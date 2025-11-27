Враг нанес удары по трем районам Днепропетровщины: повреждены дома, автомобили, предприятие, общежитие и АЗС. ФОТОрепортаж

В течение дня 27 ноября российские войска обстреливали Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Враг бил по Никопольщине беспилотниками и артиллерией. Гремело в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригоровской громадах.



В результате атак загорелись автомобили. Две машины уничтожены, еще 7 - повреждены. Такжн повреждены промышленное предприятие, 2 магазина, общежитие и частный дом.

Криворожский район

По Грушевской громаде на Криворожье агрессор целился FPV-дронами. Разрушена АЗС.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе противник применил КАБ по Покровской громаде. Разрушено частное жилье.

Последствия атак











