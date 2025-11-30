Атака РФ на Київ: у двох районах ще є знеструмлення

550 000 родин у Києві знову зі світлом після вчорашньої масованої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Як зазначається, через пошкодження без електрики залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів.

Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 14:00.

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Що передувало?

Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.

У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.

Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.

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