РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9700 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
200 4

Сибига о ночном обстреле: Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать

Массированная атака РФ: десятки ракет и более 500 дронов по Украине

Этой ночью российская армия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергосети и критической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сложная ночь в Украине, особенно в Киеве... По меньшей мере, 2 человека погибли и два десятка получили ранения, среди них - один ребенок. Пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Путин снова использовал Виктора Орбана как соучастника в своем терроре.

"В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия нанесла ужасный удар по детской больнице "Охматдет" в Украине. На этот раз - массовое российское нападение на украинскую столицу сразу после визита Орбана и пустых слов о "мире". Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле", - пояснил глава МИД.

Международное сообщество должно сделать войну Путина невыносимой

И добавил, что Путин хочет любой ценой продолжить войну. Войну, которую он не может выиграть - и которую отказывается заканчивать.

"Но международное сообщество имеет средства, чтобы сделать эти затраты для него невыносимыми. Мы призываем к дополнительной поддержке обороны и устойчивости Украины, дополнительным жестким санкциям против России и быстрому решению о полном использовании замороженных российских активов. Сила, единство и давление на Москву остаются необходимыми для продвижения мирных усилий и принуждения России положить конец войне", - написал Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: двое погибших, среди 29 пострадавших - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевщине и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30679) путин владимир (32488) россия (98195) Сибига Андрей (711)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
брехати та красти!
і зєлєнский такой маладой і юний дєрьмак впєрєді.....
показать весь комментарий
29.11.2025 10:41 Ответить
Созвать срочно РАДБЕЗ ООН и потребовать признать парашу страной - террористом.
показать весь комментарий
29.11.2025 10:42 Ответить
Все що зараз роблять московські людоїди це завдяки тому що в Україні і на заході сидять імпотенти. В перший же обстріл Київа повинні були нанести удари по моцкві і нафтоЇгазопроводам. І ніяка мразь не мала б права сказати що Україна не повинна цього робити. Тепер же )(уйло задав свою тенденцію що чим більше він бомбить Україну тим сильніше європейські імпотенти і американські работорговці на нас тиснуть щоб ми капітулювали. І не питайте ніяких ілюзій про мир. Ніякого миру америкоси не хотять. Все що вони хотять це продати українських рабів )(уйлу щоб Сосія воювала руками українських рабів з Китаєм а також з Європою щоб розколоти Європу яка є найбільшим економічним конкурентом сша
показать весь комментарий
29.11.2025 10:58 Ответить
Коли буде реалізований план 30 фламінго на москву?
показать весь комментарий
29.11.2025 11:06 Ответить
 
 