Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
3 680 7

Враг атаковал энергообъекты Украины, - Минэнерго

РФ нанесла комбинированный удар по энергосистеме Украины ночью 25 ноября

Ночью 25 ноября российские захватчики осуществили масштабную комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

"В эти минуты продолжается массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Обстрелы энергетики

Накануне войска РФ атаковали Сумскую громаду ударными БПЛА. Били по гражданской инфраструктуре. В результате удара в городе есть перебои с электроснабжением.

В результате массированного удара по Киеву, в столице фиксируются перебои с энерго- и водоснабжением.

За прошедшие сутки самая сложная ситуация наблюдалась в Днепропетровской области - без света более 60 тысяч потребителей. В Харьковской области из-за атаки обесточены еще около 10 тысяч абонентов. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

