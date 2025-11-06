Водій кортежу Анджеліни Джолі, затриманий ТЦК, - волонтер і тренер з бойового самбо з Кропивницького, - ЗМІ

Водій з кортежу Джолі Дмитро

Водій з кортежу американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, якого 5 листопада забрали представники Миколаївського ТЦК і СП, виявився 33-річним тренером з бойового самбо та волонтером Дмитром із Кропивницького.

Брат Дмитра Євген Пищиков пояснив, що чоловік супроводжував кортеж як волонтер від громадської організації, а не як охоронець. "Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", - сказав Пищиков.

Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, зазначила, що востаннє говорила з ним увечері 5 листопада. "Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, у Вознесенську, в ТЦК. Що його затримали, він рухався разом з кортежом", - розповіла вона.

За її словами, Дмитро є публічною особою у Кропивницькому, активно займається волонтерством, допомагає військовим, закуповуючи автомобілі та організовуючи збори. Він має діагноз анкілозуючий спондиліт і пройшов свіже ВЛК у червні цього року.

Що передувало?

Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.

Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.

Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.

+19
то всрався ?
невістка ТЦК !

у чувака важке захворювання спини, яке НЕ дозволяє йому повертатись, а він працює водієм !!! та навіть тренером бойового самбо !!!

як колишній аматор-самбіст та водій скажу:
горбатого ліпить той ухилянт !!!!
на вуха не налазить...

06.11.2025 15:28 Відповісти
+8
ТЦК діють на захист України від ********** та ригоАНАЛІВ!!
А запарєбрікавиє, тільки лайно заливають, у голови істот, яким «Акакаяразніца»!! Як і зеленському щодо захисту України, у 2014-15 роках!!
06.11.2025 15:22 Відповісти
+8
Скаліоз?
Пласкостопіє?
06.11.2025 15:23 Відповісти
100% лепіть. Цікаво шо він там ще за волонтер?
06.11.2025 15:42 Відповісти
мабуть три гривні з похмілля на ЗСУ задонатив

06.11.2025 15:47 Відповісти
Я тут писав учора, куди не плюнь - скрізь якісь ГО, що складаються виключно з вагітних пенсіонерів з інвалідністю, і всі заброньовані.
06.11.2025 16:42 Відповісти
Гошки, бефешки - якимсь чудом оновили автопарк під час війни і переїхали в нові жк. Джаст бізнес, нічого особистого.

Треба просто вміти жити тут
06.11.2025 18:50 Відповісти
Zегнида самоустранився від свого обов'язка передбаченого Конституці
ю шод мобілізації дбаючи тільки про свій рейтинг та гаманець з рахунками у офшорах, тому ТЦК дії в межах Закону, а цей тренер з бойового самбо повинен не бути водієм зірки Голівуду а захищати Батьківщину в лавах СОУ.
06.11.2025 15:41 Відповісти
Так чого не там?
Так чого не там?
06.11.2025 15:21 Відповісти
спробуйте в ТЦК влаштуватись!
06.11.2025 15:24 Відповісти
А він спробував?
06.11.2025 15:26 Відповісти
спитайте його, якщо цікаво.
Хоча ви його вже у вороги народу записали.
Може, варто розібратись, якщо справедливість вам важлива?
06.11.2025 15:37 Відповісти
А таких ''хворих'' бичків ''волоньЬЙорів'' шовкопЬОрих знаєте скільки?
06.11.2025 15:31 Відповісти
"Там" своїх бажаючих багато...
06.11.2025 16:07 Відповісти
Дивно, що про закріпачених ******* (мобіками) Українців, на ТОТ ОРДЛО, ані слова!! А про ТЦК в Україні, одне лайно!!?? Оманські в тандемі з ******* гадять Україні, щоб вона здалася оркам???
06.11.2025 15:26 Відповісти
кацапе, не раджу з Полтавою мати справи..

ну ти й туууупий !

пістабол, ти обіцяв давити танками ухилянтів і їх жіночок, то де ти? чому не давиш?
06.11.2025 17:10 Відповісти
Скаліоз?
Пласкостопіє?
06.11.2025 15:23 Відповісти
саме той випадок !
а ще тупезне хитрожопіє.

Ні смертельна хвороба косоокість
06.11.2025 15:48 Відповісти
Ахахах Захворювання Бєхтєрєва, це ше не означає що в нього відстрочка. Поки 33-річні чоловіки під Покровськом. "Волонтер" громадської(якої б-ть?) організації, рубає капусту з "омєріканкі". Тоб то супровджувати за велике бабло ми можемо, а служити в тилу, водієм, ніт.
06.11.2025 15:23 Відповісти
Ти дебілка , а може дебіл,чи просто придурюєшся? Ти знайома з людиною що страждає на цю хворобу, чи хотяб бачила такого? Чи хочаб розбираєшся в цьому не по інету, що ляпаеш як в калюжу пердиш ? Чмошниця тупоголова.
06.11.2025 15:34 Відповісти
з хворою спиною і не повертаючись ганяти по всій Україні ?

не принижуйте самого себе тою тупою брехнею ухилянта !

