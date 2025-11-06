Водитель кортежа Анджелины Джоли, задержанный ТЦК, - волонтер и тренер по боевому самбо из Кропивницкого, - СМИ
Водитель из кортежа американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которого 5 ноября забрали представители Николаевского ТЦК и СП, оказался 33-летним тренером по боевому самбо и волонтером Дмитрием из Кропивницкого.
Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Брат Дмитрия Евгений Пыщиков объяснил, что мужчина сопровождал кортеж как волонтер от общественной организации, а не как охранник. "Он не охранник Анджелины Джоли. Он не в розыске. У него заболевание спины, он не может поворачиваться. У него свежая ВВК 2025 года. Все документы и волонтерское удостоверение при нем были. Он годен для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", - сказал Пищиков.
Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, отметила, что последний раз говорила с ним вечером 5 ноября. "Он мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщения, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время позвонил, сказал мне информацию, что в Николаевской области, в Вознесенске, в ТЦК. Что его задержали, он двигался вместе с кортежем", - рассказала она.
По ее словам, Дмитрий является публичным лицом в Кропивницком, активно занимается волонтерством, помогает военным, закупая автомобили и организуя сборы. У него диагностирован анкилозирующий спондилит, и он прошел свежую ВВК в июне этого года.
Что предшествовало?
Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.
Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск на Николаевщине.
