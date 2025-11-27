Враг нанес удары по трем районам Днепропетровщины: повреждены дома, автомобили, предприятие, общежитие и АЗС. ФОТОрепортаж
В течение дня 27 ноября российские войска обстреливали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Враг бил по Никопольщине беспилотниками и артиллерией. Гремело в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригоровской громадах.
В результате атак загорелись автомобили. Две машины уничтожены, еще 7 - повреждены. Такжн повреждены промышленное предприятие, 2 магазина, общежитие и частный дом.
Криворожский район
По Грушевской громаде на Криворожье агрессор целился FPV-дронами. Разрушена АЗС.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник применил КАБ по Покровской громаде. Разрушено частное жилье.
Последствия атак
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