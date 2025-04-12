Зеленский о гибели пилота Иванова в бою на F-16: Были необходимые доклады. Выясняем все обстоятельства
Воздушные силы сейчас выясняют все обстоятельства гибели капитана Павла Иванова в бою на F-16.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет. Мои соболезнования семье, всем побратимам Павла", - написал глава государства.
По его словам, были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации: "Выясняем все обстоятельства".
"Украинские F-16, "миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и точно. Слава Украине!" - резюмировал Зеленский.
Как сообщалось, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.
Гибель пилота Меся
26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".
Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.
Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
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Най би ти сі вдавив, Голобородько сраний.
Ще пару злетів одного із вцілілих F-16 - і черговий начштабу одного із ПвК (як ОлєОлєОлє) стане командувачем повітряних сил...
Раптово для всіх!!!
Вибереш тут... кого збили у бою..кого з ПЗРК... хто сам впав... А ще... поцікався... юначе...що таке ******** повтряний бій!!! В тебе у голові зараз картинки..коли один ганяється за одним і пуляють один в одного...))) Це..юначе закінчилося у 1953 році у Кореї... А сьогодні кацапсячі літаки ближче ..ніж за 50-70 км. до лінії бойового зіткнення не наближаються...
да пішов ти *****, ****** зелене чмо!
****, скільки горя ти принесло українцям!
і продовжуєш!
ти, зе!подонок, особисто, відкрив ворота кацапському вторгненню!!!
де наша грьобана опозиція?
де ці всі сюмари, гончаренки геращенки? про ..... неможна казати! робот банить.
де народний позив про зраду?
за одну ніч збереться пару трійку млн....
Ти вже якось збери думку до купи.
Один ти д'Артаньян?
Чи може йУля яку ти не згадав?
Серед, *****, під кожною новиною, зроби вже шось сам,
чому всі мирно і спокійно живуть, а наші люди вже четвертий рік під бомбами виживають як можуть?!
у Чехії люди магноліями з дітками милуються, у Румунії у квітучих парках на човниках катаються, Польща всією країною до Великодня готується лише одні ми в крові й руїнах - діти без рук, без ніг, мами в могилах, тата на війні!
що ця с... прийшла і такого наробила, що Україну почали на шматки розривати і в руїни стерати?!
У Чорновола не було шансів, він був не вигідний ні заходу, які бачили в нас сировинний придаток та сателіта раші, ні орківським політсилам які тоді керували. В ті часи вбивали і по менших причинах чим загроза піти на вибори популярному кандидату не з системи.
З дивану звичайно строчать вулканами.
А конкретно цю систему не передадуть, тому що на заході вважають, що інформація про неї може опинитись в орків та китайців.
"Z informacji podanych przez armię wynika, że Iwanow zginął 2 kwietnia podczas misji bojowej F-16. Strata została ujawniona jednak dopiero teraz."
Друге йому необхідна підтримка АВАКС або наземних станцій, яких у нас немає. В орків постійно А50 чергує в їх повітряному просторі.
Третє для взаємодії з Аваксом необхідна лінк16, яку бояться передавати через можливе злиття інформації.
на збиття нашого F- 16 ,тільки забув уточнити де саме
він відповість , мабуть у своіх відосиках
на мараХвоні не інакше !!😡
Брехло вміє тільки воювати з опозицією,
а особливо з Петром Олексійовичем , бо це він винен в усьому !!
Украіна сумує.....😪😪😪