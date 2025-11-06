Водитель из кортежа Джоли не имел военно-учетных документов, поэтому его отвезли в ТЦК, — Сухопутные войска
Военнослужащие Вознесенского районного ТЦК и СП и местные полицейские выяснили, что у водителя из кортежа американской актрисы Анджелины Джоли отсутствовали военно-учетные документы. Его отвезли в терцентр для выяснения статуса военнообязанного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" официально сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.
Позиция Сухопутных войск
Так, во время проверки военные ТЦК выяснили, что водитель Дмитрий является офицером запаса, а подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации у него нет.
"Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он годен к военной службе в воинских частях обеспечения, терцентрах, военных заведениях высшего образования, учебных центрах, заведениях и учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", - сообщило командование.
В ВСУ отметили, что мужчина находился в составе группы, которая сопровождала актрису Анджелину Джоли, в качестве водителя.
Во время проверки его данных эта группа находилась рядом, а после выяснения всех обстоятельств актриса продолжила запланированные визиты. Ни она, ни ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих терцентра комплектования, добавили в командовании Сухопутных войск.
Визит Анджелины Джоли в Украину
- Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
- Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.
- Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.
- В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.
Ага. Вони всіх, хто не має облікових документів, просто відпускають.
1. Навіть і статті виділено-" намалися мобілізувати". З чого це випливає- незрозуміло, але дуже клікабельно.
2. Четвертий рік війни. Всі сто разів впорядковували свої документи у ТЦК. І тут знаходиця поц, офіцер запасу, який відверто ложить на увесі законні процедури палець. І що саме далі повинно відбутися?
3. Не обов'язково при доставленні військовозобрв'язаного будуть мобілізовувати. А документи виправити- абсолютно законна справа.
І яким саме законом їм дозволено силоміць звозити туди цивільних з цією метою?
Ти тупий, Джек Восьмьйоркін?
Щодо інциденту з охоронцем Анджеліни Джолі і ТЦК - скажу непопулярне. Я оце зараз відкомандирований керувати на курсах базової військової підготовки (БЗВП). Я тут навчальним взводом командую. У мене тут дуже різні люди. У т ч - бусифіковані. Таких багато. Серед них дуже різні особи. Тракторст. Айтішник. ФОП. Муляр. Будівельник. Піцейола. Електрик... Я не збагну, чому всіх їх бусифікувати можна, а 33-річного тренера з бойового самбо - НЕ можна лише через те що він супроводжував голівудську актрису?!
І ще. Скажіть, як так виходить? У мене зір -5, хворе серце і хвора спина - і я не те що придатний до служби, один відомий речник ОСУВ ще й дорікає мені, що я не на фронті. А от 33-річний тренер з бойового самбо такий хворий, ну такий хворий - що от не можна його забирати в ТЦК. Либонь не муляр і не айтішник... Для вас це нормально? Для мене - ні. Бо я щодня бачу людей які готуються піти на фронт - хто з власного бажання, а хто не дуже. Люди яких я бачу щодня - тренуються і навчаються. Бо вони підуть на фронт. Туди де убивають.
Біля них нема голівудської акторки. Їх бусифікувати - можна. А от тренера з бойового самбо...
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
І ще. Я просто нагадаю, що Анжеліна Джолі живе в країні, де не через зовнішню агресію, а через військову експансію до Іраку та Афганістану до армії призвали (!!) чимало резервістів. У них там теж були ухилянти - їх судили і саджали. Трагедії з цього там ніхто не робив і не робить. Не дивно, що як раз пані Джолі свого ставлення до ситуації не висловила наразі ніяк. Бо для її країни таке - норма.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.
А так виходить, що на закон остаточно не забили через Джолі.
По перше по якому закону людину пакують? Якщо людина не з'явилася, є закони, і там законах нема доставки. Доставка і розшук по закону є за РІШЕННЯМ СУДУ!!!
Закони рівні для всіх, але одні хитрож ...пі прийняли закони ЗРУЧНІ, наробили собі броні і т.д. і живуть далі. Так закони рівні для всіх, а для депутатів, суддів, чиновників, прукурорів-інвалідів, поліції і т.д. закони трошки інші.
Як там ражені студійні вояки, чужі діти то "криси", а свої в Іспанії, то свої і не чіпайте. А так да, закони рівні для всіх, але є трошки рівніші, на яких є поправка і броня.
Не один бувший міністр не пішов в ЗСУ і не був бусифікований, всі по тихому виїхали. "Будемо воювати лопатами" також виїхав. То то рівні закони чи вже ні? Смішно.
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.
Це чучело тільки зараз побачило, по охороннику Джолі, що закон не однаковий для усіх? До цього все було тіп-топ? Холую наказали сказати своє "фе"
Це чудо господне 🙏🙏🛐✝️☦️
Тцк людей мають за бидло.