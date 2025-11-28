БпЛА атакували Синельниківщину та Нікополь: є загиблий та постраждалі
Російські дрони вразили Синельниківський і Нікопольський райони. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та газогін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Унаслідок атаки у Петропавлівській та Слов’янській громадах пошкоджено два приватні будинки, автомобілі та газогін.
Жертви та постраждалі
Вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка, який загинув через удар керованою авіабомбою (КАБ). Співчуття рідним та близьким. Також є постраждала - жінка 52 років.
Атаки по Нікополю
У Нікопольському районі російська армія застосовувала FPV-дрони.
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