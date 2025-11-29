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Новини Фото Ракетна атака на Київ Масований комбінований удар
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Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, наразі ліквідовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожого обстрілу

За його словами, сьогодні під ворожим вогнем опинилися десятки локацій у столиці та області.
Станом на зараз у Києві загинули 2 людини. Травмовано понад 30 осіб. Фахівці ДСНС врятували близько 40 людей.

На Київщині загинула 1 людина, більше десяти - поранено. Там зареєстровано понад 30 пошкоджених внаслідок обстрілу локацій в Обухівському, Фастівському, Бучанському, Броварському районах.

Зафіксовані також пошкодження об’єктів енергетики. Є аварійні вимкнення електропостачання в населених пунктах.

"Розгорнуті мобільні Пункти Незламності, аби люди мали тепло й підтримку. ДСНС працює безперервно: задіяні всі необхідні сили та техніка.

Слідчі та криміналісти поліції документують воєнні злочини росії. Поліцейські патрулі проводять поквартирні й подворові обходи, допомагають людям на місцях", - наголошує Клименко.

наслідки обстрілу Києва та Київщини
наслідки обстрілу Києва та Київщини
наслідки обстрілу Києва та Київщини
наслідки обстрілу Києва та Київщини
наслідки обстрілу Києва та Київщини
наслідки обстрілу Києва та Київщини
наслідки обстрілу Києва та Київщини
наслідки обстрілу Києва та Київщини

"Поліція змушена обмежувати доступ до пошкоджених будинків - це питання безпеки. Щойно рятувальники визначать приміщення безпечними, мешканців допустять забрати речі", - наголосив очільник МВС.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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Київ (20865) Київська область (4629) обстріл (34445) Клименко Ігор (595)
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Найкраща "ялинка на Софіївській"- це та, на якій будуть висіти друзі зеленського з 95 кварталу і галущенко із своєю хвойдою, а на верхівку насадити віслюка...
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29.11.2025 12:30 Відповісти
Ні вони свічку прставлять
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29.11.2025 14:10 Відповісти
зелений дегенерат клименко!
твій хазяїн дєрьмак звільнився та бажає на фронт.
ти повинен піти за ним, як вірний зброєносець!
і всіх своїх ненавчених мєнтів забирай!
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29.11.2025 12:39 Відповісти
Що то раньше не кукарекал манистр целый.******* слуги урода
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29.11.2025 13:07 Відповісти
 
 