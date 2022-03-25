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Стинг передает прибыль от своего релиза в помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Шоу-бизнес

стінг

Всемирно известный британский музыкант Стинг выпустил релиз своей песни "Russians", а все доходы от него пойдут на помощь волонтерскому центру для помощи Украине.

Сегодня, 25 марта, певец, автор песен и музыкант, активист и гуманитарный деятель Стинг на всех цифровых платформах выпускает релиз песни "Russians" (версия для гитары и виолончели). Чистая прибыль от релиза будет передана организации www.helpukraine.center – волонтерскому логистическому центру, основанному украинскими бизнесменами для привлечения гуманитарной и медицинской помощи со всего мира, передает Цензор.НЕТ.

Операционная поддержка будет производиться немецким благотворительным фондом Ernst Prost, People for Peace – Peace for People.

На фоне сегодняшнего вторжения России в Украину, Стинг решил извлечь из архивов свою песню 1985 года – "Russians" ("Россияне"), которая была написана о Холодной Войне и первоначально появилась в его дебютном сольном альбоме "The Dream of the Blue Turtles" ".

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Стинг прокомментировал: "За многие годы, прошедшие с тех пор, как я написал эту песню, я почти никогда ее не пел, потому что представить не мог, что она снова станет актуальной. К сожалению, из-за кровавого и невероятно ошибочного решения одного человека вторгнуться в мирную, ничем не угрожающую ему соседнюю страну, эта песня снова призывает нас всех к гуманности. Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против того, что происходит, несмотря на риск заключения - мы, все мы, любим своих детей. Остановите войну".

Версия "Russians" (гитара/виолончель) спродюсирована Мартином Кисенбаумом (Martin Kierszenbaum).

Вокал и гитара – Стинг (Sting), виолончель – Рамиро Белгардт (Ramiro Belgardt).
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Топ комментарии
+20
А прибуток з прокату "Сватів" в мордорі, стидаюсь запитати, де , кому і куди
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25.03.2022 13:35
+15
ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.03.2022 13:34
+8
Дякуємо
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25.03.2022 13:35
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ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.03.2022 13:34 Ответить
STINGer
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25.03.2022 14:22 Ответить
А прибуток з прокату "Сватів" в мордорі, стидаюсь запитати, де , кому і куди
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25.03.2022 13:35 Ответить
Дякуємо
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25.03.2022 13:35 Ответить
.. со стороны глядя... хоть одна мировая звезда/известный человек Кацапию поддержал?
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25.03.2022 13:37 Ответить
Группа ''The KobZone'' , Іосіф .
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25.03.2022 14:45 Ответить
Дональд Трамп.
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25.03.2022 15:59 Ответить
Президент красного креста вчера совершил визит в фашисткую федерацию и дословно «обговорил гуманитарную проблему в вооружённом конфликт» кто планировал делать туда любые пожертвования, забудьте.
К тому же на сайте указано, что все донаты будут заморожены и используются для следующих «конфликтов»
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25.03.2022 13:38 Ответить
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25.03.2022 13:39 Ответить
покинули її ранену - а що, вона сподівалася, її кацапи рятувати будуть??!!
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25.03.2022 13:45 Ответить
"по состоянию на 24.03.2022 находится в плену у ВСУ, она ранена и медицинская помощь оказана. По данным украинской разведки, снайпер «ДНР» с 2014 года прошла служит в составе подразделений «НМ ДНР». На ее счету немало загубленных жизней как военнослужащих ВС Украины, так и мирного, неугодного властям «ДНР», населения Донбасса - около 40 человек."

Обміняють втіхаря на таксистів?
Нинішня вдада не каже кого вона віддала рашистам в крайньому обміні полоненими.
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25.03.2022 13:48 Ответить
Дайте ваш номер телефону нинішній владі , і вони будуть з вами консультуватися .
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25.03.2022 14:21 Ответить
Їм достатньо знати та виконувати закони України.
Мій номер телефону їм в цьому не допоможе.
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25.03.2022 14:27 Ответить
Так під час війни трохи фільтруйте ваші друковані думки . Думайте все , що хочете , але все не слід оприлюднювати сумнівні тексти .
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25.03.2022 14:51 Ответить
В чому сумнівність мого коментаря?
Влада повідомила кого віддала рашистам в крайньому обміні?
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25.03.2022 14:58 Ответить
Всі знають , а ви ні . Шукайте і знайдете ,. А кидати на вентилятор г**но не треба .
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25.03.2022 16:24 Ответить
Для Али Новосад . https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334216/
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25.03.2022 16:32 Ответить
"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців."

Хто ці 10 рашистських військовослужбовців? Може льотчики-вбиіці цивільного населення?
Ви ж все знаєте.
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25.03.2022 16:40 Ответить
Куди саме, через кого світові "зірки" перераховують гроші на допомогу Україні.
Не Червому хресту часом?
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25.03.2022 13:45 Ответить
american pilot who be trained along with ukrainian pilots
"what these guys are doing - this is unbelievable..."
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25.03.2022 13:46 Ответить
Песня Стинга "Русские" со строкой I hope the Russians love their children too должна быть дополнена "за погашение ипотеки"
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25.03.2022 13:46 Ответить
Рашистские свиноматки срать хотели на ту зомбо-биомассу, которая из них вылезла. Пусть Стинг послушает перехваты разговоров пленных с их "матерямы" и ПРОЗРЕЕТ наконец!!!
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25.03.2022 15:47 Ответить
Здесь главное слово - hope. То есть, уверенности в этом нет. По-хорошему, строка должна быть заменена на "It's sad, but Russians do not love their children..."
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25.03.2022 16:03 Ответить
There's fucking death which is better than shitty life. It's better to die defending your country than stay alive as a coward slave of bloody murderers and witnessing them raping, torturing and killing your relatives and neighbors.
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25.03.2022 15:43 Ответить
You're quite right
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25.03.2022 16:29 Ответить
 
 