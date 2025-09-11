6 793 28
Пилот Су-27 майор Александр Боровик погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении
11 сентября на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик.
Об этом сообщила 39-я бригада тактической авиации, информирует Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш побратим - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.р.", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства выясняются.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра... Вечная память Герою!" - сообщили в 39 бригаде тактической авиации.
