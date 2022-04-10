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Африканские гробовщики-танцоры продали мем о себе и перечислили часть средств на поддержку ВСУ

гробарі,танцюристи

Известный видеомем Coffin dance (танец с гробом) был продан на аукционе за 1 миллион долларов, часть этих средств передали в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Африканские танцоры-гробовщики из Ганы, которые являются героями видео, в партнерстве с украинским рекламным агентством Bads организовали продажу мема на NFT-аукционе.

Мэм продали за криптовалюту, равную 1 миллиону долларов. Из этих средств 250 тысяч долларов гробовщики задонатили фонду "Вернись живым", еще столько же получит украинское рекламное агентство, а 500 тысяч заберут танцоры себе.

"24 февраля в 5 утра Россия атаковала Украину без объявления войны и начала бомбить мирные украинские города. Это сражение не только за Украину, но и за всю свободную Европу, если Украина не устоит, мир может оказаться на пороге третьей мировой войны", - говорит лидер гробовщиков Бенджамин Айду.

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Мем об африканских гробовщиках – самый популярный в 2020 году, чаще всего его ассоциируют с пандемией COVID-19.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут уже подтвердил перевод средств, их используют для помощи украинским военным.

благотворительность (611) помощь (7789)


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Топ комментарии
+51
Когда буду хоронить *****,надо пригласить их.
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10.04.2022 17:17
+25
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10.04.2022 17:34
+17
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10.04.2022 17:22
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Когда буду хоронить *****,надо пригласить их.
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10.04.2022 17:17 Ответить
а потім скинути його у вигрібну яму
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10.04.2022 17:46 Ответить
много чести демону! спихнуть ногой в выгребную яму, и всего делов!
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10.04.2022 20:38 Ответить
це було з місяць назад
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10.04.2022 17:18 Ответить
Заработали на зарывании лаптекопытных репоедов и чтобы не остаться без работы, решили простимулировать нашу армию, чтобы она предоставляла побольше трупаков кацапов.
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10.04.2022 17:20 Ответить
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10.04.2022 17:22 Ответить
ой хто п"є тому наливайте )))))) (відео)

https://youtu.be/kEC6npBvsfE

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10.04.2022 17:23 Ответить
Я одно время танцевал ирландские танцы, и могу сказать: то, что творит этот шаман вытворяет - это просто невероятно.
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10.04.2022 17:33 Ответить
Фантастика 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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10.04.2022 17:47 Ответить
Їм ще з нами танцювати на похоронах *****!
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10.04.2022 17:23 Ответить
На похорон ***** потрібні віп-трунарі))) а це безперечно ця банда
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10.04.2022 17:23 Ответить
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10.04.2022 17:34 Ответить
Як щас бачу: На похоронах ***** ці хлопці будуть нести труну до крематорію, єгипетський оркестр грати гімн, а всі навколо радіти, пити шампанське та запускати салюти...
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10.04.2022 19:37 Ответить
А продали тільки тому ,що оголосили ,що кошти підуть на допомогу ЗСУ.
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10.04.2022 17:37 Ответить
От хто точно не москаль. Дякую!
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10.04.2022 17:44 Ответить
Рекламна агенція вміє заробляти гроші!!! Навіть на війні в своїй країні
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10.04.2022 17:46 Ответить
Гарні хлопці! Зразу видно що не москалі.
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10.04.2022 17:46 Ответить
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10.04.2022 17:57 Ответить
Пацаны просто бомбезные. Я когда первый раз увидел, был в шоке. Ургант вполне мог бы спародировать с Путей в главной мертвой роли
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10.04.2022 17:57 Ответить
Афро-бандерівці
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10.04.2022 18:00 Ответить
Отакі вони - могільщіки россійкой імпєріі...
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10.04.2022 18:02 Ответить
Это не просто война московии против Украины, Панове. Это война Добра со вселенским злом. Все добрые люди встают на сторону Украины, стараются чем-то помочь. Внучка в школе организовала сбор помощи Украинским детям, детки несут игрушки, одежду, письма пишут. Родители этих деток мне телефон оборвали, спрашивают чем и как помочь. Шоб Вы понимали, Панове, - эти люди из Американских сел, маленьких городков, они точно не знали, где находится Украина еще 2 месяца тому...
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10.04.2022 19:01 Ответить
Син дзвонить з фронту. Крізь голос проривається сльоза. Каже - думав, що після бачених звірств касабів, мене ніщо не пройме але... Міняючи дислокацію, йшли через зруйноване, кілька годин тому, село. З поміж руїн вибігають діти, хапають нас, туляться, плачуть, зовсім маленькі обнімають за ноги...
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10.04.2022 19:42 Ответить
У меня тоже горло перехватило, когда читал Ваш комент. Удачи Вашему Козаку. Слава Украiнi!
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10.04.2022 19:46 Ответить
Господи.

Переказуйте вітання Вашому сину.
І подяку від нас усіх, і уклін.
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11.04.2022 06:32 Ответить
 
 