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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг нанес удары по трем районам Днепропетровщины: повреждены дома, автомобили, предприятие, общежитие и АЗС. ФОТОрепортаж

В течение дня 27 ноября российские войска обстреливали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Враг бил по Никопольщине беспилотниками и артиллерией. Гремело в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригоровской громадах.

В результате атак загорелись автомобили. Две машины уничтожены, еще 7 - повреждены. Такжн повреждены промышленное предприятие, 2 магазина, общежитие и частный дом.

Криворожский район

По Грушевской громаде на Криворожье агрессор целился FPV-дронами. Разрушена АЗС.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе противник применил КАБ по Покровской громаде. Разрушено частное жилье.

Последствия атак

Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины
Обстрелы Никопольщины

Автор: 

обстрел (33063) Никополь (1397) Днепропетровская область (5302) Криворожский район (381) Никопольский район (793) Синельниковский район (555)
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