РФ завдала комбінованого удару по Києву: двоє загиблих, серед 37 постраждалих - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 28 листопада російські загарбники атакували столицю безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КВМА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб, 1 - загиблий", - розповів Ткаченко.

За інформацією Кличка, серед постраждалих - дитина.

Станом на 7:40 у столиці збільшилась кількість постраждалих.

"Наразі 13 постраждалих у столиці. 6 із них медики госпіталізували", - повідомив Кличко.

Згодом у КМВА заявили про двох загиблих.

"За оновленою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 13 осіб постраждали, серед них - одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8:15 вже 15 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога.

Згодом Кличко повідомив про 29 постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю.

19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста, зокрема і дитина.

Станом на 12:00 кількість постраждалих у столиці зросла до 37.

"В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули", - повідомив Кличко

Уламки дронів спричинили пожежі в кількох районах Києва

У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі.

У Дніпровському районі, внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу, пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку. Пожежу ліквідували.

У Солом’янському районі горів гараж в приватному секторі. Також, внаслідок падіння уламків, у 25-поверховому житловому будинку сталось загорання утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіли і припарковані поруч автомобілі. Наразі пожежу ліквідували.

Крім цього, було зафіксоване падіння уламків на дах 17-поверхового житлового будинку, без подальшої пожежі.

У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Славутич знеструмлено внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури, - обленерго

Наслідки ворожої атаки

















