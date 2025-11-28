Ситуация в энергосистеме: энергетики сократили продолжительность отключений, - Минэнерго
После российских атак продолжаются ремонтные работы на энергетических объектах. В Украине действуют обновленные почасовые графики и ограничения мощности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.
"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.
Потребление электроэнергии
По состоянию на 9:30 28 ноября потребление электроэнергии было на 2,3% выше, чем в это же время предыдущего дня (в четверг), сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Причины роста:
-
снижение температуры в ряде регионов;
-
высокая облачность почти по всей стране, что снижает эффективность бытовых солнечных электростанций;
-
соответственно, большая нагрузка на общую сеть.
Вчера, 27 ноября, суточный пик потребления пришелся на вечер. Он был на 1,4% выше, чем вечерний максимум 26 ноября.
Причина увеличения – уменьшение объема ограничительных мер, что позволило потребителям использовать больше электроэнергии.
