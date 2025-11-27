Мета російських обстрілів – блекаут в Україні, але енергетики до цього готові, – голова "Укренерго"

Найгіршим наслідком масованих російських обстрілів об'єктів енергосистеми України є блекаут, але зараз енергетики набагато краще готові до такого розвитку подій.

Про це голова правління оператора енергосистеми країни НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора – повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було в 2022 році, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звичайно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати", – розповів Зайченко.

За його словами, останні масовані російські обстріли мають таку ж мету.

"На поточний момент мета РФ така ж – залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції. Є інженерний захист, є ППО і відпрацьовані спеціальні дії персоналу, щоб превентивно запобігти втраті стійкості енергосистеми і зберегти насамперед її, а потім вже заживити споживачів", – запевнив голова "Укренерго".

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Він також пояснив зменшення обсягів відключень електроенергії останнім часом достатньо високими темпами відновлення та наявністю необхідного резервного обладнання.

"Те, що відключень зараз стало менше, це не диво, а самовіддана робота енергетиків. Дуже великий плюс, що завдяки нашим партнерам накопичено багато досить обладнання на складах, що дозволяє швидко усувати пошкодження", – розповів Зайченко.

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Водночас він визнав, що ситуація з електропостачанням залишається складною у прифронтових і прикордонних з Росією областях – Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій.

"Ці області найбільше страждають від ударів росіян, бо по ним використовуються не тільки ракети і шахеди, а й інші досить швидкі засоби. Умови, в яких працюють ремонтні бригади в цих областях, найтяжчі", – додав керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, графіки погодинних відключень діють останні кілька днів від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Минулого тижня обсяги відключень сягали 4 черг із 6 можливих.