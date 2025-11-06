Водій з кортежу Джолі не мав військово-облікових документів, тому його відвезли в ТЦК, - Сухопутні війська

Водій з кортежу Джолі Дмитро

Військовослужбовці Вознесенського районного ТЦК та СП й місцеві поліціянти з'ясували, що у водія з кортежу американської акторки Анджеліни Джолі були відсутні військово-облікові документи. Його відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" офіційно повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Позиція Сухопутних військ

Так, під час перевірки військові ТЦК з'ясували, що водій Дмитро є офіцером запасу, а підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації він не має.

"Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони", - повідомило командування.

У ЗСУ зазначили, що чоловік перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку Анджеліну Джолі, як водій.

Під час перевірки його даних ця група перебувала поряд, а після з'ясування всіх обставин акторка продовжила заплановані візити. Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування, додали в командуванні Сухопутних військ.

  • Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
  • Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
  • Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
  • У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.

https://t.me/dragonspech/9478 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант-інструктор ЗСУ пілотів БПЛА:
Щодо інциденту з охоронцем Анджеліни Джолі і ТЦК - скажу непопулярне. Я оце зараз відкомандирований керувати на курсах базової військової підготовки (БЗВП). Я тут навчальним взводом командую. У мене тут дуже різні люди. У т ч - бусифіковані. Таких багато. Серед них дуже різні особи. Тракторст. Айтішник. ФОП. Муляр. Будівельник. Піцейола. Електрик... Я не збагну, чому всіх їх бусифікувати можна, а 33-річного тренера з бойового самбо - НЕ можна лише через те що він супроводжував голівудську актрису?!
І ще. Скажіть, як так виходить? У мене зір -5, хворе серце і хвора спина - і я не те що придатний до служби, один відомий речник ОСУВ ще й дорікає мені, що я не на фронті. А от 33-річний тренер з бойового самбо такий хворий, ну такий хворий - що от не можна його забирати в ТЦК. Либонь не муляр і не айтішник... Для вас це нормально? Для мене - ні. Бо я щодня бачу людей які готуються піти на фронт - хто з власного бажання, а хто не дуже. Люди яких я бачу щодня - тренуються і навчаються. Бо вони підуть на фронт. Туди де убивають.
Біля них нема голівудської акторки. Їх бусифікувати - можна. А от тренера з бойового самбо...
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
І ще. Я просто нагадаю, що Анжеліна Джолі живе в країні, де не через зовнішню агресію, а через військову експансію до Іраку та Афганістану до армії призвали (!!) чимало резервістів. У них там теж були ухилянти - їх судили і саджали. Трагедії з цього там ніхто не робив і не робить. Не дивно, що як раз пані Джолі свого ставлення до ситуації не висловила наразі ніяк. Бо для її країни таке - норма.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.
План сам себе не виконає. Не самим жеж "цивільним" працівникам ТЦК на фронт йти.
Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування.

Ага. Вони всіх, хто не має облікових документів, просто відпускають.
Коротше у любій незрозумілій перевірці одразу везуть в тцк, а там вже розберуться.. дибіли.
подруга цього типа каже його не відпустили,останій раз дзвонив у вечері з тцк....
уже слегка притомил этот базар.Джоли,конечно,крутая тетка.и яйца у нее будь здоров.но сколько можно это тему мусолить?
Тут суцільний хайп, звичний для України.
1. Навіть і статті виділено-" намалися мобілізувати". З чого це випливає- незрозуміло, але дуже клікабельно.
2. Четвертий рік війни. Всі сто разів впорядковували свої документи у ТЦК. І тут знаходиця поц, офіцер запасу, який відверто ложить на увесі законні процедури палець. І що саме далі повинно відбутися?
3. Не обов'язково при доставленні військовозобрв'язаного будуть мобілізовувати. А документи виправити- абсолютно законна справа.
Я не зрозумів, в в ВР чого вони не заглядають не дивляться військово-облікові документи? По закону повинні бути рівні всі , так або перевіряйте у всіх + у депутатів прокурорів суддів або ні в кого, тим більше сторонній людині заборонено показувати свої документи, тцк просто вже берега плутає від безнаказанності ..
бо там у всіх на лобі тавро як не інвалід так заброньований ..
Джолі нехай Трампу скаже хай дає Томагавки
Ну ти й дебіл 🤣 іди губошльопу кажи щоб вже фламіндічєй запускав по кацапам.
А як у Вознесенському тецека можуть "з'ясувати статус" громадянина з іншої області?
І яким саме законом їм дозволено силоміць звозити туди цивільних з цією метою?
План сам себе не виконає. Не самим жеж "цивільним" працівникам ТЦК на фронт йти.
Голубами запит направили!
Ти тупий, Джек Восьмьйоркін?
діє неправовий режим воєнного стану. чо нєпанятна?
Компьютерная сеть, всеукраинская база данных, не не слышал!
І що ж йому заважало взяти документи? І ще цікаво, як саме він долучився до супроводу зірки?
упав на хвіст
По оголошенню.
При таких умовах можна було після від'їзду Джолі влаштовувати розборки. Або не так гучно.
О. Закон. Тільки по яких законах зупиняють і "доставляють до ТЦК" (вибачте, "добровільно погодився прослідувати")? Його ж і ухилянтом не назвати - дані оновив, ВЛК пройшов. Треба щось - видайте повістку.
А так виходить, що на закон остаточно не забили через Джолі.
А так виходить, що на закон остаточно не забили через Джолі.
Закон один для всіх? Це ви для прикола написали?

