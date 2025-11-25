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Новини Удари по енергетиці
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Києві та 5 областях. Є знеструмлення, запроваджено аварійні відключення, - Міненерго

енергетика знову під ударом

У ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисячу на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині. У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Також читайте: Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині, - ДТЕК

Аварійні відключення

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Також читайте: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру 4 областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, - Міненерго

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Раніше в Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергооб’єкти України.

Також читайте: Рашисти атакували Черкащину: зруйновано будинок, є пошкодження. ФОТО

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

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енергетика (3841) Міненерго (1695) відключення світла (1685)
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Як спиться ідіотам наємам, міндічам, цукерманам і їх шефу Зе, які замість побудови захисних споруд енергооб'єктів покрали десятки мільярдів допомоги партнерів, а наріду брехали про 3-х ступеневі споруди захисту?
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25.11.2025 10:17 Відповісти
та думаю що прекрасно .. у подібних істот все пучком
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25.11.2025 10:28 Відповісти
потрібно анонімно та без суду карати усіх
інакше помремо як у 33
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25.11.2025 12:25 Відповісти
І ніхто їм навіть морду не наклепає, хоч би наєму і лєщу
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25.11.2025 11:55 Відповісти
Цікаво коли будуть втирати про нові продвинуті проти дронові споруди? Заодно можна виділити кошти на реставрацію чогось там у прифронтових містах з мільярдними бюджетами, в ще з новими дорогами, бо ЗСУ та НГУ вже затарені дронами та фламіндіями...
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25.11.2025 13:31 Відповісти
А терористичні обстріли України та Києва зокрема країною-терористом теж входять у "мирний план" рудого пуйла з Вашингтона!?
Українці!
Зхаменіться!
Якщо ця кремлівська афера пройде, Україні буде КІНЕЦЬ!
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25.11.2025 14:15 Відповісти
 
 