Анджелина Джоли приехала во Львов, чтобы помочь украинцам. ВИДЕО (обновлено)

Голливудская звезда посетила Украину, чтобы помочь украинцам во время полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Анджелина Джоли еще с первых дней войны поддерживает Украину. Вместе с ООН она организовывает помощь беженцам.

