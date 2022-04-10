Африканские гробовщики-танцоры продали мем о себе и перечислили часть средств на поддержку ВСУ

Известный видеомем Coffin dance (танец с гробом) был продан на аукционе за 1 миллион долларов, часть этих средств передали в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Африканские танцоры-гробовщики из Ганы, которые являются героями видео, в партнерстве с украинским рекламным агентством Bads организовали продажу мема на NFT-аукционе.

Мэм продали за криптовалюту, равную 1 миллиону долларов. Из этих средств 250 тысяч долларов гробовщики задонатили фонду "Вернись живым", еще столько же получит украинское рекламное агентство, а 500 тысяч заберут танцоры себе.

"24 февраля в 5 утра Россия атаковала Украину без объявления войны и начала бомбить мирные украинские города. Это сражение не только за Украину, но и за всю свободную Европу, если Украина не устоит, мир может оказаться на пороге третьей мировой войны", - говорит лидер гробовщиков Бенджамин Айду.

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Мем об африканских гробовщиках – самый популярный в 2020 году, чаще всего его ассоциируют с пандемией COVID-19.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут уже подтвердил перевод средств, их используют для помощи украинским военным.