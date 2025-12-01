Через ворожі атаки є знеструмлення у кількох областях. Діють графіки погодинних відключень, - Міненерго

Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок 1 грудня зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Тривають відновлювальні роботи

Як зазначається, також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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Погодинні відключення

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

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