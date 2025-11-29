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Новини Масований комбінований удар
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РФ завдала комбінованого удару по Києву: двоє загиблих, серед 37 постраждалих - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 28 листопада російські загарбники атакували столицю безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник КВМА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

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"Кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб, 1 - загиблий", - розповів Ткаченко.

За інформацією Кличка, серед постраждалих - дитина.

Станом на 7:40 у столиці збільшилась кількість постраждалих.

"Наразі 13 постраждалих у столиці. 6 із них медики госпіталізували", - повідомив Кличко.

Згодом у КМВА заявили про двох загиблих.

"За оновленою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 13 осіб постраждали, серед них - одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8:15 вже 15 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога.

Згодом Кличко повідомив про 29 постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю.

19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста, зокрема і дитина.

Станом на 12:00 кількість постраждалих у столиці зросла до 37.

"В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули", - повідомив Кличко

Уламки дронів спричинили пожежі в кількох районах Києва

У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі.

У Дніпровському районі, внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу, пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку. Пожежу ліквідували.

У Солом’янському районі горів гараж в приватному секторі. Також, внаслідок падіння уламків, у 25-поверховому житловому будинку сталось загорання утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіли і припарковані поруч автомобілі. Наразі пожежу ліквідували.

Крім цього, було зафіксоване падіння уламків на дах 17-поверхового житлового будинку, без подальшої пожежі.

У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд 3-поверхового житлового будинку.  Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

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Наслідки ворожої атаки

Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці
Атака на Київ 28 листопада: один загиблий і 11 постраждалих, масштабні пожежі в районах столиці

Автор: 

Київ (20865) обстріл (34445) Повітряні атаки на Київ (1015)
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Топ коментарі
+19
Це результат переговорів з рашистами і того що Орбан вчора поїхало в моцкву до )(уйла. Це )(уйло так свою зверхність показує Орбану. Зате Україна до сих пір качає кацапську нафту по ''дружбі''. Представляю як орбан з )(уйлом ржуть. Ми їх бомбимо а вони справно на нас працюють. Щоб вам суки та нафта поперек горла стала і разом з кров'ю з очей полилась
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29.11.2025 07:32 Відповісти
+17
Москва має бути знищена.🚀🚀🚀
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29.11.2025 07:21 Відповісти
+7
Допатякалась Свериденчиха та інші тупорилі голови "буде більше світла, менше відключень, ми поремонтувати"...
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29.11.2025 10:05 Відповісти
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Москва має бути знищена.🚀🚀🚀
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29.11.2025 07:21 Відповісти
Як ? Впрочем, можете рассказать ещё что-нибудь про ядерную бомбу.
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29.11.2025 10:05 Відповісти
Це результат переговорів з рашистами і того що Орбан вчора поїхало в моцкву до )(уйла. Це )(уйло так свою зверхність показує Орбану. Зате Україна до сих пір качає кацапську нафту по ''дружбі''. Представляю як орбан з )(уйлом ржуть. Ми їх бомбимо а вони справно на нас працюють. Щоб вам суки та нафта поперек горла стала і разом з кров'ю з очей полилась
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29.11.2025 07:32 Відповісти
Хло заявляє, що плєсєнь нелегітимна.
Плєсєнь активно ненавидить хла.
Двушкиходятьнамацкву.
Шоу для лохів
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29.11.2025 08:24 Відповісти
Не неси херні. Всі удари готуються декілька днів. А Єрмака тільки вчора звільнили.
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29.11.2025 10:18 Відповісти
Ермак вкрав креслення ФАУ-2, тож балістики на Москву не буде.
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29.11.2025 07:33 Відповісти
Кожен лоток з шаурмою на москві це балістика
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29.11.2025 07:39 Відповісти
Терор рашиських чортів проти мирного населення і так кожну ніч .
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29.11.2025 07:46 Відповісти
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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29.11.2025 08:09 Відповісти
Москалі мстять за єрмака?
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29.11.2025 08:34 Відповісти
І як завжди, по житлових масивах фігачить.
Иліта на карті обведена червоним, тож можна пИ..дити і пи...дІти до останнього.
Мразі і тварі з обох сторін
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29.11.2025 08:37 Відповісти
Я Вас прОшу

Ці підарги лупанули по кладовищам! Це на голову не налазить.

Їх треба знищувати, будь якими засобами.
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29.11.2025 23:45 Відповісти
Живі не сплять ночами, і мертвим спокою не дають
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30.11.2025 00:44 Відповісти
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29.11.2025 08:41 Відповісти
Османський звіздюк грається в вибори та рейтинги.А треба цілодобово за оборону піклуватись.Зламати всі затримки,стимулювати найшвидший результат.А не грати сіроту перед іноземцями.
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29.11.2025 09:13 Відповісти
Допатякалась Свериденчиха та інші тупорилі голови "буде більше світла, менше відключень, ми поремонтувати"...
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29.11.2025 10:05 Відповісти
Вы правы. Этот постоянный ****** всяких недоумков от правительства, это как раздражитель для Москвы. Вы отремонтировали? Тогда мы ******** снова.
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29.11.2025 10:07 Відповісти
З фоточками і координатами?.. Дотримуються зелених домовленостей Оману.
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29.11.2025 11:18 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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29.11.2025 19:13 Відповісти
 
 