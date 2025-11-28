Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы: двое погибших и двое пострадавших. ФОТОрепортаж

В течение дня 28 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе враг нанес удар БПЛА по Васильковской громаде. По Покровской – бил КАБами.



В результате обстрелов погибли 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Есть и двое пострадавших.



Разрушен частный дом, еще 5 – повреждены. Горел лицей.

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Никопольский район

На Никопольщину российская армия направляла артиллерию и FPV-дроны. Пострадали Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая громады.

Разрушены предприятие и частный дом.

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Последствия обстрелов











