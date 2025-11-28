РУС
Ситуация в энергосистеме: энергетики сократили продолжительность отключений, - Минэнерго

Обновленные графики отключений: продолжительность отключений уменьшена

После российских атак продолжаются ремонтные работы на энергетических объектах. В Украине действуют обновленные почасовые графики и ограничения мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии

По состоянию на 9:30 28 ноября потребление электроэнергии было на 2,3% выше, чем в это же время предыдущего дня (в четверг), сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель российских обстрелов – блэкаут в Украине, но энергетики к этому готовы, – глава "Укрэнерго"

Причины роста:

  • снижение температуры в ряде регионов;

  • высокая облачность почти по всей стране, что снижает эффективность бытовых солнечных электростанций;

  • соответственно, большая нагрузка на общую сеть.

Вчера, 27 ноября, суточный пик потребления пришелся на вечер. Он был на 1,4% выше, чем вечерний максимум 26 ноября.

Причина увеличения – уменьшение объема ограничительных мер, что позволило потребителям использовать больше электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине максимально упростили условия для запуска производства электроэнергии и тепла, – НКРЭКУ

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2302) Укрэнерго (711) Минэнерго (456) отключение света (540)
Топ комментарии
+2
Енергетика - найважливіша стратегічна галузь країни. І я не розумію, якого біса в нас підчас війни , з її стану зробили якесь дурнувате шоу з доповідями для ворога. Ви адекватні там взагалі? Все більше переконуюся, що державою на всіх рівнях керують або вороги, або дегенерати.
28.11.2025 12:14 Ответить
+1
Забагато сьогодні новин як в нас все класно з енергетикою. Я розумію, що кацапи все і самі знають. Але ж нащо.
28.11.2025 11:37 Ответить
+1
По перше війна це не битва екстрасенсів, на рахунок " каркає". А по друге як зручно прилаштувалися... Коли що не за вашою думкою так зразу... Ага ти новоспечений. Кацапи. Бот. І ТД і ТП. Боже це вже так примітивно виглядає.
28.11.2025 11:52 Ответить
Забагато сьогодні новин як в нас все класно з енергетикою. Я розумію, що кацапи все і самі знають. Але ж нащо.
28.11.2025 11:37 Ответить
А я, до всього, ненавиджу коли хтось ще й каркае.
28.11.2025 11:42 Ответить
ЗЫ-ыыыыыыыыыы... та бiльше всього ненавиджу на наших ресурсах новоспечених оцифрованих кацапiв-бз.унiв.
28.11.2025 11:45 Ответить
По перше війна це не битва екстрасенсів, на рахунок " каркає". А по друге як зручно прилаштувалися... Коли що не за вашою думкою так зразу... Ага ти новоспечений. Кацапи. Бот. І ТД і ТП. Боже це вже так примітивно виглядає.
28.11.2025 11:52 Ответить
Ну от і добре. Мирного неба вам.
28.11.2025 12:10 Ответить
Дэтi маi, я маю свою думку... А ви з мое думки маете змогу мати свою думку. Я - не проти. Але ж бо кожен мае право мати свою думку, ондого. Головне, щоби на вороговi було далеко видко , як шапка палае.
28.11.2025 12:13 Ответить
Енергетика - найважливіша стратегічна галузь країни. І я не розумію, якого біса в нас підчас війни , з її стану зробили якесь дурнувате шоу з доповідями для ворога. Ви адекватні там взагалі? Все більше переконуюся, що державою на всіх рівнях керують або вороги, або дегенерати.
28.11.2025 12:14 Ответить
Дибіли патякають забагато...Там зелена "команда гетьманцева" хоче протягнути закон про податок від 20% на усі покупки-посилки з закордону, щоб за рахунок бідних далі красти! Але не бачать партій контрабард, https://ua.korrespondent.net/interview/4835625-ofitsiinyi-Apple-v-ukraini-ye-de-kupyty-yakisnu-i-lehalnu-produktsiui. Все через критичний рівень тіньового ринку: чотири з п'яти iPhone в Україні - "сірі".(с)
28.11.2025 12:16 Ответить
Поздно пить "Боржоми", тре було прораховувати всi ризики пiд час виборiв. Вчiться у пана Ванi C. , мол, тока выборы.
28.11.2025 12:20 Ответить
 
 