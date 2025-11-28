Росіяни атакували Синельниківщину та Нікопольщину: двоє загиблих і двоє постраждалих. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 28 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули люди.
Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Синельниківський район
На Синельниківщині ворог вдарив БпЛА по Васильківській громаді. По Покровській – гатив КАБами.
Унаслідок обстрілів загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Є й двоє постраждалих.
Зруйнований приватний будинок, ще 5 – понівечені. Горів ліцей.
Нікопольський район
На Нікопольщину російська армія спрямовувала артилерію та FPV-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.
Понівечені підприємство та приватна оселя.
Наслідки обстрілів
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