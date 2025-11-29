Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж
Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, наразі ліквідовано.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ворожого обстрілу
За його словами, сьогодні під ворожим вогнем опинилися десятки локацій у столиці та області.
Станом на зараз у Києві загинули 2 людини. Травмовано понад 30 осіб. Фахівці ДСНС врятували близько 40 людей.
На Київщині загинула 1 людина, більше десяти - поранено. Там зареєстровано понад 30 пошкоджених внаслідок обстрілу локацій в Обухівському, Фастівському, Бучанському, Броварському районах.
Зафіксовані також пошкодження об’єктів енергетики. Є аварійні вимкнення електропостачання в населених пунктах.
"Розгорнуті мобільні Пункти Незламності, аби люди мали тепло й підтримку. ДСНС працює безперервно: задіяні всі необхідні сили та техніка.
Слідчі та криміналісти поліції документують воєнні злочини росії. Поліцейські патрулі проводять поквартирні й подворові обходи, допомагають людям на місцях", - наголошує Клименко.
"Поліція змушена обмежувати доступ до пошкоджених будинків - це питання безпеки. Щойно рятувальники визначать приміщення безпечними, мешканців допустять забрати речі", - наголосив очільник МВС.
Нічний масований обстріл
У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.
Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.
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