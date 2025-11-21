Очікуємо на скорочення відключень світла у найближчі дні, – Свириденко

Уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками наради з головами обласних військових адміністрацій щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів.

"Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні", – написала Свириденко.

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Як повідомлялося, згідно із прогнозом "Укренерго", завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватись протягом всієї доби обсягом від 1 до 3,5 черг.

21 листопада в Україні діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.