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Запущен благотворительный NFT-проект: стихи Шевченко зазвучали реконструированным голосом автора

шевченко

В Украине стартовал уникальный благотворительный NFT-проект "Голос Шевченко". Выпущено 650 уникальных аудио записей со стихами Шевченко, которые звучат реконструированным голосом автора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.

Украинцы и граждане других стран могут приобрести аудио запись одного из стихов Тараса Шевченко, который прочитан реконструированным голосом автора. Все привлеченные средства будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

Как сообщают организаторы, первая коллекция, размещенная на платформе Оpenseа (https://opensea.io/ShevchenkoVoice), состоит из 75 аудио записей фрагмента поэмы Шевченко "Кавказ". Каждый фрагмент отличается анимацией: цветовой гаммой, тематическими иконками, словами и хронометражем.

Всего будет выпущено 650 NFT с фрагментами известных стихотворений Шевченко, прочитанных голосом автора.

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Реконструкция голоса известнейшего украинского поэта Тараса Шевченко – разработка украинского маркетингового агентства TABASCO, стартапа Wantent – платформа анализа контента на основе искусственного интеллекта и Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.
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Супер! Надо ещё чтобы Степан Андреич с кадыркой по Скайпу поговорил.
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21.04.2022 20:50 Ответить
Щоб кадирка підняв слухавку, а там голос Бандери: "Це я. Ти мене шукав?" ))))
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21.04.2022 21:04 Ответить
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21.04.2022 20:56 Ответить
І на оновленій землі врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
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21.04.2022 21:10 Ответить
"реконструйованим голосом автора". Дебілізм досяг нових меж.
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21.04.2022 21:21 Ответить
Вибачте мене, але у даному випадку це якась профанація.
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21.04.2022 21:36 Ответить
Як можна реконструювати голос, який ніхто з живих ніколи не чув.
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21.04.2022 21:47 Ответить
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21.04.2022 22:45 Ответить
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21.04.2022 22:46 Ответить
 
 