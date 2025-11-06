Водій з кортежу Джолі не мав військово-облікових документів, тому його відвезли в ТЦК, - Сухопутні війська
Військовослужбовці Вознесенського районного ТЦК та СП й місцеві поліціянти з'ясували, що у водія з кортежу американської акторки Анджеліни Джолі були відсутні військово-облікові документи. Його відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" офіційно повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.
Позиція Сухопутних військ
Так, під час перевірки військові ТЦК з'ясували, що водій Дмитро є офіцером запасу, а підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації він не має.
"Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони", - повідомило командування.
У ЗСУ зазначили, що чоловік перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку Анджеліну Джолі, як водій.
Під час перевірки його даних ця група перебувала поряд, а після з'ясування всіх обставин акторка продовжила заплановані візити. Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування, додали в командуванні Сухопутних військ.
Візит Анджеліни Джолі в Україну
- Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
- Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
- Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
- У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.
Ага. Вони всіх, хто не має облікових документів, просто відпускають.
1. Навіть і статті виділено-" намалися мобілізувати". З чого це випливає- незрозуміло, але дуже клікабельно.
2. Четвертий рік війни. Всі сто разів впорядковували свої документи у ТЦК. І тут знаходиця поц, офіцер запасу, який відверто ложить на увесі законні процедури палець. І що саме далі повинно відбутися?
3. Не обов'язково при доставленні військовозобрв'язаного будуть мобілізовувати. А документи виправити- абсолютно законна справа.
І яким саме законом їм дозволено силоміць звозити туди цивільних з цією метою?
Ти тупий, Джек Восьмьйоркін?
Щодо інциденту з охоронцем Анджеліни Джолі і ТЦК - скажу непопулярне. Я оце зараз відкомандирований керувати на курсах базової військової підготовки (БЗВП). Я тут навчальним взводом командую. У мене тут дуже різні люди. У т ч - бусифіковані. Таких багато. Серед них дуже різні особи. Тракторст. Айтішник. ФОП. Муляр. Будівельник. Піцейола. Електрик... Я не збагну, чому всіх їх бусифікувати можна, а 33-річного тренера з бойового самбо - НЕ можна лише через те що він супроводжував голівудську актрису?!
І ще. Скажіть, як так виходить? У мене зір -5, хворе серце і хвора спина - і я не те що придатний до служби, один відомий речник ОСУВ ще й дорікає мені, що я не на фронті. А от 33-річний тренер з бойового самбо такий хворий, ну такий хворий - що от не можна його забирати в ТЦК. Либонь не муляр і не айтішник... Для вас це нормально? Для мене - ні. Бо я щодня бачу людей які готуються піти на фронт - хто з власного бажання, а хто не дуже. Люди яких я бачу щодня - тренуються і навчаються. Бо вони підуть на фронт. Туди де убивають.
Біля них нема голівудської акторки. Їх бусифікувати - можна. А от тренера з бойового самбо...
Закон один для всіх кажете? Я бачу прямо протилежне.
І ще. Я просто нагадаю, що Анжеліна Джолі живе в країні, де не через зовнішню агресію, а через військову експансію до Іраку та Афганістану до армії призвали (!!) чимало резервістів. У них там теж були ухилянти - їх судили і саджали. Трагедії з цього там ніхто не робив і не робить. Не дивно, що як раз пані Джолі свого ставлення до ситуації не висловила наразі ніяк. Бо для її країни таке - норма.
Бо закон суворий - але це закон. А закон мусить бути однаковий для всіх. І для тих кого я навчаю для фронту, і для тренера з бойового самбо.
А так виходить, що на закон остаточно не забили через Джолі.
По перше по якому закону людину пакують? Якщо людина не з'явилася, є закони, і там законах нема доставки. Доставка і розшук по закону є за РІШЕННЯМ СУДУ!!!
Закони рівні для всіх, але одні хитрож ...пі прийняли закони ЗРУЧНІ, наробили собі броні і т.д. і живуть далі. Так закони рівні для всіх, а для депутатів, суддів, чиновників, прукурорів-інвалідів, поліції і т.д. закони трошки інші.
Як там ражені студійні вояки, чужі діти то "криси", а свої в Іспанії, то свої і не чіпайте. А так да, закони рівні для всіх, але є трошки рівніші, на яких є поправка і броня.
Не один бувший міністр не пішов в ЗСУ і не був бусифікований, всі по тихому виїхали. "Будемо воювати лопатами" також виїхав. То то рівні закони чи вже ні? Смішно.
Це чучело тільки зараз побачило, по охороннику Джолі, що закон не однаковий для усіх? До цього все було тіп-топ? Холую наказали сказати своє "фе"
Всім начхати.
Це чудо господне 🙏🙏🛐✝️☦️
Тцк людей мають за бидло.
голова у них, ніби ж, не тільки шапку носити...
пропаганда кремля, вкотре вже, ставить лайк "принциповим ідіотам".... (чи, може, своїм агентам?)..
Навіть організувати поїздку важливого ЛОМа і миротворця не можуть...
Анжеліну!
Я Джолі не читав но осуждаю...
Тобто 33-ти річного тренера з самбо ВЛК забракувало для штурмувих підрозділів, бо для направлення туди є здоровіші 55-річні діди, діабетики та гіпертоніки, а самбіст годен лише в ТЦК служити або по тилах вештатись.