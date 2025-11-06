Водій кортежу Анджеліни Джолі, затриманий ТЦК, - волонтер і тренер з бойового самбо з Кропивницького, - ЗМІ

Водій з кортежу американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, якого 5 листопада забрали представники Миколаївського ТЦК і СП, виявився 33-річним тренером з бойового самбо та волонтером Дмитром із Кропивницького.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Брат Дмитра Євген Пищиков пояснив, що чоловік супроводжував кортеж як волонтер від громадської організації, а не як охоронець. "Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. В нього захворювання спини, що не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", - сказав Пищиков.

Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, зазначила, що востаннє говорила з ним увечері 5 листопада. "Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, у Вознесенську, в ТЦК. Що його затримали, він рухався разом з кортежом", - розповіла вона.

За її словами, Дмитро є публічною особою у Кропивницькому, активно займається волонтерством, допомагає військовим, закуповуючи автомобілі та організовуючи збори. Він має діагноз анкілозуючий спондиліт і пройшов свіже ВЛК у червні цього року.

Що передувало?

Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.

Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.

Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.

