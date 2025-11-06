Водитель из кортежа Джоли не имел военно-учетных документов, поэтому его отвезли в ТЦК, — Сухопутные войска

Военнослужащие Вознесенского районного ТЦК и СП и местные полицейские выяснили, что у водителя из кортежа американской актрисы Анджелины Джоли отсутствовали военно-учетные документы. Его отвезли в терцентр для выяснения статуса военнообязанного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" официально сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Позиция Сухопутных войск

Так, во время проверки военные ТЦК выяснили, что водитель Дмитрий является офицером запаса, а подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации у него нет.

"Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он годен к военной службе в воинских частях обеспечения, терцентрах, военных заведениях высшего образования, учебных центрах, заведениях и учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", - сообщило командование.

В ВСУ отметили, что мужчина находился в составе группы, которая сопровождала актрису Анджелину Джоли, в качестве водителя.

Во время проверки его данных эта группа находилась рядом, а после выяснения всех обстоятельств актриса продолжила запланированные визиты. Ни она, ни ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих терцентра комплектования, добавили в командовании Сухопутных войск.

Визит Анджелины Джоли в Украину

Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.

Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.

Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.

В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.

