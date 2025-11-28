Ситуація в енергосистемі: скорочено тривалість відключень, - Міненерго
Після російських атак тривають ремонти на енергетичних об’єктах. В Україні діють оновлені погодинні графіки та графіки обмеження потужності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.
"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Споживання електроенергії
Станом на 9:30 28 листопада споживання електроенергії було на 2,3% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня (у четвер), повідомили в НЕК "Укренерго".
Причини зростання:
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зниження температури у низці регіонів;
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висока хмарність майже по всій країні, що зменшує ефективність побутових сонячних електростанцій;
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відповідно, більше навантаження на загальну мережу.
Учора, 27 листопада, добовий пік споживання припав на вечір. Він був на 1,4% вищим, ніж вечірній максимум 26 листопада.
Причина збільшення - зменшення обсягу заходів обмеження, що дозволило споживачам використати більше електроенергії.
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