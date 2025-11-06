РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9525 посетителей онлайн
Новости Визит Анджелины Джоли в Херсон
3 041 39

Водитель из кортежа Джоли не имел военно-учетных документов, поэтому его отвезли в ТЦК, — Сухопутные войска

Водитель из кортежа Джоли Дмитрий

Военнослужащие Вознесенского районного ТЦК и СП и местные полицейские выяснили, что у водителя из кортежа американской актрисы Анджелины Джоли отсутствовали военно-учетные документы. Его отвезли в терцентр для выяснения статуса военнообязанного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" официально сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Позиция Сухопутных войск

Так, во время проверки военные ТЦК выяснили, что водитель Дмитрий является офицером запаса, а подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации у него нет.

"Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он годен к военной службе в воинских частях обеспечения, терцентрах, военных заведениях высшего образования, учебных центрах, заведениях и учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", - сообщило командование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водитель кортежа Анджелины Джоли, задержанный ТЦК, - волонтер и тренер по боевому самбо из Кропивницкого, - СМИ

В ВСУ отметили, что мужчина находился в составе группы, которая сопровождала актрису Анджелину Джоли, в качестве водителя.

Во время проверки его данных эта группа находилась рядом, а после выяснения всех обстоятельств актриса продолжила запланированные визиты. Ни она, ни ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих терцентра комплектования, добавили в командовании Сухопутных войск.

Читайте также: Анджелина Джоли о своем визите в Украину: Люди ежедневно живут под обстрелами, но сохраняют силу. ФОТО

Визит Анджелины Джоли в Украину

  • Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
  • Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.
  • Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.
  • В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Николаевская область (2238) ТЦК (811) Вознесенский район (4) Сухопутные войска ВСУ (59)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
План сам себе не виконає. Не самим жеж "цивільним" працівникам ТЦК на фронт йти.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:03 Ответить
+8
Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування.

Ага. Вони всіх, хто не має облікових документів, просто відпускають.
показать весь комментарий
06.11.2025 15:54 Ответить
+8
https://t.me/dragonspech/9478 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор ЗСУ пілотів БПЛА:
Щодо інциденту з охоронцем Анджеліни Джолі і ТЦК - скажу непопулярне. Я оце зараз відкомандирований керувати на курсах базової військової підготовки (БЗВП). Я тут навчальним взводом командую. У мене тут дуже різні люди. У т ч - бусифіковані. Таких багато. Серед них дуже різні особи. Тракторст. Айтішник. ФОП. Муляр. Будівельник. Піцейола. Електрик... Я не збагну, чому всіх їх бусифікувати можна, а 33-річного тренера з бойового самбо - НЕ можна лише через те що він супроводжував голівудську актрису?!
І ще. Скажіть, як так виходить? У мене зір -5, хворе серце і хвора спина - і я не те що придатний до служби, один відомий речник ОСУВ ще й дорікає мені, що я не на фронті. А от 33-річний тренер з бойового самбо такий хворий, ну такий хворий - що от не можна його забирати в ТЦК. Либонь не муляр і не айтішник... Для вас це нормально? Для мене - ні. Бо я щодня бачу людей які готуються піти на фронт - хто з власного бажання, а хто не дуже. Люди яких я бачу щодня - тренуються і навчаються. Бо вони підуть на фронт. Туди де убивають.
Біля них нема голівудської акторки. Їх бусифікувати - можна. А от тренера з бойового самбо...
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
І ще. Я просто нагадаю, що Анжеліна Джолі живе в країні, де не через зовнішню агресію, а через військову експансію до Іраку та Афганістану до армії призвали (!!) чимало резервістів. У них там теж були ухилянти - їх судили і саджали. Трагедії з цього там ніхто не робив і не робить. Не дивно, що як раз пані Джолі свого ставлення до ситуації не висловила наразі ніяк. Бо для її країни таке - норма.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування.

