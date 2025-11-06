Водій кортежу Анджеліни Джолі, затриманий ТЦК, - волонтер і тренер з бойового самбо з Кропивницького, - ЗМІ
Водій з кортежу американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, якого 5 листопада забрали представники Миколаївського ТЦК і СП, виявився 33-річним тренером з бойового самбо та волонтером Дмитром із Кропивницького.
Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Брат Дмитра Євген Пищиков пояснив, що чоловік супроводжував кортеж як волонтер від громадської організації, а не як охоронець. "Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", - сказав Пищиков.
Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, зазначила, що востаннє говорила з ним увечері 5 листопада. "Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, у Вознесенську, в ТЦК. Що його затримали, він рухався разом з кортежом", - розповіла вона.
За її словами, Дмитро є публічною особою у Кропивницькому, активно займається волонтерством, допомагає військовим, закуповуючи автомобілі та організовуючи збори. Він має діагноз анкілозуючий спондиліт і пройшов свіже ВЛК у червні цього року.
Що передувало?
Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
у чувака важке захворювання спини, яке НЕ дозволяє йому повертатись, а він працює водієм !!! та навіть тренером бойового самбо !!!
ю шод мобілізації дбаючи тільки про свій рейтинг та гаманець з рахунками у офшорах, тому ТЦК дії в межах Закону, а цей тренер з бойового самбо повинен не бути водієм зірки Голівуду а захищати Батьківщину в лавах СОУ.
Сходи в піхоту, знайди там бодай пару людей здорових!
Будь-яку наступну агресію вже буде нікому відбивати, бо в рабство без термінів ніхто не піде.
Анкілозуючий спондиліт:
ВЛК та придатність: Непридатність: Визнається, якщо захворювання досягло III стадії за рентгеном або супроводжується системними ураженнями (наприклад, ірит очей, ураження серця, легень). Можлива непридатність: За наявності інших уражень хребта, що призвели до порушення функцій організму, особу можуть визнати непридатною до служби відповідно до статті 64 розкладу хвороб.
Призначення та ступінь ураження: ІІ група інвалідності: Найчастіше призначається при цьому захворюванні. І група інвалідності: Можлива у важких випадках. Процес оцінки: Рішення ВЛК залежить від тяжкості перебігу хвороби та наявності ускладнень, які можуть призвести до обмеження рухливості та інших функціональних порушень
Судячи з того як рухається та почувається той *недоінвалід*, інвалідності він не має, тобто годний до служби в ЗСУ
Десь рік тому дивилась відео, як наші хлопці вийшли з нуля та їх от такі волонтери питають, яка їм потрібна допомога. Один наш Захисник, такий замучений, ледве на ногах стояв, каже: досить хлопці волонтерить, краща допомога від вас - це заміна нас в окопах)))
