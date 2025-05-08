Погибшему бойцу 59 ОМПБр Павлу Петриченко присвоено звание Героя Украины (посмертно)
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" сержанту 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и активисту Павлу Петриченко, который погиб в прошлом году в Донецкой области.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ПЕТРИЧЕНКО Павлу Викторовичу - младшему сержанту (посмертно)", - говорится в указе.
Напомним, сержант 59 бригады ВСУ и активист Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года во время боев против российских захватчиков в Донецкой области.
В начале полномасштабного вторжения он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле 2022 года присоединился к рядам ВСУ.
В конце марта 2024 года он поднял в обществе важный вопрос и зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, которая набрала более 26 тысяч голосов. После этого президент Зеленский сообщил о подготовке шагов в сфере контроля за работой онлайн-казино в Украине.
Петриченко был командиром отделения БпЛА в 59-й ОМПБр. Он был награжден "Железным Крестом" от Валерия Залужного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А можна хоч якийсь опис подвигу того героя? Матючню в Твітері на Порошенка і його виборці не пропонувати.
Чи цього факту + приналежність до "дніпровських" сьогодні є достатнім для звання Героя України?