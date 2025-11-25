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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Ворог атакував енергооб’єкти України, - Міненерго

РФ завдала комбінованого удару по енергосистемі України вночі 25 листопада

Вночі 25 листопада російські загарбники здійснили масштабну комбіновану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

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"У ці хвилини триває масована комбінована атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Просимо зберігати спокій та дотримуватися заходів безпеки", - наголосили у повідомленні.

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Обстріли енергетики

Напередодні війська РФ атакували Сумську громаду ударними БпЛА. Били по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару в місті є перебої з електропостачанням.

Внаслідок масованого удару по Києву, у столиці фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням.

Минулої доби найскладніша ситуація спостерігалась на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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Краще вже в небесну канцелярію
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25.11.2025 07:38 Відповісти
СКОНАЙТЕ ПАДЛИ НЕНАЖЕРЛИВІ З ТАРИФОМ ПО 4,6 ПІД ЧАС ВІЙНИ
ЩЕ ПОГРОЖУЮТЬ ВІДКЛЮЧЕННЯМ СУКИ КІНЧЕНІ
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25.11.2025 07:08 Відповісти
А де це погрожують? У Києві відключають стабільно по графіках. І коли відключають, радіємо - тариф 0 грн 0 коп. Чого скиглите?
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25.11.2025 07:36 Відповісти
Мабуть диспетчер "Укренерго"
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25.11.2025 07:58 Відповісти
ненажерливе падло це те, хто отримує 100к гривень у приватному банку. от саме воно і повинно згинути на віки віків. амінь.
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25.11.2025 17:59 Відповісти
не заздри
я шоб стількі отримувати 4 книжки на англійській по 1000 стр прочитав
6 років в інституті та 27 років досвіду
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25.11.2025 19:12 Відповісти
Наша надежда только на Господа Бога
Когда Украина станет на колени, будет победа
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25.11.2025 08:44 Відповісти
 
 