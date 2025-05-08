Погибшему бойцу 59 ОМПБр Павлу Петриченко присвоено звание Героя Украины (посмертно)

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" сержанту 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ и активисту Павлу Петриченко, который погиб в прошлом году в Донецкой области.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ПЕТРИЧЕНКО Павлу Викторовичу - младшему сержанту (посмертно)", - говорится в указе.

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Напомним, сержант 59 бригады ВСУ и активист Павел Петриченко погиб 15 апреля 2024 года во время боев против российских захватчиков в Донецкой области.

В начале полномасштабного вторжения он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а уже в апреле 2022 года присоединился к рядам ВСУ.

В конце марта 2024 года он поднял в обществе важный вопрос и зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, которая набрала более 26 тысяч голосов. После этого президент Зеленский сообщил о подготовке шагов в сфере контроля за работой онлайн-казино в Украине.

Петриченко был командиром отделения БпЛА в 59-й ОМПБр. Он был награжден "Железным Крестом" от Валерия Залужного.

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