Ситуация в энергосистеме: энергетики сократили продолжительность отключений, - Минэнерго

После российских атак продолжаются ремонтные работы на энергетических объектах. В Украине действуют обновленные почасовые графики и ограничения мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии

По состоянию на 9:30 28 ноября потребление электроэнергии было на 2,3% выше, чем в это же время предыдущего дня (в четверг), сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Причины роста:

снижение температуры в ряде регионов;

высокая облачность почти по всей стране, что снижает эффективность бытовых солнечных электростанций;

соответственно, большая нагрузка на общую сеть.

Вчера, 27 ноября, суточный пик потребления пришелся на вечер. Он был на 1,4% выше, чем вечерний максимум 26 ноября.

Причина увеличения – уменьшение объема ограничительных мер, что позволило потребителям использовать больше электроэнергии.

