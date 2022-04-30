Анджеліна Джолі приїхала у Львів, щоб допомогти українцям. ВIДЕО (оновлено)
Голлівудська зірка завітала до України, аби допомогти українцям під час повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Аджеліна Джолі ще з перших днів війни підтримує Україну. Разом із ООН вона організовує допомогу біженцям.
