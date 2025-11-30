Атака РФ на Київ: у двох районах ще є знеструмлення
550 000 родин у Києві знову зі світлом після вчорашньої масованої атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, через пошкодження без електрики залишається частина жителів Голосіївського та Соломʼянського районів.
Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 14:00.
Що передувало?
- Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.
- У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.
- Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.
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