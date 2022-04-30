УКР
Анджеліна Джолі приїхала у Львів, щоб допомогти українцям. ВIДЕО (оновлено)

Голлівудська зірка завітала до України, аби допомогти українцям під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Аджеліна Джолі ще з перших днів війни підтримує Україну. Разом із ООН вона організовує допомогу біженцям.

+81
Фантастика! Такая звезда у нас!
30.04.2022 15:56 Відповісти
+68
Вона не лише гарна та розумна, вона ще й смілива!
Респект!
30.04.2022 16:01 Відповісти
+57
Оу май... Міссіс Сміт до нас завітала, Доброго Вечора, ми з Голівуду!
30.04.2022 15:59 Відповісти
Без охраны что ли, опасно, рашисты могуть шлепнуть..
01.05.2022 09:15 Відповісти
