Ворог атакував енергооб’єкти України, - Міненерго

Вночі 25 листопада російські загарбники здійснили масштабну комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

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"У ці хвилини триває масована комбінована атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Просимо зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки", - наголосили у повідомленні.

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Обстріли енергетики

Напередодні війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА. Били по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті є перебої з електропостачанням.

Внаслідок масованого удару по Києву, у столиці фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням.

Минулої доби найскладніша ситуація спостерігалась на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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