По перше по якому закону людину пакують? Якщо людина не з'явилася, є закони, і там законах нема доставки. Доставка і розшук по закону є за РІШЕННЯМ СУДУ!!!

Закони рівні для всіх, але одні хитрож ...пі прийняли закони ЗРУЧНІ, наробили собі броні і т.д. і живуть далі. Так закони рівні для всіх, а для депутатів, суддів, чиновників, прукурорів-інвалідів, поліції і т.д. закони трошки інші.

Як там ражені студійні вояки, чужі діти то "криси", а свої в Іспанії, то свої і не чіпайте. А так да, закони рівні для всіх, але є трошки рівніші, на яких є поправка і броня.

Не один бувший міністр не пішов в ЗСУ і не був бусифікований, всі по тихому виїхали. "Будемо воювати лопатами" також виїхав. То то рівні закони чи вже ні? Смішно.
Так судіть і саджайте, що заважає?
Біля них нема голівудської акторки. Їх бусифікувати - можна. А от тренера з бойового самбо...
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.

Це чучело тільки зараз побачило, по охороннику Джолі, що закон не однаковий для усіх? До цього все було тіп-топ? Холую наказали сказати своє "фе"
Цілком згоден. Питання тільки в іншому. Коряві коментарі командування Сухопутних військ з акцентом на те, що Джолі відвідала туалет ТЦК. Це відразу підриває віру в офіційну версію
А вы думаете Джоли ворвалась туда с криками и матюками и потребовала его отпустить?
Цілком підтримую. Військово-облікові документи мають бути у всіх громадян призовного віку. Особливо тренерів-охоронців.
Якщо його забрати до армії, то хто тітушками керувати буде
Згоден повністью... Всі ті що ухиляються, або мають родичів-ухилянтів вишукують "блох" в ТЦК, тому що не хочуть відповісти на просте питання: получав чи ні повістку? Якщо так, то чому не виконав і не прийшов своєчасно, а не отмазки хотів..., ще не встиг дойти і т.п. Роботу ТЦК ніхто не хоче виконувати, а перекладують с хворої голови на здорову... Ухилянтам пофіг як там хлопцям на ЛБЗ вже котрий рік.
Ну воно сидячи в США походу видніше )))) Дуже смішно, коли про мобілізацію пишуть боти з прапорцями США, Італія, Іспанія, Польща і т.д. Це такий вид біполяри походу? звалити, а потім із закордону щось строчити?
Старлинк. Не, не слыхал про такое!
Чув, і знаю як працює, тому і пишу, про бота підставного. Старлінк не б'ється як користувач США.
...в моєму віці можно і сидячи, але я допомагав і своїм доларом. Та тут в США дофіга ухилянтів теж, котрі підвивають вашим там на місці... Але їм теж говориться , щоб пиз...ли поменьше...
Ой, точно своїм доларом ))) балабол в твоєму віці ніяк не зміниться. З Трампом розберися для початку, а потім лізь в інші країни. Ботяра підставна
Пани Джолли не комментировала действия тцк потому, что она - в гостях, а гостях , у порядочных людей , принято не вмешиваться в дела хозяев. А так все правильно этот сержант сказал
Не питання втому(((Просто це іміджевий факап для держави(((
Факап - це дуже ні
Гіпотетично,якби якась голлівудська зірка приїхала просто перепихнутися та відірватися в Україні ,й про це б взнала держава,то зірці підсунули б все свої: готель,таксі,клуб,навіть мачів(((
Проблема в тому, що це був політичний візит підтримки України.
Думаєте типу відео з бусами світ не бачить?
Всім начхати.
Позор а ще пинають на рашку, та ви зробили цю державу за рівнем ще хуже чим сомалі
