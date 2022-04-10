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Новини Допомога Україні Війна
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Африканські трунарі-танцюристи продали мем про себе і перерахували частину коштів на підтримку ЗСУ

гробарі,танцюристи

Відомий відеомем Coffin dance (танець з труною) продали на аукціоні за 1 мільйон доларів, частину цих коштів передали на підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Африканські танцюристи-трунарі з Гани, які є героями відео, у партнерстві з українською рекламною агенцією Bads організували продаж мему на NFT-аукціоні.

Мем продали за криптовалюту, що дорівнює 1 мільйону доларів. З цих коштів 250 тисяч доларів трунарі задонатили фонду "Повернись живим", ще стільки ж отримає українська рекламна агенція, а 500 тисяч заберуть танцюристи собі.

"24 лютого о 5 ранку Росія атакувала Україну без оголошення війни і почала бомбардувати мирні українські міста. Ця битва не лише за Україну, а й за всю вільну Європу, якщо Україна не вистоїть, світ може опинитися на порозі третьої світової війни", – каже лідер трунарів Бенджамін Айду.

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Мем про африканських трунарів – найпопулярніший у 2020 році, його найбільше асоціюють з пандемією COVID-19.

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вже підтвердив переведення коштів, їх використають для допомоги українським військовим.

Автор: 

благодійність (568) допомога (8328)


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Топ коментарі
+51
Когда буду хоронить *****,надо пригласить их.
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10.04.2022 17:17
+25
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10.04.2022 17:34
+17
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10.04.2022 17:22
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Когда буду хоронить *****,надо пригласить их.
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10.04.2022 17:17 Відповісти
а потім скинути його у вигрібну яму
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10.04.2022 17:46 Відповісти
много чести демону! спихнуть ногой в выгребную яму, и всего делов!
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10.04.2022 20:38 Відповісти
це було з місяць назад
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10.04.2022 17:18 Відповісти
Заработали на зарывании лаптекопытных репоедов и чтобы не остаться без работы, решили простимулировать нашу армию, чтобы она предоставляла побольше трупаков кацапов.
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10.04.2022 17:20 Відповісти
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10.04.2022 17:22 Відповісти
ой хто п"є тому наливайте )))))) (відео)

https://youtu.be/kEC6npBvsfE

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10.04.2022 17:23 Відповісти
Я одно время танцевал ирландские танцы, и могу сказать: то, что творит этот шаман вытворяет - это просто невероятно.
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10.04.2022 17:33 Відповісти
Фантастика 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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10.04.2022 17:47 Відповісти
Їм ще з нами танцювати на похоронах *****!
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10.04.2022 17:23 Відповісти
На похорон ***** потрібні віп-трунарі))) а це безперечно ця банда
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10.04.2022 17:23 Відповісти
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10.04.2022 17:34 Відповісти
Як щас бачу: На похоронах ***** ці хлопці будуть нести труну до крематорію, єгипетський оркестр грати гімн, а всі навколо радіти, пити шампанське та запускати салюти...
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10.04.2022 19:37 Відповісти
А продали тільки тому ,що оголосили ,що кошти підуть на допомогу ЗСУ.
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10.04.2022 17:37 Відповісти
От хто точно не москаль. Дякую!
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10.04.2022 17:44 Відповісти
Рекламна агенція вміє заробляти гроші!!! Навіть на війні в своїй країні
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10.04.2022 17:46 Відповісти
Гарні хлопці! Зразу видно що не москалі.
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10.04.2022 17:46 Відповісти
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10.04.2022 17:57 Відповісти
Пацаны просто бомбезные. Я когда первый раз увидел, был в шоке. Ургант вполне мог бы спародировать с Путей в главной мертвой роли
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10.04.2022 17:57 Відповісти
Афро-бандерівці
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10.04.2022 18:00 Відповісти
Отакі вони - могільщіки россійкой імпєріі...
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10.04.2022 18:02 Відповісти
Это не просто война московии против Украины, Панове. Это война Добра со вселенским злом. Все добрые люди встают на сторону Украины, стараются чем-то помочь. Внучка в школе организовала сбор помощи Украинским детям, детки несут игрушки, одежду, письма пишут. Родители этих деток мне телефон оборвали, спрашивают чем и как помочь. Шоб Вы понимали, Панове, - эти люди из Американских сел, маленьких городков, они точно не знали, где находится Украина еще 2 месяца тому...
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10.04.2022 19:01 Відповісти
Син дзвонить з фронту. Крізь голос проривається сльоза. Каже - думав, що після бачених звірств касабів, мене ніщо не пройме але... Міняючи дислокацію, йшли через зруйноване, кілька годин тому, село. З поміж руїн вибігають діти, хапають нас, туляться, плачуть, зовсім маленькі обнімають за ноги...
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10.04.2022 19:42 Відповісти
У меня тоже горло перехватило, когда читал Ваш комент. Удачи Вашему Козаку. Слава Украiнi!
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10.04.2022 19:46 Відповісти
Господи.

Переказуйте вітання Вашому сину.
І подяку від нас усіх, і уклін.
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11.04.2022 06:32 Відповісти
 
 