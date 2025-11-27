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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог бив по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, авто, підприємство, гуртожиток та АЗС. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 27 листопада російські війська обстрілювали Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Ворог бив по Нікопольщині безпілотниками та артилерією. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок атак зайнялися авто. Дві машини знищені, ще 7 – понівечені. Пошкоджені промислове підприємство, 2 магазини, гуртожиток та приватний будинок.

Криворізький район

По Грушівській громаді на Криворіжжі агресор поцілив FPV-дронами. Потрощена АЗС.

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Синельниківський район

На Синельниківщині противник застосував КАБ по Покровській громаді. Зруйнована приватна оселя.

Наслідки атак

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (34415) Нікополь (1560) Дніпропетровська область (5119) Криворізький район (401) Нікопольський район (796) Синельниківський район (559)
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