Ага. Вони всіх, хто не має облікових документів, просто відпускають.
показать весь комментарий
06.11.2025 15:54 Ответить
Коротше у любій незрозумілій перевірці одразу везуть в тцк, а там вже розберуться.. дибіли.
показать весь комментарий
06.11.2025 15:58 Ответить
подруга цього типа каже його не відпустили,останій раз дзвонив у вечері з тцк....
показать весь комментарий
06.11.2025 16:21 Ответить
уже слегка притомил этот базар.Джоли,конечно,крутая тетка.и яйца у нее будь здоров.но сколько можно это тему мусолить?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:34 Ответить
Тут суцільний хайп, звичний для України.
1. Навіть і статті виділено-" намалися мобілізувати". З чого це випливає- незрозуміло, але дуже клікабельно.
2. Четвертий рік війни. Всі сто разів впорядковували свої документи у ТЦК. І тут знаходиця поц, офіцер запасу, який відверто ложить на увесі законні процедури палець. І що саме далі повинно відбутися?
3. Не обов'язково при доставленні військовозобрв'язаного будуть мобілізовувати. А документи виправити- абсолютно законна справа.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:45 Ответить
Я не зрозумів, в в ВР чого вони не заглядають не дивляться військово-облікові документи? По закону повинні бути рівні всі , так або перевіряйте у всіх + у депутатів прокурорів суддів або ні в кого, тим більше сторонній людині заборонено показувати свої документи, тцк просто вже берега плутає від безнаказанності ..
показать весь комментарий
06.11.2025 15:56 Ответить
бо там у всіх на лобі тавро як не інвалід так заброньований ..
показать весь комментарий
06.11.2025 16:22 Ответить
Джолі нехай Трампу скаже хай дає Томагавки
показать весь комментарий
06.11.2025 16:00 Ответить
Ну ти й дебіл 🤣 іди губошльопу кажи щоб вже фламіндічєй запускав по кацапам.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:33 Ответить
А як у Вознесенському тецека можуть "з'ясувати статус" громадянина з іншої області?
І яким саме законом їм дозволено силоміць звозити туди цивільних з цією метою?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:00 Ответить
План сам себе не виконає. Не самим жеж "цивільним" працівникам ТЦК на фронт йти.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:03 Ответить
Голубами запит направили!
Ти тупий, Джек Восьмьйоркін?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:03 Ответить
діє неправовий режим воєнного стану. чо нєпанятна?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:06 Ответить
І що ж йому заважало взяти документи? І ще цікаво, як саме він долучився до супроводу зірки?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:03 Ответить
упав на хвіст
показать весь комментарий
06.11.2025 16:07 Ответить
По оголошенню.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:08 Ответить
https://t.me/dragonspech/9478 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор ЗСУ пілотів БПЛА:
Щодо інциденту з охоронцем Анджеліни Джолі і ТЦК - скажу непопулярне. Я оце зараз відкомандирований керувати на курсах базової військової підготовки (БЗВП). Я тут навчальним взводом командую. У мене тут дуже різні люди. У т ч - бусифіковані. Таких багато. Серед них дуже різні особи. Тракторст. Айтішник. ФОП. Муляр. Будівельник. Піцейола. Електрик... Я не збагну, чому всіх їх бусифікувати можна, а 33-річного тренера з бойового самбо - НЕ можна лише через те що він супроводжував голівудську актрису?!
І ще. Скажіть, як так виходить? У мене зір -5, хворе серце і хвора спина - і я не те що придатний до служби, один відомий речник ОСУВ ще й дорікає мені, що я не на фронті. А от 33-річний тренер з бойового самбо такий хворий, ну такий хворий - що от не можна його забирати в ТЦК. Либонь не муляр і не айтішник... Для вас це нормально? Для мене - ні. Бо я щодня бачу людей які готуються піти на фронт - хто з власного бажання, а хто не дуже. Люди яких я бачу щодня - тренуються і навчаються. Бо вони підуть на фронт. Туди де убивають.
Біля них нема голівудської акторки. Їх бусифікувати - можна. А от тренера з бойового самбо...
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
І ще. Я просто нагадаю, що Анжеліна Джолі живе в країні, де не через зовнішню агресію, а через військову експансію до Іраку та Афганістану до армії призвали (!!) чимало резервістів. У них там теж були ухилянти - їх судили і саджали. Трагедії з цього там ніхто не робив і не робить. Не дивно, що як раз пані Джолі свого ставлення до ситуації не висловила наразі ніяк. Бо для її країни таке - норма.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:04 Ответить
При таких умовах можна було після від'їзду Джолі влаштовувати розборки. Або не так гучно.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:17 Ответить
О. Закон. Тільки по яких законах зупиняють і "доставляють до ТЦК" (вибачте, "добровільно погодився прослідувати")? Його ж і ухилянтом не назвати - дані оновив, ВЛК пройшов. Треба щось - видайте повістку.
А так виходить, що на закон остаточно не забили через Джолі.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:21 Ответить
Закон один для всіх? Це ви для прикола написали?

