Сибига о ночном обстреле: Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать

Этой ночью российская армия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергосети и критической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сложная ночь в Украине, особенно в Киеве... По меньшей мере, 2 человека погибли и два десятка получили ранения, среди них - один ребенок. Пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой "военный план", состоящий из двух пунктов: убивать и разрушать", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Путин снова использовал Виктора Орбана как соучастника в своем терроре.

"В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия нанесла ужасный удар по детской больнице "Охматдет" в Украине. На этот раз - массовое российское нападение на украинскую столицу сразу после визита Орбана и пустых слов о "мире". Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле", - пояснил глава МИД.

Международное сообщество должно сделать войну Путина невыносимой

И добавил, что Путин хочет любой ценой продолжить войну. Войну, которую он не может выиграть - и которую отказывается заканчивать.

"Но международное сообщество имеет средства, чтобы сделать эти затраты для него невыносимыми. Мы призываем к дополнительной поддержке обороны и устойчивости Украины, дополнительным жестким санкциям против России и быстрому решению о полном использовании замороженных российских активов. Сила, единство и давление на Москву остаются необходимыми для продвижения мирных усилий и принуждения России положить конец войне", - написал Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: двое погибших, среди 29 пострадавших - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевщине и Харьковщине.

Воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами. Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж