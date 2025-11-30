"Шахеды" атаковали Николаев: повреждены грузовики, вспыхнул склад
Днем 30 ноября 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Николаев.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве.
Враг ударил по складу
"В результате атаки "шахедов" на Николаев повреждены грузовики, возник пожар складского помещения. На данный момент без пострадавших", - отметил позже Ким.
По его словам, в настоящее время существует угроза нанесения врагом повторного удара.
Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.
