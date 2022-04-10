Африканські трунарі-танцюристи продали мем про себе і перерахували частину коштів на підтримку ЗСУ
Відомий відеомем Coffin dance (танець з труною) продали на аукціоні за 1 мільйон доларів, частину цих коштів передали на підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Африканські танцюристи-трунарі з Гани, які є героями відео, у партнерстві з українською рекламною агенцією Bads організували продаж мему на NFT-аукціоні.
Мем продали за криптовалюту, що дорівнює 1 мільйону доларів. З цих коштів 250 тисяч доларів трунарі задонатили фонду "Повернись живим", ще стільки ж отримає українська рекламна агенція, а 500 тисяч заберуть танцюристи собі.
"24 лютого о 5 ранку Росія атакувала Україну без оголошення війни і почала бомбардувати мирні українські міста. Ця битва не лише за Україну, а й за всю вільну Європу, якщо Україна не вистоїть, світ може опинитися на порозі третьої світової війни", – каже лідер трунарів Бенджамін Айду.
Мем про африканських трунарів – найпопулярніший у 2020 році, його найбільше асоціюють з пандемією COVID-19.
Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вже підтвердив переведення коштів, їх використають для допомоги українським військовим.
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