Зелена країна мрій. В коментарях населенню дуже подобається.
Служити та виконувати закони Держави повинні ВСІ, незалежно у чиїй машині за кермом сидиш. А Джолі, якщо вона насмілилася втручатися в роботу військового підрозділу під час війни - гнати сраною мітлою.
Пише якесь ***** яке не саме не на фронті. Ти сам то коли туди?
І скільки за цю речуху заплатили
Капець... ти дядьку довбограй... Рідкісний...
Тебя, козломордого, надо гнать. Анжелина занимается гуманитарной помощью Украине, в том числе и раненым солдатам, перевела на эти цели столько денег, что все твое поганое семейство за триста лет не заработало еще.
Дивлячись на фотку цього чоловіка та на висновок ВЛК щодо нього -щось не сходиться. На "нуль" йому не світить. Може епілептик?
Есть знакомые у которых такие болячки что врагу не пожелаешь. А по внешке здоровый бык. Не суди и не судим будешь
Знайомі працюють прокурорами та суддями?
Тут написано
Там інвалід, правда він інструктор по бойовому самбо водночас🤣
Ради такого гостя могли бы и не устраивать шапито, впрочем чтос колхоза взять
Вы хоть понимаете в какое говно вляпались? Дебилы? У нас прокатить какаЯ угодно чушь! А тут, не понятно как Джоли в Украине оказалась, и согласно действующему законодательству Украине здесь залет на залете! И молитесь что бы кто то другой Джоли раздраконил! Бред Пит это знает!
Ідійоти обісралися на весь світ, мусорня вона й є мусорня, хоч і перефарбована під військових, ганьба аваківським мусорам
Як ще хоч анджеліну не замели в ТЦК на приусову ВЛК???
А тепер зрозуміло що Джолі приїхала, пописяла і документи знайшлися.

Це чудо господне 🙏🙏🛐✝️☦️

Тцк людей мають за бидло.
В чьому проблеми?Нерозумію.Охоронець з України,найнятий акторкою з штатів.Будь ласка носи зсобою документи.Чім він відрізняється від звичайного работяги?
Аналтой, слухай, ну реально: ти не відбиваєш, шо тут робила Джолі? Як по-твоєму, їй захочеться ще?
Закон один для всіх. Ага ага. Точно точно. Аще: ми не можемо воювати без західної підримки, на яку навтраій таких людей впливає дуже навіть, але ідіот з ТЦК ваажає себе рембо і шо йому побарабану
солдафони з ТЦК, мабуть, забули, що "здуру можна і йєнг зламати"..
голова у них, ніби ж, не тільки шапку носити...
пропаганда кремля, вкотре вже, ставить лайк "принциповим ідіотам".... (чи, може, своїм агентам?)..
Думаєте вони це робили за власним бажанням?
Хорошее, дорогое кино. Муравей в муравейнике. ( для плохих стран можно навозные жуки в говнянной куче)Жители обсуждают наступление Бульдозера! Они радуются, доказывают свои теории о великолепном спасении муравейника, все читают хлопают, и даже дерутся за свои убеждения и удовлетворенные расходятся по койкам. А просто бульдозерист захотел пописять!
Позорище..
Все як завжди. ******* не каміння штовхати. Це там добре вміють. Мерзоти
ЗЕльобаний цирк...
Навіть організувати поїздку важливого ЛОМа і миротворця не можуть...
Кого везете ?
Анжеліну!
Я Джолі не читав но осуждаю...
Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах( ), військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони" Джерело: https://censor.net/ua/n3583643
Тобто 33-ти річного тренера з самбо ВЛК забракувало для штурмувих підрозділів, бо для направлення туди є здоровіші 55-річні діди, діабетики та гіпертоніки, а самбіст годен лише в ТЦК служити або по тилах вештатись.
