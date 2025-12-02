Из-за атак РФ на энергетику в нескольких областях отключено электричество, - Минэнерго
В результате вражеских атак на энергообъекты в нескольких регионах на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Графики отключений
Как отмечается, сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
Как информировал Цензор.НЕТ, ночью враг массированно атаковал "шахедами" Одесскую область, поврежден энергообъект, есть перебои со светом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль