3 444 52

Водитель кортежа Анджелины Джоли, задержанный ТЦК, - волонтер и тренер по боевому самбо из Кропивницкого, - СМИ

Водитель из кортежа Джоли Дмитрий

Водитель из кортежа американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которого 5 ноября забрали представители Николаевского ТЦК и СП, оказался 33-летним тренером по боевому самбо и волонтером Дмитрием из Кропивницкого.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Брат Дмитрия Евгений Пыщиков объяснил, что мужчина сопровождал кортеж как волонтер от общественной организации, а не как охранник. "Он не охранник Анджелины Джоли. Он не в розыске. У него заболевание спины, он не может поворачиваться. У него свежая ВВК 2025 года. Все документы и волонтерское удостоверение при нем были. Он годен для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", - сказал Пищиков.

Девушка Дмитрия, Юлия Лотицкая, отметила, что последний раз говорила с ним вечером 5 ноября. "Он мне вчера ближе к вечеру позвонил. Я перед этим несколько раз ему писала сообщения, он не отвечал. Потом я решила позвонить, у него был выключен телефон. И он через некоторое время позвонил, сказал мне информацию, что в Николаевской области, в Вознесенске, в ТЦК. Что его задержали, он двигался вместе с кортежем", - рассказала она.

По ее словам, Дмитрий является публичным лицом в Кропивницком, активно занимается волонтерством, помогает военным, закупая автомобили и организуя сборы. У него диагностирован анкилозирующий спондилит, и он прошел свежую ВВК в июне этого года.

Что предшествовало?

Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.

Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.

Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск на Николаевщине.

Топ комментарии
+10
то всрався ?
невістка ТЦК !

у чувака важке захворювання спини, яке НЕ дозволяє йому повертатись, а він працює водієм !!! та навіть тренером бойового самбо !!!

як колишній аматор-самбіст та водій скажу:
горбатого ліпить той ухилянт !!!!
на вуха не налазить...

.
06.11.2025 15:28 Ответить
+7
ТЦК діють на захист України від ********** та ригоАНАЛІВ!!
А запарєбрікавиє, тільки лайно заливають, у голови істот, яким «Акакаяразніца»!! Як і зеленському щодо захисту України, у 2014-15 роках!!
06.11.2025 15:22 Ответить
+5
а хто створив та потурає цьому? зелена влада!!
06.11.2025 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТЦК діють на захист України від ********** та ригоАНАЛІВ!!
А запарєбрікавиє, тільки лайно заливають, у голови істот, яким «Акакаяразніца»!! Як і зеленському щодо захисту України, у 2014-15 роках!!
06.11.2025 15:22 Ответить
********* та ригоАнали розміновували чонгари, знімали клістрони та готували Україну до травневих шашликів попри всі дані розвідки власної і Світу
06.11.2025 15:26 Ответить
то всрався ?
невістка ТЦК !

у чувака важке захворювання спини, яке НЕ дозволяє йому повертатись, а він працює водієм !!! та навіть тренером бойового самбо !!!

як колишній аматор-самбіст та водій скажу:
горбатого ліпить той ухилянт !!!!
на вуха не налазить...

.
06.11.2025 15:28 Ответить
100% лепіть. Цікаво шо він там ще за волонтер?
06.11.2025 15:42 Ответить
мабуть три гривні з похмілля на ЗСУ задонатив

.
06.11.2025 15:47 Ответить
Я тут писав учора, куди не плюнь - скрізь якісь ГО, що складаються виключно з вагітних пенсіонерів з інвалідністю, і всі заброньовані.
06.11.2025 16:42 Ответить
Zегнида самоустранився від свого обов'язка передбаченого Конституці
ю шод мобілізації дбаючи тільки про свій рейтинг та гаманець з рахунками у офшорах, тому ТЦК дії в межах Закону, а цей тренер з бойового самбо повинен не бути водієм зірки Голівуду а захищати Батьківщину в лавах СОУ.
06.11.2025 15:41 Ответить
а про що дбають 100% заброньовані мусора ?
06.11.2025 15:42 Ответить
Про власні жирні сраки.
06.11.2025 15:44 Ответить
а хто створив та потурає цьому? зелена влада!!
06.11.2025 15:21 Ответить
вона zельона
06.11.2025 15:24 Ответить
ота "Zеточка" у Вас абсолютно правдива !
і водночас є звинуваченням ЗЄточки у державній зраді

.
06.11.2025 15:31 Ответить
забанять мене за це. вже неодноразово банили
06.11.2025 15:34 Ответить
прорвьомся!

"Кто не был в стропах парашюта, тот называется мабута !"

.
06.11.2025 15:38 Ответить
Так чого не там?
06.11.2025 15:21 Ответить
спробуйте в ТЦК влаштуватись!
06.11.2025 15:24 Ответить
А він спробував?
06.11.2025 15:26 Ответить
спитайте його, якщо цікаво.
Хоча ви його вже у вороги народу записали.
Може, варто розібратись, якщо справедливість вам важлива?
06.11.2025 15:37 Ответить
А таких ''хворих'' бичків ''волоньЬЙорів'' шовкопЬОрих знаєте скільки?
06.11.2025 15:31 Ответить
"Там" своїх бажаючих багато...
06.11.2025 16:07 Ответить
06.11.2025 15:22 Ответить
Дивно, що про закріпачених ******* (мобіками) Українців, на ТОТ ОРДЛО, ані слова!! А про ТЦК в Україні, одне лайно!!?? Оманські в тандемі з ******* гадять Україні, щоб вона здалася оркам???
06.11.2025 15:26 Ответить
кацапе, не раджу з Полтавою мати справи..

