Из-за вражеских атак в нескольких областях отключено электричество. Действуют графики почасовых отключений, - Минэнерго

После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро 1 декабря зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Продолжаются восстановительные работы

Как отмечается, также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Почасовые отключения

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

