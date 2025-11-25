Враг атаковал энергообъекты Украины, - Минэнерго

Ночью 25 ноября российские захватчики осуществили масштабную комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В эти минуты продолжается массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль, Виткофф и Фидан обсудили войну в Украине: Атаки на энергетику должны немедленно прекратиться

Обстрелы энергетики

Накануне войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА. Били по гражданской инфраструктуре. В результате удара в городе есть перебои с электроснабжением.

В результате массированного удара по Киеву, в столице фиксируются перебои с энерго- и водоснабжением.

За прошедшие сутки самая сложная ситуация наблюдалась в Днепропетровской области - без света более 60 тысяч потребителей. В Харьковской области из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разработано 16 технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры, - Кулеба