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Новини Удари по енергетиці Атака ракет і БпЛА на Київ
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Атака РФ на Київ: у двох районах ще є знеструмлення

Знеструмлення в Києві

550 000 родин у Києві знову зі світлом після вчорашньої масованої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Як зазначається, через пошкодження без електрики залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів.

Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 14:00.

Також дивіться: Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.
  • У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.
  • Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ по Києву: 2 загиблих і 38 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

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Київ (20871) енергетика (3848) ДТЕК (2059)
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2-й рівень ім. Чернишова - Галущенко.
3-й рівннь ім. Zеленського - дЕрьмака
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30.11.2025 12:07 Відповісти
На правом берегу некоторые районы побольше суток без света сидели. Зима ещё не начиналась.
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30.11.2025 12:26 Відповісти
Де відповідь Москвабаду?
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30.11.2025 12:46 Відповісти
А де адекватна відповідь за цей терроризм?
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30.11.2025 13:44 Відповісти
Як зрозуміти - вони б'ють дроном по нашій енергетиці,а ми одним дроном по одному кацапу.
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30.11.2025 16:39 Відповісти
 
 