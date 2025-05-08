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Новости Присвоение звания Герой Украины
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Погибшему бойцу 59 ОМПБр Павлу Петриченко присвоено звание Героя Украины (посмертно)

Павел Петриченко получил звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" сержанту 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и активисту Павлу Петриченко, который погиб в прошлом году в Донецкой области.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ПЕТРИЧЕНКО Павлу Викторовичу - младшему сержанту (посмертно)", - говорится в указе.

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Напомним, сержант 59 бригады ВСУ и активист Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года во время боев против российских захватчиков в Донецкой области.

В начале полномасштабного вторжения он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле 2022 года присоединился к рядам ВСУ.

В конце марта 2024 года он поднял в обществе важный вопрос и зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, которая набрала более 26 тысяч голосов. После этого президент Зеленский сообщил о подготовке шагов в сфере контроля за работой онлайн-казино в Украине.

Петриченко был командиром отделения БпЛА в 59-й ОМПБр. Он был награжден "Железным Крестом" от Валерия Залужного.

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Автор: 

Герой Украины (456) военнослужащие (6156) ВСУ (6629)


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Вечная слава герою, как и ВСЕМ павшим в битве за Украину!!!
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08.05.2025 15:20 Ответить
******...
А можна хоч якийсь опис подвигу того героя? Матючню в Твітері на Порошенка і його виборці не пропонувати.
Чи цього факту + приналежність до "дніпровських" сьогодні є достатнім для звання Героя України?
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08.05.2025 15:25 Ответить
Ви ж пам'ятаєте Хтозамовивкатюгандзюк? І за це також. Ось тільки після квітня 2019 усі борцуни чомусь забули про Хтозамовивкатюгандзюк.
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08.05.2025 15:59 Ответить
Був працівником офісу Притули. Хлопець, який з ним загинув поруч, теж отримав Героя?
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08.05.2025 15:52 Ответить
 
 