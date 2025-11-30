Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі Сумщини: є перебої зі світлом та водою

Сьогодні, 30 листопада, війська РФ знову прицільно б’ють по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

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Після обстрілу є перебої зі світлом та водою

Як зазначається, ворожі удари спричинили перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі.

"Агресор продовжує намагатися позбавити людей базових умов життя, цинічно атакуючи цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, до ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

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