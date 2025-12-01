Враг атаковал "шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки (обновлено)
Утром 1 декабря 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Николаев.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Утренняя атака на Николаев
"В результате утренней атаки "шахедов" на город возник пожар на крыше многоэтажки. Все службы работают", - говорится в сообщении.
Больше информации на этот момент неизвестно.
Обновленная информация
Позже Ким уточнил, что пожар ликвидирован спасателями. По состоянию на сейчас – без пострадавших.
Атаки за прошедшие сутки
По данным ОВА, вчера враг атаковал Николаев ударными БПЛА типа "Shahed". В результате атаки были повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.
Атаки на Николаевский район
Вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Также нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
