Славутич знеструмлено внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури, - обленерго
У Славутичі Київської області сталося відключення електропостачання через ворожі атаки.
Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
"Шановні споживачі! Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкта без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", - йдеться в повідомленні.
Мешканців закликають зберігати спокій і заходи власної безпеки.
Наголошується, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
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Огусто
показати весь коментар28.11.2025 20:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor Grytselyak
показати весь коментар28.11.2025 20:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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