Ворог бив по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, авто, підприємство, гуртожиток та АЗС. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 27 листопада російські війська обстрілювали Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Ворог бив по Нікопольщині безпілотниками та артилерією. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах.
Унаслідок атак зайнялися авто. Дві машини знищені, ще 7 – понівечені. Пошкоджені промислове підприємство, 2 магазини, гуртожиток та приватний будинок.
Криворізький район
По Грушівській громаді на Криворіжжі агресор поцілив FPV-дронами. Потрощена АЗС.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник застосував КАБ по Покровській громаді. Зруйнована приватна оселя.
Наслідки атак
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