"Шахеды" атаковали Николаев: повреждены грузовики, вспыхнул склад

Днем 30 ноября 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве.

Читайте также: Удар по Николаеву: число пострадавших возросло до 8

Враг ударил по складу

"В результате атаки "шахедов" на Николаев повреждены грузовики, возник пожар складского помещения. На данный момент без пострадавших", - отметил позже Ким.

По его словам, в настоящее время существует угроза нанесения врагом повторного удара.

Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте также: "Сафари на людей": Анджелина Джоли рассказала о жизни украинцев под угрозой дронов