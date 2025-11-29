РУС
РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: погиб человек, среди 11 пострадавших - ребенок. ФОТОрепортаж

Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали столицу беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

"Количество пострадавших от атаки возросло до 11 человек, 1 погибший", - рассказал Ткаченко.

По информации Кличко, среди пострадавших - ребенок.

Осколки дронов вызвали пожары в нескольких районах Киева

В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.

В Дарницком районе обломки упали на крышу 2-этажного здания.

В Днепровском районе, в результате попадания обломков БПЛА в один из домов жилого комплекса, повреждены 2 этажа, возник пожар. В данное время пожар ликвидирован.

В Шевченковском районе пожар возник в 14-этажном жилом доме. Пожар ликвидирован.

В Соломенском районе горел гараж в частном секторе. Также, в результате падения обломков, в 25-этажном жилом доме произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада нескольких этажей. Горели и припаркованные рядом автомобили. В настоящее время пожар ликвидирован.

Кроме этого, было зафиксировано падение обломков на крышу 17-этажного жилого дома, без последующего пожара.

В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Последствия вражеской атаки

Атака на Киев 28 ноября: один погибший и 11 пострадавших, масштабные пожары в районах столицы
Киев обстрел Воздушные атаки на Киев
Топ комментарии
+11
Це результат переговорів з рашистами і того що Орбан вчора поїхало в моцкву до )(уйла. Це )(уйло так свою зверхність показує Орбану. Зате Україна до сих пір качає кацапську нафту по ''дружбі''. Представляю як орбан з )(уйлом ржуть. Ми їх бомбимо а вони справно на нас працюють. Щоб вам суки та нафта поперек горла стала і разом з кров'ю з очей полилась
29.11.2025 07:32 Ответить
+7
Москва має бути знищена.🚀🚀🚀
29.11.2025 07:21 Ответить
+3
Хло заявляє, що плєсєнь нелегітимна.
Плєсєнь активно ненавидить хла.
Двушкиходятьнамацкву.
Шоу для лохів
29.11.2025 08:24 Ответить
Москва має бути знищена.🚀🚀🚀
29.11.2025 07:21 Ответить
Це результат переговорів з рашистами і того що Орбан вчора поїхало в моцкву до )(уйла. Це )(уйло так свою зверхність показує Орбану. Зате Україна до сих пір качає кацапську нафту по ''дружбі''. Представляю як орбан з )(уйлом ржуть. Ми їх бомбимо а вони справно на нас працюють. Щоб вам суки та нафта поперек горла стала і разом з кров'ю з очей полилась
29.11.2025 07:32 Ответить
Нет, это месть путина за Ермака
Путин за людей , которые ему важны
Всегда был готов на любые крайности
Путину нужны в Киеве Зеленский и Ермак
Одного уже нет на Банковой
Все идет к тому,что и второго могут отстранить от власти
Для путина это почти проигрыш
Он бесится и вымещает свою злобу на Киеве и киевлянах
А мы ничего не можем сделать МОСКВЕ
Ведь все ,что обещал Зеленский - это был просто ****....ж
А деньги шли не на ракеты
Деньги шли прямо в Москву
Прямиком к путину
Какие еще нужны доказательства
Что Зеленский - агент ,работающий на интересы России?
Все же ясно как день..
29.11.2025 08:15 Ответить
Хло заявляє, що плєсєнь нелегітимна.
Плєсєнь активно ненавидить хла.
Двушкиходятьнамацкву.
Шоу для лохів
29.11.2025 08:24 Ответить
Ермак вкрав креслення ФАУ-2, тож балістики на Москву не буде.
29.11.2025 07:33 Ответить
Кожен лоток з шаурмою на москві це балістика
показать весь комментарий
Терор рашиських чортів проти мирного населення і так кожну ніч .
показать весь комментарий
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
Москалі мстять за єрмака?
показать весь комментарий
І як завжди, по житлових масивах фігачить.
Иліта на карті обведена червоним, тож можна пИ..дити і пи...дІти до останнього.
Мразі і тварі з обох сторін
29.11.2025 08:37 Ответить
29.11.2025 08:41 Ответить
Османський звіздюк грається в вибори та рейтинги.А треба цілодобово за оборону піклуватись.Зламати всі затримки,стимулювати найшвидший результат.А не грати сіроту перед іноземцями.
29.11.2025 09:13 Ответить
 
 