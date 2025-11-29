Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, наразі ліквідовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожого обстрілу

За його словами, сьогодні під ворожим вогнем опинилися десятки локацій у столиці та області.

Станом на зараз у Києві загинули 2 людини. Травмовано понад 30 осіб. Фахівці ДСНС врятували близько 40 людей.

На Київщині загинула 1 людина, більше десяти - поранено. Там зареєстровано понад 30 пошкоджених внаслідок обстрілу локацій в Обухівському, Фастівському, Бучанському, Броварському районах.

Зафіксовані також пошкодження об’єктів енергетики. Є аварійні вимкнення електропостачання в населених пунктах.

"Розгорнуті мобільні Пункти Незламності, аби люди мали тепло й підтримку. ДСНС працює безперервно: задіяні всі необхідні сили та техніка.

Слідчі та криміналісти поліції документують воєнні злочини росії. Поліцейські патрулі проводять поквартирні й подворові обходи, допомагають людям на місцях", - наголошує Клименко.

















"Поліція змушена обмежувати доступ до пошкоджених будинків - це питання безпеки. Щойно рятувальники визначать приміщення безпечними, мешканців допустять забрати речі", - наголосив очільник МВС.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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