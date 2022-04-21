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Запущено благодійний NFT-проєкт: вірші Шевченка зазвучали реконструйованим голосом автора

шевченко

В Україні стартував унікальний благодійний NFT-проєкт "Голос Шевченка". Випущено 650 унікальних аудіо записів з віршами Шевченка, які звучать реконструйованим голосом автора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт проєкту.

Українці та громадяни інших країн можуть придбати аудіо запис одного з віршів Тараса Шевченка, який прочитаний реконструйованим голосом автора. Всі залучені кошти будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення.

Як повідомляють організатори, перша колекція, яку розміщено на платформі Оpenseа (https://opensea.io/ShevchenkoVoice), складається з 75 аудіо записів фрагменту поеми Шевченка "Кавказ". Кожен фрагмент відрізняється анімацією: кольоровою гамою, тематичними іконками, словами і хронометражем.

Всього буде випущено 650 NFT з фрагментами відомих віршів Шевченка, прочитаних голосом автора.

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Реконструкція голосу найвідомішого українського поета Тараса Шевченка - розробка українського маркетингового агентства TABASCO, стартапу Wantent – платформа аналізу контенту на основі штучного інтелекту та Національного музею Тараса Шевченка в Києві.

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Супер! Надо ещё чтобы Степан Андреич с кадыркой по Скайпу поговорил.
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21.04.2022 20:50 Відповісти
Щоб кадирка підняв слухавку, а там голос Бандери: "Це я. Ти мене шукав?" ))))
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21.04.2022 21:04 Відповісти
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21.04.2022 20:56 Відповісти
І на оновленій землі врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
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21.04.2022 21:10 Відповісти
"реконструйованим голосом автора". Дебілізм досяг нових меж.
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21.04.2022 21:21 Відповісти
Вибачте мене, але у даному випадку це якась профанація.
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21.04.2022 21:36 Відповісти
Як можна реконструювати голос, який ніхто з живих ніколи не чув.
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21.04.2022 21:47 Відповісти
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21.04.2022 22:45 Відповісти
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21.04.2022 22:46 Відповісти
 
 