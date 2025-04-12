Зеленский о гибели пилота Иванова в бою на F-16: Были необходимые доклады. Выясняем все обстоятельства

Воздушные силы сейчас выясняют все обстоятельства гибели капитана Павла Иванова в бою на F-16.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет. Мои соболезнования семье, всем побратимам Павла", - написал глава государства.

По его словам, были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации: "Выясняем все обстоятельства".

"Украинские F-16, "миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов. Гордимся нашими воинами. Ответим сильно и точно. Слава Украине!" - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

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Гибель пилота Меся

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.