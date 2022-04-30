РУС
Анджелина Джоли приехала во Львов, чтобы помочь украинцам. ВИДЕО (обновлено)

Голливудская звезда посетила Украину, чтобы помочь украинцам во время полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Анджелина Джоли еще с первых дней войны поддерживает Украину. Вместе с ООН она организовывает помощь беженцам.

Топ комментарии
Фантастика! Такая звезда у нас!
30.04.2022 15:56 Ответить
Вона не лише гарна та розумна, вона ще й смілива!
Респект!
30.04.2022 16:01 Ответить
Оу май... Міссіс Сміт до нас завітала, Доброго Вечора, ми з Голівуду!
30.04.2022 15:59 Ответить
Без охраны что ли, опасно, рашисты могуть шлепнуть..
01.05.2022 09:15 Ответить