Не думаю що я принижуюсь в 62 роки , майже 40 з них працюючи реаніматологом.
06.11.2025 19:09 Відповісти
не тільки принижуєшся, але й ганьбиш себе, виправдовуючи дезертира з липовим корупційним діагнозом

А що ти захищаєш ухилянта тренер бойового самбо офіцер водій багатенької артистки охоронець і раптом смертельно хворий що хоч попа клич
06.11.2025 15:53 Відповісти
Чуваче!
Сходи в піхоту, знайди там бодай пару людей здорових!
06.11.2025 16:01 Відповісти
Маю спондильоз рання стадія + зі мною служить один дєд з бєхтєрєва, дєд може служити, а 33річний чорт нє. Десь два роки тому ще один служив, Вася з "закарпуття" з бєхтєрєва, звільнився, оформив группу, служив більше року. Ці люди як і я виглядають зооовсім інакше, ніж ухилянт на фото. Тому хавало закрий.
06.11.2025 16:07 Відповісти
А що таке бехтерева, як проявляється? Та інше, що Ви згадали, на "с".
06.11.2025 20:09 Відповісти
Цензор, ти визначись він то волонтер, то охоронець, то хворий то, самбіст.
06.11.2025 15:26 Відповісти
"а завтра мы все узнаем, что он тайно..."
служит в ГУР у буданги

.
06.11.2025 15:45 Відповісти
Як орестович?
06.11.2025 20:10 Відповісти
авжеж, по "вихідним" у буданги, а по будням у сабчачки

.
07.11.2025 01:20 Відповісти
Це все не протирічить одне одному.
Багато тілоохоронців з потрібними справками.
06.11.2025 15:46 Відповісти
Такі якраз потрібні в ЗСУ.
06.11.2025 15:27 Відповісти
Негайно на фронт, м'ясирському не вистачає ресурсів. Джолі хай блукає лісом, кому ті посли потрібні. У нас є свої чудові посли - Кулеба, Сибіга, вірні сини банди зеленського.
Слава ТЦК!
06.11.2025 15:30 Відповісти
Пішов ти кацап за своїм крейсером
06.11.2025 15:55 Відповісти
Так військове командування України у главі з кацапом сирком воює теж м'ясом як і рашка , для тебе це новина?
06.11.2025 16:00 Відповісти
Маркарову забув. Наша Джолі.
06.11.2025 20:12 Відповісти
Схоже що "волонтер" купив довідку про непридатність, а тецека не виконало план з "поставок" і тому цією довідкою підтерлись і бусифікували кого змогли.
06.11.2025 15:35 Відповісти
А там хіба не в електронному вигляді все робиться? Чи тцк підтерлися даними реестру оберіг?
06.11.2025 20:13 Відповісти
Я от не розумію в чому провина тцк ? Бронь у нього була мабуть ні? Може відстрочка те ж ні. Взагалі потрібно визнати що вмотивовані на 99 відсотків закінчилися. І це єдиний шанс не програти (чи навіть не капітулювати) Хто в цьому винен це вже інша історія. А зараз у нас два шляхи або терпіти і сподіватися що у Путіна скінчаться або гроші або бомжі. Або виходити на вулицю і казати що українці втомилися від війни давайте її скоріше закінчувати не важливо яким чином(капітуляція так капітуляція). З усіма наслідками які після цього наступлять. Так що кожен українець потрібен вирішити який шлях він обирає оборони чи капітуляції. І сміливо казати про це. Якщо тцк будуть діяти абсолютно в рамках закону то це шлях програшу. Не миттєвого звичайно але найближчого майбутнього.
06.11.2025 15:37 Відповісти
Шлях програшу був обраний одразу - приниження за ознакою статі та віку.
Будь-яку наступну агресію вже буде нікому відбивати, бо в рабство без термінів ніхто не піде.
06.11.2025 15:54 Відповісти
Більшість хто так каже і дня не були в армії. Я от 2 роки прослужив в контр наступів приймав участь в піхоті. Звільнив можемо с півкілометра укр землі. Отримав поранення легке що правда. Зараз в СЗЧ бо заїбався. Ви що б про рабство говорити хоча б півроку відслужіть. Хоча б раз на нуль з'їздіть поверніться і йдіть до дому вважаю що якщо кожний український чоловік який в нормальному стані знаходиться візьме за обов'язок хоч два тижні в окопі на нулі побути, чи хоча б в одному штурмі прийме участь не важливо успішно чи ні. І після цього піде до дому ми цю війну точно не програємо
06.11.2025 16:12 Відповісти
пес безпородний

Пес Патрон, пес Патрон, в кого Джолі Телефон?
06.11.2025 16:02 Відповісти
Что бы тут кто не "булькал" Не подтвердили Украине финансирование на 2026 год. А без внешнего финансирования ЖОПА! И как бы был ни прав ТЦК хоть 199%, писатели долго вы протяните без пенсий и зарплат. К сожалению это не злорадство ( сам такой) Это реалии. Так почему сложно своею макитрою подумать, что ты делаешь и последствия твоего геройского поступка!
06.11.2025 16:34 Відповісти
Тренер з бойового самбо???
Анкілозуючий спондиліт:
ВЛК та придатність: Непридатність: Визнається, якщо захворювання досягло III стадії за рентгеном або супроводжується системними ураженнями (наприклад, ірит очей, ураження серця, легень). Можлива непридатність: За наявності інших уражень хребта, що призвели до порушення функцій організму, особу можуть визнати непридатною до служби відповідно до статті 64 розкладу хвороб.
Призначення та ступінь ураження: ІІ група інвалідності: Найчастіше призначається при цьому захворюванні. І група інвалідності: Можлива у важких випадках. Процес оцінки: Рішення ВЛК залежить від тяжкості перебігу хвороби та наявності ускладнень, які можуть призвести до обмеження рухливості та інших функціональних порушень
Судячи з того як рухається та почувається той *недоінвалід*, інвалідності він не має, тобто годний до служби в ЗСУ
Десь рік тому дивилась відео, як наші хлопці вийшли з нуля та їх от такі волонтери питають, яка їм потрібна допомога. Один наш Захисник, такий замучений, ледве на ногах стояв, каже: досить хлопці волонтерить, краща допомога від вас - це заміна нас в окопах)))
06.11.2025 16:56 Відповісти
+💯 👍🏿!

.
