують.
показать весь комментарий
12.04.2025 18:09 Ответить
Може хтось ногу зламав, або у когось шлунок засмутився в день виборів і він не зміг прийти на виборчу дільницю. А решта неприходимців, це теж його електорат.
показать весь комментарий
12.04.2025 18:32 Ответить
Це просто пздц. Так і втратимо всі F-16 які так ніразу не вступили в бій з рашистськими літаками. І замітьте з появою у нас F-16 щось вже не чути про збиті рашистські літаки. Це получається що американська техніка гівняна?
показать весь комментарий
12.04.2025 15:39 Ответить
Таке не можна казати. Не гімняна, а просто ,,слєгка устарєвшая,, Років на 30. Нам би ще кулеметів ,,максим,, навезли. Щоб ми успішно відбивались.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:49 Ответить
Нічого смішного в кулеметі "Максим" немає. Вправно косить рашистських штурмів.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:57 Ответить
Смішного немає. Але усякій зброї свій час.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:58 Ответить
Відбиваються і Максімами, усім шо є.
З дивану звичайно строчать вулканами.
показать весь комментарий
12.04.2025 16:22 Ответить
Невже "болєє устарєвшая" ніж МіГи?
показать весь комментарий
12.04.2025 16:47 Ответить
літаки модифікації 80х років...
показать весь комментарий
12.04.2025 16:08 Ответить
Це получаєцца шо ти довбойоб, який чогось вважає себе розумнішим ніж ЗСУ
показать весь комментарий
12.04.2025 16:20 Ответить
Щоб техніка взагалі не втрачалася, то тоді треба її тільки на парадах показувати. Але і на авіашоу трапляються катастрофи. Тоді тільки у музей... Але і у музеї літак можна пошкодити
показать весь комментарий
12.04.2025 16:46 Ответить
..а Ви може відповісте..чому кацапсячі Ту-95МС пускають свої ракети з Каспію... а не з Белгородської області наприклад... Ту-22М3 з за західного кута Криму... а не з окупованої частини Херсонської області... Чому кацапсячі Су-34 не наближаються до лінії бойового зіткнення менш ніж за 50-70 км... Чому кацапсячі Іл-76 перестали літати у Белгород та Курськ... Чому при прильоті у Ростов чи кримське Гвардійське ті ж кацапські Іл-76 летять на максимально малій висоті... ... Чому кацапські А-50 не літають над Азовом..як раніше? Коли дасте собі відповідь... то й про гівняність своїх роздумів подумаєте!!)))) І проо який бій з руснявими літаками Ви мрієте?
показать весь комментарий
12.04.2025 17:42 Ответить
"вже не чути про збиті рашистські літаки" - так можливо бояться підлітати поближче? В лютому-березні 2022р. у нас місто теж відвідували. Скидали гостинці у вигляді ФАБ-500. Потім перестали залітати до міста. Потім зникли з області.....А все тому, що отримали п.....
показать весь комментарий
12.04.2025 17:48 Ответить
Не гівняна, просто перше стара модифікація Блок 50, їх європейці мали списувати в 28 році, друге для потрібна підтримка Авакс, шведи обітцяли нам передати їх літак, але не зрозуміло як він буде працювати без лінк16.

А конкретно цю систему не передадуть, тому що на заході вважають, що інформація про неї може опинитись в орків та китайців.
показать весь комментарий
12.04.2025 19:08 Ответить
тут пишуть що це трапилось ще 2 квітня ....(((

"Z informacji podanych przez armię wynika, że Iwanow zginął 2 kwietnia podczas misji bojowej F-16. Strata została ujawniona jednak dopiero teraz."
показать весь комментарий
12.04.2025 15:41 Ответить
ублюдок зеленый кого наказали за все прошлые проебы с построениями и минами бракованными?
показать весь комментарий
12.04.2025 17:11 Ответить
Очевидно що хвальоні ф-16 з хвальониии АІМ-120, нічого не можуть... Хай хоч шахіди збивають...
показать весь комментарий
12.04.2025 17:25 Ответить
.. а чого стерся..коли нашкрябав... що ні одного літака наші ВПС не збили у боях? Там тобі і відповідь є... Чи ткнути рилом і у цей висер..стосовно ..що нічого не можуть?... Ти навіть не знаєш...що вони можуть... а лайном розкидаєшся дуже професійно!!!
показать весь комментарий
12.04.2025 17:47 Ответить
Перше має бути AIM-120D, щоб Ф16 міг на рівні боротись з орківськими Су35 у якого дальність радарів уже 300 км і ракет 200 км, завдяки дирявим санкціям та французам, додатково треба діяти поза межами дії орківського ППО. Щось не бачив такого типу ракет в анонсах допомоги.

Друге йому необхідна підтримка АВАКС або наземних станцій, яких у нас немає. В орків постійно А50 чергує в їх повітряному просторі.

Третє для взаємодії з Аваксом необхідна лінк16, яку бояться передавати через можливе злиття інформації.
показать весь комментарий
12.04.2025 19:16 Ответить
що за срач, імбіцили? бойовий льотчик загинув у бою, захищаючи Україну, а дивані щури, влаштували тут "розбір польотів"! у ТЦК би так бадьоро шли, замість набрасування гімна на вінтелятор!
показать весь комментарий
12.04.2025 17:29 Ответить
Зеля сказав , що відповість ,, сильно і влучно "
на збиття нашого F- 16 ,тільки забув уточнити де саме
він відповість , мабуть у своіх відосиках
на мараХвоні не інакше !!😡
Брехло вміє тільки воювати з опозицією,
а особливо з Петром Олексійовичем , бо це він винен в усьому !!
показать весь комментарий
12.04.2025 17:53 Ответить
Світла Памʼять нашому Соколу і Герою Украіни !!
Украіна сумує.....😪😪😪
показать весь комментарий
12.04.2025 17:56 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни !!!
показать весь комментарий
12.04.2025 18:06 Ответить
 
 