У четвер світло відключатимуть протягом доби, обмежуватимуть до 2,5 черги, – "Укренерго"
Завтра, 27 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Нагадаємо, 26 листопада діють обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Як повідомлялося, в ніч проти 25 листопада ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській і Харківській областях.
Унаслідок ударів станом на ранок без електропостачання залишилися понад 40 тис. споживачів у Київській області, близько 20 тис. – в Одеській, 13 тис. – у Чернігівській, понад 21 тис. – на Дніпропетровщині та більш як 8 тис. – на Харківщин
Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.
Перед тим у Міністерстві енергетики спростували повідомлення про експорт електроенергії з України. Так, комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.
За даними галузевого видання ExPro, Україна не експортує електроенергію з 11 листопада 2025 року. До цього експорт здійснювався на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.
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