РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10644 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
210 0

БПЛА атаковали Синельниковский район и Никополь: есть погибший и пострадавшие

Дроны РФ атаковали Днепропетровскую область: пострадавшие и повреждения

Российские дроны поразили Синельниковский и Никопольский районы. Повреждены частные дома, автомобили и газопровод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки в Петропавловской и Славянской громадах повреждены два частных дома, автомобили и газопровод.

Жертвы и пострадавшие

Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома в Покровской громаде тело 61-летнего мужчины, который погиб в результате удара управляемой авиабомбой (УАБ). Соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшая - женщина 52 лет.

Атаки по Никополю

В Никопольском районе российская армия применяла FPV-дроны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг наносил удары по трем районам Днепропетровской области: повреждены дома, автомобили, предприятие, общежитие и АЗС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30665) Днепропетровская область (4748) Никопольский район (543) Синельниковский район (357)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 