.
06.11.2025 15:34 Ответить
ну ти й туууупий !

.
06.11.2025 15:40 Ответить
Скаліоз?
Пласкостопіє?
06.11.2025 15:23 Ответить
саме той випадок !
а ще тупезне хитрожопіє.

.
06.11.2025 15:36 Ответить
Ні смертельна хвороба косоокість
06.11.2025 15:48 Ответить
Ахахах Захворювання Бєхтєрєва, це ше не означає що в нього відстрочка. Поки 33-річні чоловіки під Покровськом. "Волонтер" громадської(якої б-ть?) організації, рубає капусту з "омєріканкі". Тоб то супровджувати за велике бабло ми можемо, а служити в тилу, водієм, ніт.
06.11.2025 15:23 Ответить
Ти дебілка , а може дебіл,чи просто придурюєшся? Ти знайома з людиною що страждає на цю хворобу, чи хотяб бачила такого? Чи хочаб розбираєшся в цьому не по інету, що ляпаеш як в калюжу пердиш ? Чмошниця тупоголова.
06.11.2025 15:34 Ответить
з хворою спиною і не повертаючись ганяти по всій Україні ?

не принижуйте самого себе тою тупою брехнею ухилянта !

.
06.11.2025 15:43 Ответить
А що ти захищаєш ухилянта тренер бойового самбо офіцер водій багатенької артистки охоронець і раптом смертельно хворий що хоч попа клич
06.11.2025 15:53 Ответить
Чуваче!
Сходи в піхоту, знайди там бодай пару людей здорових!
06.11.2025 16:01 Ответить
Маю спондильоз рання стадія + зі мною служить один дєд з бєхтєрєва, дєд може служити, а 33річний чорт нє. Десь два роки тому ще один служив, Вася з "закарпуття" з бєхтєрєва, звільнився, оформив группу, служив більше року. Ці люди як і я виглядають зооовсім інакше, ніж ухилянт на фото. Тому хавало закрий.
06.11.2025 16:07 Ответить
Цензор, ти визначись він то волонтер, то охоронець, то хворий то, самбіст.
06.11.2025 15:26 Ответить
"а завтра мы все узнаем, что он тайно..."
служит в ГУР у буданги

.
06.11.2025 15:45 Ответить
Це все не протирічить одне одному.
Багато тілоохоронців з потрібними справками.
06.11.2025 15:46 Ответить
Такі якраз потрібні в ЗСУ.
06.11.2025 15:27 Ответить
Негайно на фронт, м'ясирському не вистачає ресурсів. Джолі хай блукає лісом, кому ті посли потрібні. У нас є свої чудові посли - Кулеба, Сибіга, вірні сини банди зеленського.
Слава ТЦК!
06.11.2025 15:30 Ответить
Пішов ти кацап за своїм крейсером
06.11.2025 15:55 Ответить
Так військове командування України у главі з кацапом сирком воює теж м'ясом як і рашка , для тебе це новина?
06.11.2025 16:00 Ответить
Схоже що "волонтер" купив довідку про непридатність, а тецека не виконало план з "поставок" і тому цією довідкою підтерлись і бусифікували кого змогли.
06.11.2025 15:35 Ответить
Я от не розумію в чому провина тцк ? Бронь у нього була мабуть ні? Може відстрочка те ж ні. Взагалі потрібно визнати що вмотивовані на 99 відсотків закінчилися. І це єдиний шанс не програти (чи навіть не капітулювати) Хто в цьому винен це вже інша історія. А зараз у нас два шляхи або терпіти і сподіватися що у Путіна скінчаться або гроші або бомжі. Або виходити на вулицю і казати що українці втомилися від війни давайте її скоріше закінчувати не важливо яким чином(капітуляція так капітуляція). З усіма наслідками які після цього наступлять. Так що кожен українець потрібен вирішити який шлях він обирає оборони чи капітуляції. І сміливо казати про це. Якщо тцк будуть діяти абсолютно в рамках закону то це шлях програшу. Не миттєвого звичайно але найближчого майбутнього.
06.11.2025 15:37 Ответить
Шлях програшу був обраний одразу - приниження за ознакою статі та віку.
Будь-яку наступну агресію вже буде нікому відбивати, бо в рабство без термінів ніхто не піде.
06.11.2025 15:54 Ответить
Більшість хто так каже і дня не були в армії. Я от 2 роки прослужив в контр наступів приймав участь в піхоті. Звільнив можемо с півкілометра укр землі. Отримав поранення легке що правда. Зараз в СЗЧ бо заїбався. Ви що б про рабство говорити хоча б півроку відслужіть. Хоча б раз на нуль з'їздіть поверніться і йдіть до дому вважаю що якщо кожний український чоловік який в нормальному стані знаходиться візьме за обов'язок хоч два тижні в окопі на нулі побути, чи хоча б в одному штурмі прийме участь не важливо успішно чи ні. І після цього піде до дому ми цю війну точно не програємо
06.11.2025 16:12 Ответить
пес безпородний

Пес Патрон, пес Патрон, в кого Джолі Телефон?
06.11.2025 16:02 Ответить
Что бы тут кто не "булькал" Не подтвердили Украине финансирование на 2026 год. А без внешнего финансирования ЖОПА! И как бы был ни прав ТЦК хоть 199%, писатели долго вы протяните без пенсий и зарплат. К сожалению это не злорадство ( сам такой) Это реалии. Так почему сложно своею макитрою подумать, что ты делаешь и последствия твоего геройского поступка!
06.11.2025 16:34 Ответить
 
 