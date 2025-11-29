РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: погиб человек, среди 11 пострадавших - ребенок. ФОТОрепортаж
Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали столицу беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.
"Количество пострадавших от атаки возросло до 11 человек, 1 погибший", - рассказал Ткаченко.
По информации Кличко, среди пострадавших - ребенок.
Осколки дронов вызвали пожары в нескольких районах Киева
В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.
В Дарницком районе обломки упали на крышу 2-этажного здания.
В Днепровском районе, в результате попадания обломков БПЛА в один из домов жилого комплекса, повреждены 2 этажа, возник пожар. В данное время пожар ликвидирован.
В Шевченковском районе пожар возник в 14-этажном жилом доме. Пожар ликвидирован.
В Соломенском районе горел гараж в частном секторе. Также, в результате падения обломков, в 25-этажном жилом доме произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада нескольких этажей. Горели и припаркованные рядом автомобили. В настоящее время пожар ликвидирован.
Кроме этого, было зафиксировано падение обломков на крышу 17-этажного жилого дома, без последующего пожара.
В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.
Последствия вражеской атаки
Путин за людей , которые ему важны
Всегда был готов на любые крайности
Путину нужны в Киеве Зеленский и Ермак
Одного уже нет на Банковой
Все идет к тому,что и второго могут отстранить от власти
Для путина это почти проигрыш
Он бесится и вымещает свою злобу на Киеве и киевлянах
А мы ничего не можем сделать МОСКВЕ
Ведь все ,что обещал Зеленский - это был просто ****....ж
А деньги шли не на ракеты
Деньги шли прямо в Москву
Прямиком к путину
Какие еще нужны доказательства
Что Зеленский - агент ,работающий на интересы России?
Все же ясно как день..
Плєсєнь активно ненавидить хла.
Двушкиходятьнамацкву.
Шоу для лохів
Иліта на карті обведена червоним, тож можна пИ..дити і пи...дІти до останнього.
Мразі і тварі з обох сторін