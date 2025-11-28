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Новини Відключення електроенергії
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Ситуація в енергосистемі: скорочено тривалість відключень, - Міненерго

Оновлені графіки відключень: тривалість вимкнень зменшено

Після російських атак тривають ремонти на енергетичних об’єктах. В Україні діють оновлені погодинні графіки та графіки обмеження потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

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"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Споживання електроенергії

Станом на 9:30 28 листопада споживання електроенергії було на 2,3% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня (у четвер), повідомили в НЕК "Укренерго".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мета російських обстрілів – блекаут в Україні, але енергетики до цього готові, – голова "Укренерго"

Причини зростання:

  • зниження температури у низці регіонів;

  • висока хмарність майже по всій країні, що зменшує ефективність побутових сонячних електростанцій;

  • відповідно, більше навантаження на загальну мережу.

Учора, 27 листопада, добовий пік споживання припав на вечір. Він був на 1,4% вищим, ніж вечірній максимум 26 листопада.

Причина збільшення - зменшення обсягу заходів обмеження, що дозволило споживачам використати більше електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні максимально спростили умови для запуску виробництва електроенергії та тепла, – НКРЕКП

Автор: 

електроенергія (6879) Укренерго (2966) Міненерго (1699) відключення світла (1687)
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Топ коментарі
+2
Забагато сьогодні новин як в нас все класно з енергетикою. Я розумію, що кацапи все і самі знають. Але ж нащо.
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28.11.2025 11:37 Відповісти
+2
Енергетика - найважливіша стратегічна галузь країни. І я не розумію, якого біса в нас підчас війни , з її стану зробили якесь дурнувате шоу з доповідями для ворога. Ви адекватні там взагалі? Все більше переконуюся, що державою на всіх рівнях керують або вороги, або дегенерати.
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28.11.2025 12:14 Відповісти
+1
По перше війна це не битва екстрасенсів, на рахунок " каркає". А по друге як зручно прилаштувалися... Коли що не за вашою думкою так зразу... Ага ти новоспечений. Кацапи. Бот. І ТД і ТП. Боже це вже так примітивно виглядає.
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28.11.2025 11:52 Відповісти
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Забагато сьогодні новин як в нас все класно з енергетикою. Я розумію, що кацапи все і самі знають. Але ж нащо.
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28.11.2025 11:37 Відповісти
А я, до всього, ненавиджу коли хтось ще й каркае.
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28.11.2025 11:42 Відповісти
ЗЫ-ыыыыыыыыыы... та бiльше всього ненавиджу на наших ресурсах новоспечених оцифрованих кацапiв-бз.унiв.
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28.11.2025 11:45 Відповісти
По перше війна це не битва екстрасенсів, на рахунок " каркає". А по друге як зручно прилаштувалися... Коли що не за вашою думкою так зразу... Ага ти новоспечений. Кацапи. Бот. І ТД і ТП. Боже це вже так примітивно виглядає.
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28.11.2025 11:52 Відповісти
Ну от і добре. Мирного неба вам.
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28.11.2025 12:10 Відповісти
Дэтi маi, я маю свою думку... А ви з мое думки маете змогу мати свою думку. Я - не проти. Але ж бо кожен мае право мати свою думку, ондого. Головне, щоби на вороговi було далеко видко , як шапка палае.
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28.11.2025 12:13 Відповісти
Енергетика - найважливіша стратегічна галузь країни. І я не розумію, якого біса в нас підчас війни , з її стану зробили якесь дурнувате шоу з доповідями для ворога. Ви адекватні там взагалі? Все більше переконуюся, що державою на всіх рівнях керують або вороги, або дегенерати.
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28.11.2025 12:14 Відповісти
Поздно пить "Боржоми", тре було прораховувати всi ризики пiд час виборiв. Вчiться у пана Ванi C. , мол, тока выборы.
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28.11.2025 12:20 Відповісти
 
 