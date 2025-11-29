Ликвидированы все пожары, вызванные вражеской атакой на Киев, - Клименко. ФОТОрепортаж

Все пожары, возникшие в Киеве в результате российского обстрела, на данный момент ликвидированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Жертвы вражеского обстрела

По его словам, сегодня под вражеским огнем оказались десятки локаций в столице и области.

На данный момент в Киеве погибли 2 человека. Травмированы более 30 человек. Специалисты ГСЧС спасли около 40 человек.

В Киевской области погиб 1 человек, более десяти - ранены. Там зарегистрировано более 30 поврежденных в результате обстрела локаций в Обуховском, Фастовском, Бучанском, Броварском районах.

Зафиксированы также повреждения объектов энергетики. Есть аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах.

"Развернуты мобильные пункты несокрушимости, чтобы люди имели тепло и поддержку. ГСЧС работает непрерывно: задействованы все необходимые силы и техника.

Следователи и криминалисты полиции документируют военные преступления России. Полицейские патрули проводят поквартирные и подворные обходы, помогают людям на местах", - отмечает Клименко.

















"Полиция вынуждена ограничивать доступ к поврежденным домам - это вопрос безопасности. Как только спасатели определят помещения безопасными, жителей допустят забрать вещи", - подчеркнул глава МВД.

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Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковской области.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

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