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Новини Відключення електроенергії
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Очікуємо на скорочення відключень світла у найближчі дні, – Свириденко

свириденко

Уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками наради з головами обласних військових адміністрацій щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів.

"Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні", – написала Свириденко.

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Як повідомлялося, згідно із прогнозом "Укренерго", завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватись протягом всієї доби обсягом від 1 до 3,5 черг.

21 листопада в Україні діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.

Автор: 

електроенергія (4683) Укренерго (2175) Свириденко Юлія (418) відключення світла (850)
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а шо міндіч нову лопасть на турбіну передав))
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21.11.2025 19:52 Відповісти

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