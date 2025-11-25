РУС
2 006 4

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях. Есть отключения электроэнергии, введены аварийные отключения, - Минэнерго.

Энергетика снова под ударом

В ночь с 24 на 25 ноября враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключение электроэнергии

Есть отключение электроэнергии

Как отмечается, в результате атаки на утро обесточены более 40 тысяч потребителей в Киевской области, 20 тысяч в Одесской, 13 тысяч в Черниговской, более 21 тысячи в Днепропетровской и более 8 тысяч в Харьковской. Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Аварийные отключения

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Киеве и Харьковской, Полтавской и Сумской областях применены аварийные отключения. Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Ранее в Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергообъекты Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

Автор: 

Як спиться ідіотам наємам, міндічам, цукерманам і їх шефу Зе, які замість побудови захисних споруд енергооб'єктів покрали десятки мільярдів допомоги партнерів, а наріду брехали про 3-х ступеневі споруди захисту?
25.11.2025 10:17 Ответить
та думаю що прекрасно .. у подібних істот все пучком
25.11.2025 10:28 Ответить
потрібно анонімно та без суду карати усіх
інакше помремо як у 33
25.11.2025 12:25 Ответить
І ніхто їм навіть морду не наклепає, хоч би наєму і лєщу
25.11.2025 11:55 Ответить
 
 