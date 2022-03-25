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Стінг передає прибуток від свого релізу на допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес

стінг

Всесвітньовідомий британський музикант Стінг випустив реліз своєї пісні "Russians", а всі прибутки від нього підуть на допомогу волонтерському центру з допомоги Україні.

Сьогодні, 25 березня, співак, автор пісень та музикант, активіст та гуманітарний діяч Стінг на усіх цифрових платформах випускає реліз пісні "Russians" (версія для гітари та віолончелі). Чистий прибуток від релізу буде передано організації www.helpukraine.center - волонтерському логістичному центру, заснованому українськими бізнесменами для залучення гуманітарної та медичної допомоги з усього світу, передає Цензор.НЕТ.

Операційна підтримка здійснюватиметься німецьким благодійним фондом Ernst Prost, People for Peace – Peace for People.

На тлі сьогоднішнього вторгнення Росії в Україну, Стінг вирішив дістати з архівів свою пісню 1985 року - "Russians" ("Росіяни"), яка була написана про Холодну Війну і спочатку з’явилася у його дебютному сольному альбомі "The Dream of the Blue Turtles".

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Стінг прокоментував: "За багато років, що пройшли відколи я написав цю пісню, я майже ніколи її не співав, тому що уявити не міг, що вона знову стане актуальною. На жаль, через криваве та неймовірно хибне рішення однієї людини вторгнутися до мирної, нічим не загрожуючої йому сусідньої країни, ця пісня знову закликає нас усіх до гуманності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти того, що коїться, попри ризик ув’язнення - ми, всі ми, любимо своїх дітей. Зупиніть війну".

Версію "Russians" (гітара/віолончель) спродюсовано Мартіном Кісенбаумом (Martin Kierszenbaum).

Вокал та гітара - Стінг (Sting), віолончель - Раміро Белгардт (Ramiro Belgardt).
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Топ коментарі
+20
А прибуток з прокату "Сватів" в мордорі, стидаюсь запитати, де , кому і куди
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25.03.2022 13:35
+15
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.03.2022 13:34
+8
Дякуємо
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25.03.2022 13:35
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25.03.2022 13:34 Відповісти
STINGer
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25.03.2022 14:22 Відповісти
А прибуток з прокату "Сватів" в мордорі, стидаюсь запитати, де , кому і куди
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25.03.2022 13:35 Відповісти
Дякуємо
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25.03.2022 13:35 Відповісти
.. со стороны глядя... хоть одна мировая звезда/известный человек Кацапию поддержал?
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25.03.2022 13:37 Відповісти
Группа ''The KobZone'' , Іосіф .
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25.03.2022 14:45 Відповісти
Дональд Трамп.
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25.03.2022 15:59 Відповісти
Президент красного креста вчера совершил визит в фашисткую федерацию и дословно «обговорил гуманитарную проблему в вооружённом конфликт» кто планировал делать туда любые пожертвования, забудьте.
К тому же на сайте указано, что все донаты будут заморожены и используются для следующих «конфликтов»
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25.03.2022 13:38 Відповісти
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25.03.2022 13:39 Відповісти
В плен к украинским бойцам попала легендарная «снайпер ДНР»
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25.03.2022 13:41 Відповісти
покинули її ранену - а що, вона сподівалася, її кацапи рятувати будуть??!!
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25.03.2022 13:45 Відповісти
"по состоянию на 24.03.2022 находится в плену у ВСУ, она ранена и медицинская помощь оказана. По данным украинской разведки, снайпер «ДНР» с 2014 года прошла служит в составе подразделений «НМ ДНР». На ее счету немало загубленных жизней как военнослужащих ВС Украины, так и мирного, неугодного властям «ДНР», населения Донбасса - около 40 человек."

Обміняють втіхаря на таксистів?
Нинішня вдада не каже кого вона віддала рашистам в крайньому обміні полоненими.
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25.03.2022 13:48 Відповісти
Дайте ваш номер телефону нинішній владі , і вони будуть з вами консультуватися .
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25.03.2022 14:21 Відповісти
Їм достатньо знати та виконувати закони України.
Мій номер телефону їм в цьому не допоможе.
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25.03.2022 14:27 Відповісти
Так під час війни трохи фільтруйте ваші друковані думки . Думайте все , що хочете , але все не слід оприлюднювати сумнівні тексти .
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25.03.2022 14:51 Відповісти
В чому сумнівність мого коментаря?
Влада повідомила кого віддала рашистам в крайньому обміні?
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25.03.2022 14:58 Відповісти
Всі знають , а ви ні . Шукайте і знайдете ,. А кидати на вентилятор г**но не треба .
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25.03.2022 16:24 Відповісти
Для Али Новосад . https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334216/
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25.03.2022 16:32 Відповісти
"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців."

Хто ці 10 рашистських військовослужбовців? Може льотчики-вбиіці цивільного населення?
Ви ж все знаєте.
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25.03.2022 16:40 Відповісти
Куди саме, через кого світові "зірки" перераховують гроші на допомогу Україні.
Не Червому хресту часом?
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25.03.2022 13:45 Відповісти
american pilot who be trained along with ukrainian pilots
"what these guys are doing - this is unbelievable..."
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25.03.2022 13:46 Відповісти
Песня Стинга "Русские" со строкой I hope the Russians love their children too должна быть дополнена "за погашение ипотеки"
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25.03.2022 13:46 Відповісти
Рашистские свиноматки срать хотели на ту зомбо-биомассу, которая из них вылезла. Пусть Стинг послушает перехваты разговоров пленных с их "матерямы" и ПРОЗРЕЕТ наконец!!!
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25.03.2022 15:47 Відповісти
Здесь главное слово - hope. То есть, уверенности в этом нет. По-хорошему, строка должна быть заменена на "It's sad, but Russians do not love their children..."
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25.03.2022 16:03 Відповісти
There's fucking death which is better than shitty life. It's better to die defending your country than stay alive as a coward slave of bloody murderers and witnessing them raping, torturing and killing your relatives and neighbors.
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25.03.2022 15:43 Відповісти
You're quite right
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25.03.2022 16:29 Відповісти
 
 