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Славутич знеструмлено внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури, - обленерго

Славутич знеструмлено через обстріл

У Славутичі Київської області сталося відключення електропостачання через ворожі атаки.

Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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"Шановні споживачі! Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкта без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликають зберігати спокій і заходи власної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в енергосистемі: скорочено тривалість відключень, - Міненерго

Наголошується, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Автор: 

Київська область (4627) обстріл (34432) енергетика (3848) Славутич (50) відключення світла (1687) Вишгородський район (84)
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Це мирна угода така.
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28.11.2025 20:12 Відповісти
Приємно читати новини ,коли добрі безпілотники щось там вразили в москалів.Але чому одночасно в тому місті не зникло світло ?(Ну логічно : попалив саратавскій нпз і пропало світло))нікого не прислали гасити,бо світла не було й не до того,бо колапс руху траснпорту ,опалення і т.д.
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28.11.2025 20:32 Відповісти
 
 