Враг атаковал "шахедами" Николаев: горела крыша многоэтажки (обновлено)

Утром 1 декабря 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Утренняя атака на Николаев

"В результате утренней атаки "шахедов" на город возник пожар на крыше многоэтажки. Все службы работают", - говорится в сообщении.

Больше информации на этот момент неизвестно.

Обновленная информация

Позже Ким уточнил, что пожар ликвидирован спасателями. По состоянию на сейчас – без пострадавших.

Атаки за прошедшие сутки

По данным ОВА, вчера враг атаковал Николаев ударными БПЛА типа "Shahed". В результате атаки были повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома. Также возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших нет.

Атаки на Николаевский район

Вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Также нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

