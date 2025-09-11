РУС
6 793 28

Пилот Су-27 майор Александр Боровик погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении

11 вересня загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик

11 сентября на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Александр Боровик.

Об этом сообщила 39-я бригада тактической авиации, информирует Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш побратим - летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.р.", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства выясняются.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра... Вечная память Герою!" - сообщили в 39 бригаде тактической авиации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погибший майор Сергей Бондарь был летчиком бригады "Привид Києва". ФОТО

авиация (2910) Запорожская область (3505) потери (4548) пилот (95) война в Украине (6067)
+35
R.I.P. Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай з миром!
11.09.2025 16:34 Ответить
+23
На жаль війна забирає кращих... Вічна пам'ять та низький уклін від українців тобі Воїне. Слава Герою!
11.09.2025 16:37 Ответить
+20
Царство Небесне! - льотчиків одиниці - гинуть
11.09.2025 16:34 Ответить
11.09.2025 16:45 Ответить
Вічна пам'ять. Слава Герою!
11.09.2025 16:46 Ответить
Вічна Пам'ять Герою!
11.09.2025 16:48 Ответить
Льотчики постійно гинуть. Щось явно не так з катапультуванням.
11.09.2025 16:49 Ответить
ті літаки вдвічі старші по віку за пілотів...скільки років тому Су-27? не помилюсь якщо він був виготовлений на початку-середині 80-х минулого століття. Завод в кацапії, та кацапи їх вже давно зняли з експлуатації, там нові покоління. Де взяти запчастини? При Пороху були Свинарчуки які мислимими і немислимими шляхами поставляли з росії комплектуючі до літаків і ППО, що зараз - хз, мабудь літають доки літають
11.09.2025 17:27 Ответить
Бо оригінальні не модернізовані Су-27 і МіГ-29 як на ******* умови - застаріле гімно. Допотопна аналогова авіоніка, аналоговий радар ітд.
11.09.2025 18:22 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

назавжди 30 років, назавжди молодий, гарний та мужній
сум та честь !

.
11.09.2025 16:59 Ответить
Тримай небо, Янголе.🥀🥀
11.09.2025 17:02 Ответить
що ж це таке... чомусь в нас дуже часто гинуть льотчики й ми втрачаємо літаки..., якщо це не технічна несправність чи помилка, виходить, що прогледіли якийсь довбаний бук чи ще щось...
11.09.2025 17:15 Ответить
✝❤️
11.09.2025 17:18 Ответить
І чому ,чому гинуть кращі ,а всяка мерзота бикує ?Вічна пам'ять .
11.09.2025 17:18 Ответить
Дякую тобі воїне. Великий сум і вічна пам'ять.
11.09.2025 17:22 Ответить
"Найдешевший і найбільш логічний спосіб боротьби з дронами - застосування бортових гармат. Вартість такого ********** становить приблизно $55 за один патрон, що на кілька порядків дешевше від використання ракет "повітря-повітря". Проте цей метод вимагає високої точності та небезпечного зближення з ціллю на відстань у кілька сотень метрів.

Досвід України свідчить про ризики: були зафіксовані випадки, коли збиті безпілотники вибухали занадто близько до винищувачів, що призводило до пошкодження літальних апаратів і навіть загибелі пілотів. Тому атака з використанням гармати потребує ідеальної траєкторії підльоту, правильного кута атаки та вчасного відходу від цілі." Джерело: https://censor.net/ua/b3573331
11.09.2025 17:24 Ответить
Цим дебілам, які за штурвалами країни треба було ще з самого початку появи Шахедів ставити кулемети на кукурузники, які тільки є. У них зі швидкістю все гаразд і вони від вибуху краще захищені. Одесити вже давно на них почали успішно полювати з простим дробовиком.
Але тож "рулевим" треба було думати, як їх вбудувати в загальну систему ПВО. Але мізків у них нема, тільки мозжечки, які передають хватальні сигнали нервовим рецепторам руки, коли очі бачать гроші.
11.09.2025 18:25 Ответить
СУ-27 в основному кидають КАБи з кабрування, підлітаючи близько до ЛБЗ, бо не можуть набирати висоту для дальнього пуску через перевагу росіян в ППО. Або хтось здав маршрут і русня зробила засідку, або просто шаблонно діяли якісь штабні планувальники польотів.
11.09.2025 18:30 Ответить
Cy-27 навряд чи був задіяний у збитті Шахедів, ще й на Запоріжжі. Так близько до ЛБЗ винищувачі шахеди не збивають.
11.09.2025 18:39 Ответить
Небесний Ангел ... Ти кращий будеш завжди
11.09.2025 17:27 Ответить
Украінському Соколу і Герою світла памʼять😪😪😪
11.09.2025 17:43 Ответить
Низький уклін Козаче, ти власним життям захистив Україну від московитів!!
Памятаймо ціну Незалежності рідної України!!
Він не ухилявся від борні за Україну, як зеленський із своїми приблудами95 та міндічами!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
11.09.2025 17:59 Ответить
11.09.2025 18:14 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою! Щирі співчуття рідним...
❤️🖤💙💛
11.09.2025 18:33 Ответить
Надіюсь впевнений воїни-захисники України відомстять.Смерть кацапам!
.
11.09.2025 18:35 Ответить
Запад дай украинским лётчикам современные самолёты!
11.09.2025 18:52 Ответить
 
 