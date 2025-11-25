Ворог атакував енергооб’єкти України, - Міненерго
Вночі 25 листопада російські загарбники здійснили масштабну комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.
"У ці хвилини триває масована комбінована атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.
"Просимо зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки", - наголосили у повідомленні.
Обстріли енергетики
Напередодні війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА. Били по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті є перебої з електропостачанням.
Внаслідок масованого удару по Києву, у столиці фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням.
Минулої доби найскладніша ситуація спостерігалась на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
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ЩЕ ПОГРОЖУЮТЬ ВІДКЛЮЧЕННЯМ СУКИ КІНЧЕНІ
я шоб стількі отримувати 4 книжки на англійській по 1000 стр прочитав
6 років в інституті та 27 років досвіду
Когда Украина станет на колени, будет победа