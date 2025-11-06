Водій з кортежу Джолі не мав військово-облікових документів, тому його відвезли в ТЦК, - Сухопутні війська

Військовослужбовці Вознесенського районного ТЦК та СП й місцеві поліціянти з'ясували, що у водія з кортежу американської акторки Анджеліни Джолі були відсутні військово-облікові документи. Його відвезли до терцентру для з'ясування статусу військовозобов'язаного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" офіційно повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Позиція Сухопутних військ

Так, під час перевірки військові ТЦК з'ясували, що водій Дмитро є офіцером запасу, а підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації він не має.

"Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони", - повідомило командування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Водій кортежу Анджеліни Джолі, затриманий ТЦК, - волонтер і тренер з бойового самбо з Кропивницького, - ЗМІ

У ЗСУ зазначили, що чоловік перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку Анджеліну Джолі, як водій.

Під час перевірки його даних ця група перебувала поряд, а після з'ясування всіх обставин акторка продовжила заплановані візити. Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців та держслужбовців терцентру комплектування, додали в командуванні Сухопутних військ.

Читайте також: Анджеліна Джолі про свій візит до України: Люди щодня живуть під обстрілами, але зберігають силу. ФОТО

Візит Анджеліни Джолі в Україну

Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.

Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.

Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.

У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі