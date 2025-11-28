БПЛА атаковали Синельниковский район и Никополь: есть погибший и пострадавшие
Российские дроны поразили Синельниковский и Никопольский районы. Повреждены частные дома, автомобили и газопровод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
В результате атаки в Петропавловской и Славянской громадах повреждены два частных дома, автомобили и газопровод.
Жертвы и пострадавшие
Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома в Покровской громаде тело 61-летнего мужчины, который погиб в результате удара управляемой авиабомбой (УАБ). Соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшая - женщина 52 лет.
Атаки по Никополю
В Никопольском районе российская армия применяла FPV-дроны.