По перше по якому закону людину пакують? Якщо людина не з'явилася, є закони, і там законах нема доставки. Доставка і розшук по закону є за РІШЕННЯМ СУДУ!!!

Закони рівні для всіх, але одні хитрож ...пі прийняли закони ЗРУЧНІ, наробили собі броні і т.д. і живуть далі. Так закони рівні для всіх, а для депутатів, суддів, чиновників, прукурорів-інвалідів, поліції і т.д. закони трошки інші.

Як там ражені студійні вояки, чужі діти то "криси", а свої в Іспанії, то свої і не чіпайте. А так да, закони рівні для всіх, але є трошки рівніші, на яких є поправка і броня.

Не один бувший міністр не пішов в ЗСУ і не був бусифікований, всі по тихому виїхали. "Будемо воювати лопатами" також виїхав. То то рівні закони чи вже ні? Смішно.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:31 Ответить
Так судіть і саджайте, що заважає?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:44 Ответить
Біля них нема голівудської акторки. Їх бусифікувати - можна. А от тренера з бойового самбо...
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.

Це чучело тільки зараз побачило, по охороннику Джолі, що закон не однаковий для усіх? До цього все було тіп-топ? Холую наказали сказати своє "фе"
показать весь комментарий
06.11.2025 16:49 Ответить
Не питання втому(((Просто це іміджевий факап для держави(((
показать весь комментарий
06.11.2025 16:07 Ответить
Факап - це дуже ніжно сказано. Яка курва збирала і готувала групу для супроводу зірки?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:17 Ответить
Гіпотетично,якби якась голлівудська зірка приїхала просто перепихнутися та відірватися в Україні ,й про це б взнала держава,то зірці підсунули б все свої: готель,таксі,клуб,навіть мачів(((
показать весь комментарий
06.11.2025 16:50 Ответить
Позор а ще пинають на рашку, та ви зробили цю державу за рівнем ще хуже чим сомалі
показать весь комментарий
06.11.2025 16:19 Ответить
Зелена країна мрій. В коментарях населенню дуже подобається.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:45 Ответить
Служити та виконувати закони Держави повинні ВСІ, незалежно у чиїй машині за кермом сидиш. А Джолі, якщо вона насмілилася втручатися в роботу військового підрозділу під час війни - гнати сраною мітлою.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:20 Ответить
Пише якесь ***** яке не саме не на фронті. Ти сам то коли туди?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:37 Ответить
Дивлячись на фотку цього чоловіка та на висновок ВЛК щодо нього -щось не сходиться. На "нуль" йому не світить. Може епілептик?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:20 Ответить
Есть знакомые у которых такие болячки что врагу не пожелаешь. А по внешке здоровый бык. Не суди и не судим будешь
показать весь комментарий
06.11.2025 16:26 Ответить
Знайомі працюють прокурорами та суддями?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:32 Ответить
Ради такого гостя могли бы и не устраивать шапито, впрочем чтос колхоза взять
показать весь комментарий
06.11.2025 16:24 Ответить
Вы хоть понимаете в какое говно вляпались? Дебилы? У нас прокатить какаЯ угодно чушь! А тут, не понятно как Джоли в Украине оказалась, и согласно действующему законодательству Украине здесь залет на залете! И молитесь что бы кто то другой Джоли раздраконил! Бред Пит это знает!
показать весь комментарий
06.11.2025 16:41 Ответить
Ідійоти обісралися на весь світ, мусорня вона й є мусорня, хоч і перефарбована під військових, ганьба аваківським мусорам
показать весь комментарий
06.11.2025 16:42 Ответить
Як ще хоч анджеліну не замели в ТЦК на приусову ВЛК???
показать весь комментарий
06.11.2025 16:47 Ответить
А тепер зрозуміло що Джолі приїхала, пописяла і документи знайшлися.

Це чудо господне 🙏🙏🛐✝️☦️

Тцк людей мають за бидло.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:48 Ответить
 
 