РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: погиб человек, среди 11 пострадавших - ребенок. ФОТОрепортаж

Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали столицу беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник КГВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Количество пострадавших от атаки возросло до 11 человек, 1 погибший", - рассказал Ткаченко.

По информации Кличко, среди пострадавших - ребенок.

Осколки дронов вызвали пожары в нескольких районах Киева

В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.

В Дарницком районе обломки упали на крышу 2-этажного здания.

В Днепровском районе, в результате попадания обломков БПЛА в один из домов жилого комплекса, повреждены 2 этажа, возник пожар. В данное время пожар ликвидирован.

В Шевченковском районе пожар возник в 14-этажном жилом доме. Пожар ликвидирован.

В Соломенском районе горел гараж в частном секторе. Также, в результате падения обломков, в 25-этажном жилом доме произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада нескольких этажей. Горели и припаркованные рядом автомобили. В настоящее время пожар ликвидирован.

Кроме этого, было зафиксировано падение обломков на крышу 17-этажного жилого дома, без последующего пожара.

В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков БПЛА в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: пятеро пострадавших, среди - них ребенок, повреждены дома (обновлено)

Последствия вражеской атаки

















