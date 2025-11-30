РУС
Новости Атака беспилотников на Николаев
"Шахеды" атаковали Николаев: повреждены грузовики, вспыхнул склад

Днем 30 ноября 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве.

Враг ударил по складу 

"В результате атаки "шахедов" на Николаев повреждены грузовики, возник пожар складского помещения. На данный момент без пострадавших", - отметил позже Ким. 

По его словам, в настоящее время существует угроза нанесения врагом повторного удара.

Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Николаев (2213) Николаевская область (2244) Николаевский район (135)
